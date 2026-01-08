La chef Julia Child, vista en su famosa cocina en Cambridge, Massachusetts. Imagen de Justine Ellement/The Boston Globe.

Acabo de entregar mi trabajo escrito para mi primer año de formación en psicoterapia. Cumplo 53 años el mes que viene.

Hace dos décadas, a los treinta, me sentía completamente atrapada en un trabajo que odiaba. La idea de reciclarme como psicoterapeuta ya estaba ahí, rondando mi mente como una de esas velas de cumpleaños de broma que no se pueden apagar, por mucho que lo intentara. Investigaba cursos, marcaba páginas en favoritos, llenaba el historial de mi navegador con títulos de psicología y programas de formación. Pero nunca solicité plaza.

Porque creía que era demasiado mayor. Incluso entonces.

La historia de “demasiado tarde” se hace más fuerte con la edad. A los cuarenta, me pasé a la consultoría y al trabajo freelance, y gané más flexibilidad y libertad con mi tiempo. Pero seguía sin disfrutar del trabajo en sí. El deseo de reciclarme seguía ahí, pero la historia que me repetía se hacía más fuerte: Perdiste tu oportunidad. Deberías haberlo hecho hace años. Todos los demás empezaron más jóvenes.

Seguí investigando, pensando, dando vueltas al mismo interés, a la misma idea. Luego cerré el portátil... otra vez. Y otra vez. Y otra vez.

Esto es lo que he aprendido: el miedo no desaparece. Simplemente llegué a un punto en el que no hacerlo se volvió más pesado que hacerlo.

La reinvención no llegó después de ganar confianza ni de encontrar el momento perfecto. Empecé a pesar de no tener ninguna de esas dos cosas.

La mentira que todos creen sobre los nuevos comienzos

Nos venden la idea de que la reinvención requiere una especie de pizarra en blanco. Que el mejor momento (si no el único) para empezar de cero es cuando eres joven, sin cargas, con energía inagotable y sin responsabilidades que te agobien.

Pero algunas de las transformaciones más notables ocurren precisamente por lo que había antes, no a pesar de ello.

Tomemos como ejemplo a Mary Wesley, quien publicó su primera novela para adultos, “Jumping the Queue”, a los 71 años. Posteriormente, escribió nueve novelas entre los setenta y los ochenta, explorando temas como la pasión, el deseo y la libertad que solo podían surgir de alguien que había vivido la guerra, relaciones complejas, la maternidad y dificultades económicas.

“Si no tienes nada que decir, no lo digas”, aconsejaba. La riqueza de sus escritos al final de su carrera surgió directamente de tener tanto que decir: reflexiones sobre las relaciones y el amor que solo se podían forjar tras décadas de vida.

O Samuel L. Jackson, quien pasó sus veinte y treinta años interpretando pequeños papeles en teatro y papeles secundarios, luchando contra graves problemas de adicción. Ingresó en rehabilitación a los 41 años, considerándolo un reinicio personal. Su papel decisivo llegó a los 43 con “Pulp Fiction.

“Pensé que si había probado esta otra forma durante 28 años y no había funcionado, ¿por qué no intentarlo y ver qué pasaba?”, dijo. Esa disposición a experimentar y aferrarse a un enfoque diferente, no a pesar de su edad, sino por todo lo que había soportado y su gran deseo de probar una forma de vida diferente, lo cambió todo para él.

Y Julia Child, que no sabía prácticamente nada de cocina hasta bien entrada la treintena. Empezó a estudiar en “Le Cordon Bleu” de París, pasó una década probando recetas y escribiendo, y luego publicó “Dominando el arte de la cocina francesa a los 50”. El libro impulsó su carrera en los medios entre los cincuenta y los sesenta.

“Tenía 32 años cuando empecé a cocinar; hasta entonces, solo comía”, dijo. “Nada de lo que aprendes se desperdicia, y algún día se usará”. (Ver la imagen del principio).

Por qué tus años “desperdiciados” son en realidad tu arma secreta

Esto es evidente en estas historias: ninguna comenzó temprano. Ninguna siguió la cronología cultural estándar. Cada una ya tenía décadas de vida adulta acumuladas antes de comenzar su obra más significativa y auténtica.

La historia de “demasiado tarde” es solo eso: una historia.

