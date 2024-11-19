Carreras

Nov 19, 2024

No obstante, la opinión está dividida. La mitad de los que leo siguen pensando que Linkedin todavía vale la pena, mientras la otra mitad aseguran que no tiene futuro.

Sep 11

¿Sabes que LinkedIn muestra dónde trabajamos y cuál es nuestro cargo allí debajo de nuestros nombres en cada publicación que hacemos? Lo que debería mostrar en su lugar es qué acciones poseemos, quién ha contratado el trabajo de nuestra empresa y qué actividades financiamos por orden de magnitud y período de tiempo. Sólo entonces podré considerar seriamente tu entusiasmo por un trabajo, proyecto u organización.

Puesto que la personalización de los datos es tan buena para el mundo, vayamos tres pasos más allá:

-Si publicas sobre una empresa u organización, o sobre cosas relacionadas con ella contractualmente, LinkedIn muestra si posees esas acciones en particular o acciones relacionadas, y si eres contratista o principal para ellas.

-Muestra algorítmicamente esas publicaciones por orden de su potencial para mover dinero

-Descarta los «me gusta» y las reacciones de los empleados en las publicaciones realizadas por su empresa

