Un concierto familiar en Basilea, de Sebastian Gutzwiller, a través de Artvee....

La Amateurización de Todo

Por: Sara Eckel

En la foto de abajo, la exsecretaria de prensa de la Casa Blanca aparece en una sala de reuniones con la palabra «WASHINGTON» en negrita detrás de la cabeza. «Todos los diseñadores que conozco no pueden dejar de ver esto», escribió mi excompañera de trabajo, Crystal, en LinkedIn.

Gracias a que Crystal lo señaló, pude ver que las letras estaban mal, con demasiado espacio a ambos lados de la «I». Aun así, a mí me pareció que estaba bien. Pero para Crystal y sus compañeros diseñadores gráficos, era un desastre.