Cuando finalmente solicité formación en terapia a los 52 años, no empecé desde cero. Estaba incorporando tres décadas de trabajo, crianza, relaciones y la complejidad del mundo real a mi aprendizaje. La forma en que trabajo ahora —la capacidad de tolerar y explorar la incertidumbre, de comprender el dolor y el miedo, de reconocer los patrones que nos mantienen estancados— simplemente no existía antes en mi vida.

Yayoi Kusama vivió con alucinaciones y problemas de salud mental desde la infancia. Se mudó a Nueva York a finales de sus treinta y creó arte de vanguardia en el anonimato durante décadas. El reconocimiento internacional no llegó hasta los sesenta. Sigue siendo una artista activa a sus noventa.

“Lucho contra el dolor, la ansiedad y el miedo a diario”, dice, “y el único método que he encontrado para aliviar mi enfermedad es seguir creando arte”.

El trabajo de su vida no surgió a pesar de sus dificultades: surgió gracias a ellas. Sus hermosos lunares, su Sala de Espejos Infinitos y sus impresionantes instalaciones forman parte de un proceso continuo de supervivencia y transformación.

Lo único que cambia cuando dejas de luchar contra el tiempo

En el momento en que dejé de creer que era demasiado tarde, todo cambió. No porque las circunstancias externas cambiaran, sino porque dejé de permitir que una línea de tiempo arbitraria dictara lo que era posible.

Los cuarenta, cincuenta, sesenta y setenta no son premios de consolación. No es “demasiado tarde”. Es entonces cuando finalmente tienes suficiente experiencia de vida para saber qué importa, suficiente resiliencia para manejar la incertidumbre, suficiente claridad para dejar de lado todas las tonterías.

Las reinvenciones que ocurren después de que creemos que nuestro tiempo ha pasado a menudo resultan ser las más poderosas. Se basan en la experiencia real, en lugar de suposiciones sobre lo que creemos que queremos.

Al presentar el trabajo de mi primer año y prepararme para cumplir 53 años, no pienso en el tiempo perdido. Pienso en la comprensión y las habilidades adquiridas. Sobre cómo cada año sintiéndome estancada, cada momento sabiendo que algo no estaba bien, e incluso cada vez que cerraba mi portátil e ignoraba ese sueño, fue parte de lo que me trajo hasta aquí.

Lista para ser más de quien soy, llevando todo lo que he aprendido hasta ahora.

Lo que me hubiera gustado que alguien me dijera hace 20 años:

Cuando tenía 30 años, atrapada en ese trabajo que odiaba, necesitaba que alguien me diera un empujón y me dijera:

“PARA AHORA MISMO. No pierdas ni un segundo más de tu vida haciendo cosas que ya no disfrutas”.

Ojalá alguien me hubiera dicho que la voz en mi cabeza que decía “es demasiado tarde” mentía. Que cada día que pasaba en un trabajo que me agotaba era un día que nunca recuperaría. Que esperar el “momento adecuado” era solo miedo disfrazado de practicidad. Séneca dijo: «La vida es larga si sabes vivirla».

Así que te digo lo que me hubiera gustado saber antes:

Quizás pienses que te proteges manteniéndote a salvo, pero en realidad le estás robando a tu yo futuro. La persona en la que podrías convertirte espera a que tengas el valor suficiente para decepcionar a algunos y empezar de nuevo.

¿Qué historia te estás contando sobre el tiempo? ¿Qué sueño estás dejando de lado porque crees que has perdido tu momento?

Las personas que crean su obra más significativa más tarde en la vida comparten algo: dejaron de creerse su propia historia de que llegaron demasiado tarde.

¿Quizás sea hora de que tú también lo hagas?

Bonus: Por qué la vida mejora cuando dejas de luchar contra el cambio

Aprende a vivir tu vida como una serie de pequeños experimentos.

Cambié de carrera a los 30. Y a los 34. Y de nuevo a los 42.

Tuve mi primer hijo a los 43. El segundo a los 45.

A los 52, me estoy formando para ser psicoterapeuta mientras doy un giro a uno de mis negocios. Otra vez.

La mayoría de la gente tiene ideas muy claras sobre el momento oportuno. Cuándo deberías tener tu carrera resuelta. Cuándo deberías tener hijos. Cuándo deberías dejar de experimentar con la vida y tenerlo todo resuelto.

Pero estos plazos son inventados.

