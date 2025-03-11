Anticipar Posibles Desafíos

Si eres consciente de las cosas que podrían ser difíciles o que podrían salir mal, estás en una mejor posición para prevenirlas o gestionarlas.

Pensar en los posibles desafíos con anticipación aumenta las posibilidades de encontrar una solución o la ayuda adecuada.

Incluso si no puedes evitar todos los problemas, es más fácil afrontarlos si no son sorpresas inesperadas.

Pausa para pensar

“Soy consciente de los retos a los que me puedo enfrentar durante mis estudios.”

Pregúntate si la persona que siente esto:

Suena como tú; o

No se parece en nada a ti.

Superar los retos te proporciona nuevas habilidades y conocimientos. También aumenta tu confianza y demuestra que puedes sobrevivir a situaciones difíciles y resolver problemas.

Examina las subsecciones de abajo para descubrir algunos aspectos desafiantes del estudio junto con estrategias para superarlos.

“No estoy seguro de qué esperar”

Pasos que puedes seguir para prepararte para el éxito: