Escrito por Landon Poburan.

(Originariamente en el newsletter de Ryan Hutchinson, The Autopreneur; agradezco que amablemente me hayan dejado traducirlo).

Nota: Sobre este tema, véase también Llevar a tus seguidores de LinkedIn a Substack: Lo duro que es y por qué es Importante: Métodos alternativos para convertir seguidores de LinkedIn en suscriptores de Substack y retomar el control de tu audiencia.

La salida en masa ha comenzado.

Los mensajes son cada vez más fuertes, ya que el crecimiento es casi inexistente en LinkedIn, X e Instagram. Los antiguos santuarios sociales que utilizábamos para hacer crecer nuestros negocios de forma orgánica ahora están reservados para unos pocos afortunados, todos los demás...

Se están pasando a Substack.

La escritura está en la pared, es hora de leerla.

Me inundan mensajes como...

«Tengo muchos seguidores en otras plataformas, ¿cómo consigo gente aquí?». (Substack)

Gente que deja LinkedIn, X e IG por la nueva oportunidad de crecimiento de Substack.

Recibí este correo electrónico de un conocido coach empresarial que enseña marketing por correo electrónico y crecimiento de audiencia en Instagram...

"La cruda verdad: Ahora mismo es más difícil que nunca destacar en las redes sociales y hacer crecer una audiencia».

Algunos creadores están viendo hasta 2-3 veces más crecimiento en Substack en comparación con LinkedIn/X mientras tienen una fracción de los seguidores.

Y en una encuesta reciente, el 20% de mi audiencia dijo que quería trasladar sus audiencias de LinkedIn y X a sus publicaciones de Substack.

El dolor del crecimiento finalmente supera al dolor del cambio.

El contenido no es fácil.

La mayoría de nosotros no somos creadores de contenido a tiempo completo.

Es un medio utilizado para construir una audiencia y monetizar nuestros negocios. No tenemos 6 cifras/mes para invertir en crecimiento como Gary Vaynerchuk, Alex Hormozi y Neil Patel.

Durante mis intentos de crecer en LinkedIn, invertí dinero en varios cursos, coaches y escritores fantasma, y esto es lo que aprendí:

La gente está enseñando lo que les ayudó a crecer hace 3-5 años - Ya no funciona.

Los gurús dicen ahora a la gente que se una a grupos de compromiso para crecer - No son baratos.

Los escritores fantasma que venden «crecimiento garantizado» están poniendo tu contenido en grupos de compromiso para mostrar crecimiento y compromiso.

¿Creo que mi lección más importante?

Como experimento, pagué por el engagement como enseñaban. Aunque gané seguidores y mis publicaciones obtuvieron más de 500 me gusta y docenas de compartidos... no se tradujo en un crecimiento de la lista de correo electrónico ni en un aumento de los ingresos.

Cuando les despedí y dejé por completo de publicar en LinkedIn, mi crecimiento no se detuvo, aunque mi crecimiento en LinkedIn se detuvo.

¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Escribir en Substack.

Aquí tienes 6 formas de desviar tus seguidores de LinkedIn y X hacia tu publicación en Substack.

Empezar de cero nunca es fácil.

Excepto si lo haces desde LinkedIn, X o donde sea, que no tienes por qué hacerlo. Con un poco de esfuerzo estratégicamente colocado puedes desviar tus seguidores a Substack y empezar a crecer de nuevo.

Aquí tienes 6 formas de empezar.

#1: Post(s) de anuncio.

Hazlo oficial.

Un anuncio formal a tus seguidores haciéndoles saber que te pasas a Substack es un buen punto de partida. Explica por qué y hazles saber lo que compartirás allí.

Sabiendo que incluir enlaces puede estrangular el alcance, puede tener sentido publicar esto más de una vez y alternar entre incluir un enlace directo y darles una «razón» o un «incentivo» (algo que tocaremos más adelante).

Los anuncios pueden (deben) hacerse en tus plataformas sociales y en tu lista de correo electrónico.

#2: Todas las señales deben apuntar a Substack.

Haz que te encuentren fácilmente.

Actualiza tus enlaces en tu biografía, publicaciones fijadas, sitio web, firmas de correo electrónico, automatizaciones, etc. Cada oportunidad e interacción debe dirigir a la gente a tu publicación de Substack. Estos enlaces pueden cambiarse por tu antigua plataforma, o al menos adquirir mayor importancia/prioridad.

#3: Promoción estratégica de tu contenido Substack.

Promociona tu publicación.

A nadie le importa que publiques en Substack. Y sólo un porcentaje de tu audiencia verá tu publicación en Substack, por eso te vas, recuérdalo.

Hay que promocionar tu contenido de Substack en tus plataformas principales para mover a la gente a interactuar contigo allí.

Utiliza microcontenidos.

Por cada post o boletín de noticias de formato largo, crea entre 5 y 10 piezas de microcontenido que conduzcan al contenido completo. Prográmalos y compártelos para atraer a tus seguidores a Substack.

Incluye CTAs.

Al final de cada post en LinkedIn/X incluye un CTA casual para llevar a tu audiencia a Substack.

Ejemplo: "¿Si te ha gustado esto? Puedes suscribirte a mi boletín aquí».

Esto debería implementarse durante tu transición a Substack, pero también puede hacerse indefinidamente si mantienes esta plataforma como parte de tu estrategia general de contenidos.

#4: Crea contenido de alto valor no segmentado sólo disponible en Substack.

Hay que darles razones.

Si compartes el mismo contenido en Substack que en LinkedIn/X disminuyes las posibilidades de que te sigan en Substack. No hay razón para ello.

¿Qué contenido de alto valor (no segmentado) puedes poner a disposición en Substack?

Tal vez tengas un libro electrónico, una formación, un taller, etc. que puedas publicar en Substack. Entonces promociónalo en LinkedIn/X dándoles una razón para seguirte en Substack.

Tendrán acceso gratuito, sólo tendrán que suscribirse.

#5: Desplaza a tus seguidores a tu lista de correo electrónico.

El correo electrónico es una mina de oro para empujar a la gente a Substack.

Si aún no lo has hecho, empieza a desplantar a tus seguidores a tu lista de correo electrónico. Esto significa que estás empujando a la gente hacia imanes de clientes potenciales y opt-ins que les lleven a tu lista de correo electrónico.

A partir de aquí, puedes utilizar tu lista de correo electrónico para llevar a la gente a Substack, empieza por aquí.

Superfirma.

Enlaces en tu correo de entrega.

Enlaces en tu secuencia de bienvenida.

Promociona tus últimos posts/boletines.

Nota: Puedes importar toda tu lista de correos electrónicos a Substack. Esto tiene sus pros y sus contras y depende del contexto de tu negocio y de cómo pienses emparejar el uso de Substack y el email marketing.

#6: (Avanzado) Publica anuncios a tus seguidores.

Esto no es para todo el mundo.

Pero, si tienes un gran número de seguidores y el flujo de caja para hacerlo, la publicidad de pago puede ser una consideración.

Puedes publicar anuncios en LinkedIn, X e IG SOLO a tus seguidores promocionando tu Substack o tu contenido de Substack.

El calendario de transición.

Cuanto más lo planifiquemos, mejor. Cuanto más esperemos, peor.

Mis recomendaciones mínimas:

3 Meses antes deplatforming y construir tu lista de correo electrónico.

3 Meses después de promocionar tu contenido de Substack.

Utiliza esto como pauta general.

Si ya estás construyendo tu lista genial, si no lo has hecho, empieza hoy. Si quieres pasarte a Substack mañana no necesitas esperar 3 Meses.

Una vez que hagas de Substack tu plataforma principal puedes seguir publicando en LinkedIn/X. Esto se puede hacer durante un periodo de transición para desviar a tus seguidores, o, se puede hacer indefinidamente haciendo promoción cruzada de tu contenido.

Da a la gente una razón.

Incluso las razones triviales aumentan la respuesta.

Esto fue demostrado por la psicóloga social Ellen Lange y descrito en el libro de Robert Cialdini, Influencia.

Dar una razón al hacer una petición, incluso cuando esa razón era débil, casi duplicaba la probabilidad de cumplimiento (que alguien respondiera como deseaba).

¿Quieres que la gente te siga? Dales una razón.

¿Por qué te pasas a Substack? ¿Hay algún valor para ellos?

¿Qué puedes darles a cambio de que te sigan en Substack?

¿El contenido será diferente del que publicas en la plataforma que ya utilizan?

Si puedes elaborar una oferta en torno a ello, hazlo. Dar a la gente algo de valor, o algo que sea exclusivo de Substack, aumentará la probabilidad de que te sigan.

Recuerda, cuanto más fuerte y grande sea tu marca, más fácil será desviar a tus seguidores. Excepto que no todos somos Gary Vaynerchuk, al que la gente seguirá en todas las plataformas imaginables...

...En lugar de eso, aprovechamos la psicología para inclinar la balanza a nuestro favor.

Nota: También puede interesar “Estoy Cansado de las Redes Sociales (Sin Quejas, Solo Reflexiones Sinceras).”

Concluyendo.

Ahí lo tienes, amigo.

Un marco de 6 pasos para desviar tus seguidores de LinkedIn y X a Substack.

He aquí un resumen rápido.

Anuncios. Todas las señales deben apuntar a Substack. Promoción estratégica de tu contenido de Substack. Crea contenido de alto valor no segmentado sólo disponible en Substack. Desplaza a tus seguidores a tu lista de correo electrónico. (Avanzado) Publica anuncios para tus seguidores.

Y aumenta tus posibilidades dándoles un motivo ;-)

Bonus: Un perfil (en LinkedIn) orientado a una sola misión: captar tu email.

Si entras en mi perfil y eres freelance, casi seguro que no sales vivo de allí.

El 100% del perfil de Jorge Bosch está pensado para que vayas a su boletín (Cosas de Freelance) y dejes en ella tu email:

Aquí tienes un resumen de cada numerito, explicado por el mismo Jorge en un completo artículo de Veronica Llorca-Smith (300 suscriptores cada mes gracias a LinkedIn):

1. Verás un banner diseñado para convertir a la newsletter con mis colores de marca.

2. Luego te fijarás en la imagen de una edición en formato móvil y una foto de perfil cuidada : de frente, sonriendo y donde se me ve bien.

3 y 4. A continuación captaré tu atención mostrando la URL de mi web desde donde te puedes suscribir y el beneficio que te llevas si lo haces.

5. Si dudas, te engancharé con mi prueba de autoridad , para que pienses que si 13.000 ya han confiado, es que algo guay debe haber dentro.

6. Si sigues dudando, irás a ver mi segunda parte del banner (es un banner dinámico que solo puedes hacer con un perfil premium). En el 2º publicito un lead magnet y en el 3º mi podcast (te animo a que entres en mi perfil a ver cómo es).

7. Por si todavía no te ha quedado claro, en la zona donde se puede poner un pronombre, yo he puesto el nombre del boletín “Cosas de Freelance” (es un pequeño truco que pocos conocen).

8. A quien necesite todavía más contundencia, le resumo en una frase lo que hago, estando la palabra que define a mi público objetivo (freelance) en los primeros 60 caracteres (que es lo que se ve cuando comentas en algún lado o te buscan).

9. Para ponértelo fácil, pongo un link justo debajo del perfil que lleva a mi newsletter.

10. Y para que quede bonito, me he creado un perfil de empresa que me permita tener una foto molona asociada a mi puesto de trabajo.

Esto es solo nada más entrar, sin hacer scroll. Y poco más abajo, te encuentras con la sección “Acerca de”, optimizada para llamarte la atención desde la primera línea:

Las primeras 3 líneas deben ser tan potentes que te obliguen a hacer clic en “ver más”.

Luego, en la sección de Destacados, vuelve a aparecer el enlace a la newsletter:

Todo con creatividades cuidadas.

Y si bajas todavía más, volverás a encontrar los enlaces y la propuesta de valor de la newsletter y el podcast en la parte de “experiencia”.

Sobre Landon y Ryan

Landon Poburan es el autor de este buen artículo, muy actual, que se publicó en el newsletter de Ryan Hutchinson, The Autopreneur. Este es el artículo original que me han permitido traducir:

Por si te lo perdiste

De lo último en la sección de empleo

De lo último en esta publicación