Mira tu cuerpo: sabe que no debe quedarse igual. Ahora mismo, millones de tus células se están regenerando. Las células de tu corazón se renovarán por completo en las próximas semanas. Tu piel estará completamente nueva en un mes. Tu esqueleto se reconstruye cada década.

El cambio no es solo natural, es literalmente de lo que estás hecho.

La biología del desarrollo

Tu cerebro es aún más extraordinario. Cada nueva experiencia, cada pensamiento fresco, crea nuevas conexiones neuronales. Estás reconfigurando tu mente con cada momento de novedad, con cada experimento con una forma diferente de ser.

A tu cerebro no le importa si tienes 20 o 60 años: crea nuevas conexiones neuronales a cualquier edad, siempre y cuando le des algo nuevo con lo que trabajar.

Probablemente hayas oído hablar de la investigación que explica por qué el tiempo parece acelerarse con la edad: nuestros cerebros procesan las experiencias familiares a toda velocidad.

El mismo trabajo, la misma ruta al trabajo, los mismos ritmos diarios: tu cerebro apenas necesita despertar. Por eso años enteros pueden difuminarse en una sola mancha de rutina.

¿Pero añadir algo novedoso?

El tiempo se expande. Te sientes más vivo. Más presente.

Esta es la tensión con la que todos lidiamos: queremos la emoción de la novedad y la comodidad de la seguridad. La mayoría de la gente intenta resolverla compartimentando. Unas vacaciones de aventura durante dos semanas al año, la cuenta regresiva para la próxima escapada urbana, vivir para la gran fiesta del verano: breves estallidos de emoción mientras el resto de la vida se repite una y otra vez.

Y luego, de vuelta a la cómoda rutina.

¿Cuál es la alternativa?

La otra noche, hablando por teléfono con un amigo, me lo contó sin más:

“El secreto es tratar la vida como si fuera una gran sesión de improvisación”.

Tiene razón.

En la improvisación, no hay errores, solo oportunidades. Cuando abordas cada momento como una oportunidad para jugar, experimentar, probar algo nuevo, es cuando la vida se abre. No hay necesidad de grandes gestos ni giros drásticos. Solo la disposición a decir “sí, y” a lo que cada día ofrece.

Siempre me ha fascinado esta danza con el cambio.

Mientras que otros parecen resistirse, nunca he entendido por qué elegimos la monotonía. Por qué aguantamos la inmovilidad cuando la vida ofrece tantas posibilidades.

¿Esos susurros de “¿y si...?” que la mayoría de la gente rechaza? Siempre me he dejado llevar por ellos.

No son interrupciones ni problemas que resolver.

Son invitaciones a descubrir algo nuevo sobre uno mismo, sobre lo que es posible.

Cada susurro es una puerta que espera ser abierta.

Séneca lo comprendió hace casi 2000 años cuando escribió: “La vida es larga si sabes vivirla”.

No se refería a años. Se refería a la riqueza de la experiencia.

El secreto no está en los grandes saltos. Está en los microcambios. Pequeños experimentos. Pequeños cambios en cómo te presentas cada día.

Una invitación de inicio de año

Al adentrarnos en la tranquilidad tras Año Nuevo, prueba esto:

Dibuja tu mapa del 2025. Las experiencias que te encantaron, las que te dolieron y los “nunca más”. Simplemente escríbelo todo. Observa qué te dice.

Recorre tus fotos. Más allá de las fotos posadas y los momentos con filtros, ¿qué pasó realmente este año? ¿Qué experiencias te hicieron pensar “Quiero más de eso en mi vida”?

Luego escribe tu lista de deseos (¡no es solo para niños!). No metas sensatas de adultos. No propósitos. Solo deseos. ¿Qué intentarías si supieras que no puedes arruinarlo?

No te presiones para hacer nada con esto. Simplemente presta atención a lo que te hace reflexionar, a lo que despierta tu curiosidad. Tus instintos saben algo sobre lo que necesitas a continuación.

Conclusión: esto es lo que he aprendido a los 52 años

La vida no se trata de seguir el cronograma de nadie.

Se trata de mantener la curiosidad sobre lo que podría ser posible.

Se trata de permitirte soñar.

Se trata de hacerte amigo de la incertidumbre.

Y lo más importante: se trata de ser lo suficientemente valiente para seguir experimentando, momento a momento.

