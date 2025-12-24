Imagen de portada del segundo artículo más popular en Carreras durante el año 2025: “La Muerte del Trabajo Corporativo”.

Es casi una obsesión, en Substack y otros sitios web, publicar este tipo de listas a finales de año, o justo al comenzar el año. Martina lo ha hecho, y tras hablar con ella, seguiremos su estructura.

Con otro año calendario casi terminado, pensamos que era un buen momento para ampliar la información y compartir los 14 artículos más populares de 2025 y los 11 de 2024 en una lista práctica. Es una gran excusa para retomar los ensayos que te gustaron o ponerte al día con los que te perdiste.

En 2025, llegaron muchos lectores nuevos y encantadores, muchos de ellos en la segunda mitad del año. Eso significa que muchos artículos de principios de año habrán pasado desapercibidos. Hoy, pues, vamos a echar un vistazo a los artículos más populares de 2025.

Los 14 artículos más populares de 2025 en Carreras

La lista, en orden de más popularidad, es la siguiente:

(1) Cómo descubrir en qué eres bueno realmente - Los 12 puntos del placer en el trabajo + Preguntas y respuestas

Un marco sencillo que me ayudó a pasar de la crisis profesional a la claridad profesional (sin cambiar de campo).

(2) La Muerte del Trabajo Corporativo

Su trabajo es básicamente un elaborado arte escénico. Larga vida a lo que venga después. Y el auge del trabajo de cuello azul.

(3) Necesitan los Escritores y los Artistas las Redes Sociales en 2025?

¿Podemos dejar de llamarnos “creadores”? ¿No es mejor la noción clásica de “autores”?

(4) La Ética Perdida de la Lectura Profunda, y su Fin: La Humildad de la Página y las Mentes Ultraprocesadas

La vida lectora: Lo que la formó, lo que la amenaza y lo que queda. Por qué la atención a las palabras es atención a los demás y por qué importa.

(5) ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo?

El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

(6) El Mercado Laboral está Roto. Y Tengo una Hoja de Cálculo Para Demostrarlo.

Sobre los Trabajadores Marginalmente Vinculados al Mercado Laboral. Una colaboración de Alex Randall Kittredge.

(7) Incluso las Abejas Ocupadas Descansan en Invierno

La cultura del ajetreo permanente, contraria a la naturaleza.

(8) Descubre cómo Organizar tus Ideas para que sean Escuchadas siguiendo los Pasos que se indican en esta Guía

Aquí tienes varias formas probadas de cambiar tu enfoque.

(9) La epidemia del talento desaprovechado

Eres un conjunto de ADN que nunca ha existido en la historia de la humanidad y que nunca volverá a existir.

(10) Cómo la Inteligencia Artificial está Redefiniendo el Futuro de la Consultoría

McKinsey, BCG, Deloitte y otras consultoras adoptan herramientas de IA para aumentar la eficiencia, fomentar la innovación y redefinir el papel del… Una colaboración de Miquel Pellicer.

(11) Las 7 Etapas de la Confusión Profesional y Guía Práctica

La negación, la semilla de la duda, el punto de ruptura, el falso amanecer, el choque, el abismo profesional y la coyuntura. + Guía práctica de experimentos profesionales.

(12) Cómo Pasar de mando Intermedio a Superior: Perspectivas de los Directivos

Cómo pasar de directivo de nivel medio a directivo de nivel superior.

(13) ¿Por qué la generación Z “no quiere” trabajar, pero sí “crear contenido”?

No se trata (sólo) de problemas laborales: “Hay miles -quizá millones- de miembros de la Generación Z que ven a personas influyentes en Instagram o TikTok y piensan: Tal vez esa podría ser yo”

(14) Lo que Aprendí de más de 200 Horas de Investigación sobre Artistas de Gran Éxito

Un resumen de los posts sobre la “Ciencia del Arte”.

Los 11 artículos más populares de 2024 en Carreras

También han llegado muchos muchos lectores en 2025; y los mejores artículos del 2024 pasaron desapercibidos para ellos.

Si te preguntaste alguna vez, o tienes curiosidad por conocer, cuáles fueron los artículos más populares de 2024, dado que en su día no elaboramos ninguna lista, son los siguientes, en orden de popularidad:

(1) Cómo Substack Encierra a los Escritores en su Plataforma

En beneficio de los usuarios y de la empresa. Y su comparación con Amazon, según el CEO de Beehiiv, la competencia de Substack.

(2) Lo Peor para estar en Substack es un Substacker

“A Substack no le importa si tus escritos son básicos/originales, mientras haya gente dispuesta a pagar por ellos.”

(3) Problemas públicos, soluciones privadas: En América Latina y el Sur de Europa, son los colegios privados el problema?

Escuelas privadas o públicas: la clave del problema está en los métodos de enseñanza, no en el estatus.

(4) Tendencias Modernas en Aprendizaje, Capacitación y Formación

Historia de la pedagogía y la educación desde Erasmo y Rousseau.

(5) Los Imaginarios Sociales, Laborales y Políticos

Memorias, reflexiones y esperanzas colectivas.

(6) Por qué 2025 debería ser el año en que inicies un Substack

Crecimiento de la plataforma, efectos de red y monetización.

(7) “Por fin he encontrado el Código Trampa para Monetizar Audiencias (Pequeñas)”

Matt Giaro: “Puedes ganar 5.000 $ al mes con 3.000 suscriptores de correo electrónico”.

(8) ¿Es el Destino de Substack el de Convertirse en una Red Social Más? ¿Notas y las Marcas de Verificación son un Ejemplo?

El Modelo de Negocios de Substack del futuro.

(9) Construir un Mundo Mejor Sin Empleo

¿Qué viene ahora para la riqueza, el trabajo y el ocio? (Parte 1)

(10) 6 Maneras de Trasladar tus Seguidores de LinkedIn y X a tu Nuevo Substack

El marco de 6 pasos para transferir tus seguidores de LinkedIn y X a tu publicación de Substack para un rápido crecimiento de la audiencia.

(11) Esta es la Razón por la que No Consigues Suscriptores

Prueba estos sencillos ajustes para magnetizar a tu gente.

Estos fueron los 14 grandes éxitos del año 2025 y los 11 del 2024. Todos ellos han contribuido significativamente a que esta newsletter cruzara la línea de los 3.000 suscriptores, con tasas de apertura superiores a la media y un crecimiento de más del 1.300% en 2025.

Escribiendo aquí y en otros lugares, como Martina, también hemos aprendido que una verdad sobre la creación de contenido es que nunca se sabe con certeza qué será popular y qué fracasará.

Un boletín es un claro ejemplo de ello. Algunos piden y reciben la opinión de los lectores, modifican su calendario de publicaciones e incluso rediseñan por completo el formato. Durante la planificación de contenido, a veces pensamos que nuestros temas y artículos tendrían éxito. Nos ha pasado.

A veces era así. La mayoría de las veces, no. Casi todos los meses, un post que no creíamos que fuera a recibir muchas visitas ni a generar nuevas suscripciones demostraba -algunas veces- su fuerza. Además de ser un placer escribir, la creciente comunidad de Carreras en Substack nunca deja de sorprender y cambiar nuestras expectativas.

Todavía no sabemos la incidencia de las numerosas colaboraciones (en especial, con escritores invitados) llevadas a cabo en este boletín durante el año, pero tenemos claro que ha sido mucho más enriquecedor que hayan tenido lugar.