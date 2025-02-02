7 Actividades Secundarias que Pagan Mi Alquiler como Escritor Principiante
La hoja de ruta completa para ganar tu primer sueldo como escritor principiante, incluso si nunca antes has escrito profesionalmente.
Por: The Human Project
Nunca pensé que diría esto, pero ahora escribir me paga el alquiler.
Créeme, no soy Shakespeare, sólo alguien que ha descubierto estos siete trabajos de escritor que no requieren títulos ni años de experiencia.
1. Escribir reseñas de productos (20-50 $ por reseña)
¿Recuerdas aquella vez que compré esas zapatillas de running de color amarillo brillante que parecían increíbles en Internet, pero que me sentían como bloques de hormigón?
Pues ahora me pagan por escribir reseñas honestas de productos para que otros no cometan mis errores.
Lo que harás
Probar productos (¡a veces son gratis!)
Escribe sobre lo que te ha gustado y lo que no
Haz fotos sencillas de los productos
Comparte tu experiencia real
Por dónde empezar:
Trustpilot (te permite crear credibilidad primero)
Capterra (para reseñas de software)
ProductTube (te envían productos para que los revises)
Consejo profesional: