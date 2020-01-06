A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje a lo Largo de la Vida: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Significado de Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida (MEC) en relación a la política educativa y formativa europea:

Instrumento de referencia que permite describir y comparar los niveles de cualificación de diferentes sistemas de cualificaciones elaborados a escala nacional, internacional o sectorial.

Nota en relación a marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje a lo largo de la vida (MEC): el aprendizaje a lo largo de la vida está compuesto por un conjunto de ocho niveles de referencia formulados en términos de resultados de aprendizaje (combinación de conocimientos, destrezas y/o competencias) y determinados mecanismos y principios de cooperación voluntaria; los ocho niveles abarcan toda la gama de cualificaciones, desde las que acreditan competencias, destrezas y conocimientos básicos hasta las obtenidas al máximo nivel posible universitario o de formación profesional; el aprendizaje a lo largo de la vida puede definirse como un mecanismo de traducción entre los diferentes sistemas de cualificaciones.

Fuente del concepto anterior: adaptado de European Parliament and Council of the European Union, 2008.

Hábitos

Se ha podido constatar que todos los años en esta época hay un crecimiento notable en el número de inscripciones a cursos online de trabajadores que buscan adquirir nuevas habilidades. Quizás lo hacen para cumplir sus propósitos de Año Nuevo o lo hacen al ver que sus amigos o colegas hacen grandes cambios en sus carreras cada enero.

Desafortunadamente, el compromiso inicial con el aprendizaje online se esfuma rápidamente con demasiada frecuencia. Los estudios arrojan que entre el 40% y el 80% de los estudiantes abandona este tipo de cursos.

Gracias por leer Carreras. Este post es público, así que siéntete libre de compartirlo. Compartir

Aquellas personas que se dan por vencidas pierden su oportunidad.Entre las Líneas En una encuesta realizada a más de 50.000 estudiantes que hicieron algún curso online masivo y abierto (MOOC, por sus siglas en inglés) en Coursera, el 72% afirmó haber logrado beneficios en su carrera profesional entre los que destacan hacer su trabajo actual de manera más efectiva, encontrar un nuevo trabajo o recibir un aumento salarial.

Después de haber trabajado en el departamento de Recursos Humanos de una gran entidad bancaria, he corroborado tanto los efectos positivos del aprendizaje y el desarrollo para la movilidad laboral, como lo que lleva a las personas a dejarlo en el camino. Con el tiempo, y trabajando con alumnos y con expertos en aprendizaje, descubrí que cuatro hábitos cruciales pueden marcar una gran diferencia.

Enfóquese en habilidades emergentes

Con tantas opciones de aprendizaje disponibles actualmente, las personas a menudo tienen la tentación de ir a Google, escribir términos de búsqueda generales y comenzar uno de los primeros cursos que aparecen. Eso es una pérdida de tiempo.

Photo by charlesdeluvio on Unsplash

Los requisitos que se exigen para conseguir un trabajo están evolucionando rápidamente. Para lograr destacar, debe prestar especial atención en aprender las habilidades emergentes. Puede conseguir esto de varias maneras.

Primero, investigue sobre las habilidades que los líderes de su industria están buscando. Mire las ofertas de trabajo recientes, de las principales compañías y analice qué conocimientos siguen siendo necesarios.Entre las Líneas En segundo lugar, comuníquese con personas de su entorno o de LinkedIn que tengan el trabajo que usted quiere. Si desea saber, por ejemplo, qué habilidades de venta o qué tecnologías son cada vez más importantes, hable con vendedores expertos. Pregúnteles qué hay que aprender para seguir teniendo éxito en ese trabajo y qué habilidades creen que alguien debe adquirir para convertirse en un candidato a tener en cuenta.

Compartir Carreras

Puede ser que sienta reparo en hacerlo, pero en general a las personas les gusta compartir esta información. Les agrada ver que los puestos de trabajo se cubren con candidatos cada vez más capaces y que están al tanto de las nuevas tendencias.

Una vez que tenga una idea de las habilidades más importantes que debe aprender, pregunte a estos expertos si pueden recomendarle cursos online especializados y con un valor práctico. También analice detenidamente las descripciones de los cursos para encontrar el que tiene un contenido que le será útil en el trabajo y que no solo le aporte información académica. Por ejemplo, puede buscar formadores que sean expertos en su industria o contenido creado en conjunto con empresas que admire.

Busque su pareja ideal

Actualmente, el microaprendizaje -utilizar las herramientas de aprendizaje online cuándo y dónde sea conveniente- se está convirtiendo en una parte mucho más importante de la capacitación y del desarrollo. Esto tiene sus beneficios: libertad, conveniencia y contenido asequible.

Deja un comentario

Pero también hay un inconveniente. Estas experiencias a menudo son solitarias. Sin al menos alguna interacción en tiempo real, ya sea en persona o en línea, muchos estudiantes pierden la motivación. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Los investigadores han descubierto que "la sensación de aislamiento" de algunos estudiantes online "puede marcar la diferencia entre un entorno de aprendizaje en línea exitoso y uno que no lo sea". Exigen más experiencias compartidas. Otros investigadores también han identificado la interacción y la colaboración como factores determinantes en el aprendizaje exitoso.

En mi trabajo percibo que cuando los estudiantes online se inscriben para un curso en el que interactúan con un profesor y entre ellos, a una hora establecida y al menos una vez a la semana, permanecen más tiempo y aprenden más. A menudo, este tipo de programas ofrecen materiales con los que se puede trabajar individualmente.

Obtén más de Salvador Lorca en la app de Substack Disponible para iOS y Android Descargar la app

No obstante, el compañerismo puede servir como un gran motivador, al igual que el deseo de no quedarse atrás con respecto al resto del grupo.

Cuando este tipo de cursos no está disponible, animo a los alumnos a encontrar un "compañero coordinado": un amigo o conocido con objetivos de aprendizaje similares. Acuerden estudiar on line juntos semanalmente. Se aprende mucho escuchando las preguntas de los demás y explicándose mutuamente las cosas a medida que se comprenden, ya que el acto de enseñar al otro puede mejorar la comprensión, la memoria y la aplicación del contenido.

Ponga en práctica lo aprendido

Investigaciones muestran que poner en práctica lo que se ha aprendido es crucial, porque "mejora la memoria, al servir como una estrategia de codificación elaborada".

Esto es parte del problema al que se enfrentan muchos ingenieros recién graduados cuando buscan trabajo: han estado atrapados en la "dimensión teórica", con poca experiencia en llevar a la práctica lo aprendido.

Es posible encontrarse con el mismo problema con el aprendizaje online. Por ejemplo, podría pasar semanas viendo vídeos sobre cómo configurar un sistema de informática distribuida.

Puntualización

Sin embargo, si no voy pronto a Amazon Web Services y lo despliego, olvidaré gran parte de lo que aprendí. Entonces, cualquiera que sea el campo que esté estudiando, encuentre el momento para usar sus nuevas habilidades.

Observación

Además de contribuir a que el conocimiento se fije, esto también le brinda la oportunidad de descubrir desafíos imprevistos. Dependiendo de la habilidad, puede participar en un proyecto colaborativo en el trabajo, por ejemplo, o diseñar su propio proyecto a pequeña escala en casa o podría encontrar una simulación en línea que sea similar a la experiencia real.

Establezca un objetivo concreto

Igual que los corredores en una maratón, los estudiantes online deben tener un objetivo claro para mantener el foco.

“Lo que no me daba cuenta antes es que no todas las horas del día son iguales. Hay horas en un día… y luego están tus mejores horas. Tus mejores horas son aquellas en las que te sientes más vivo, más lleno de energía, más inspirado, más creativo — más tú. Son esos momentos en los que tu enfoque es nítido, tu confianza está al máximo y tu corazón está completamente involucrado. Eres la mejor versión de ti mismo, sin esfuerzo. Como si estuvieras bajo el efecto de una droga orgánica sin efectos secundarios. Con el tiempo aprendes: tus mejores horas son un regalo - raras, finitas, para no desperdiciar. ¿Qué parte de tu vida merece que le dediques esas horas? Tus sueños - sean cuales sean.” Puede que te las arregles, o incluso prosperes, con el tiempo que te sobra. Pero tus sueños no se harán realidad así. Tus sueños no se harán realidad como “proyectos secundarios”, a menos que lo sean solo de nombre — a menos que en secreto les des la energía de un proyecto principal. Tus sueños exigen tus mejores horas—y nada menos. Porque cuando regalas tus mejores horas, estás regalando tus sueños — a los sueños de alguien más o, peor aún, a la nada.” -Anu Atluru

Un retorno de la inversión (en términos de tiempo y dinero gastado) es difícil de medir a corto plazo. Generalmente, aquellos que perseveran tienen su mirada puesta en un premio mayor: un nuevo trabajo, un ascenso o la posibilidad de dirigir un proyecto. Animo a las personas a establecer un objetivo profesional específico y mantenerlo en la mente mientras aprenden.

Compartir

Por supuesto, ese punto de referencia cambiará a medida que usted se desarrolla. El aprendizaje es un proceso que dura toda la carrera. Después de lograr un gran objetivo, fije su vista en el siguiente. Así es como logrará que el aprendizaje sea parte de su rutina normal. Cuanto más haga esto, menos probable es que desista.

Aprendizaje a lo Largo de la Vida en Sociología

Tema: home-sociologia. La idea de que el aprendizaje y la adquisición de habilidades deben ocurrir en todas las etapas de la vida de un individuo, no simplemente en el sistema educativo formal y obligatorio. Los programas de educación continua para adultos, la formación a mitad de carrera, las oportunidades de aprendizaje basadas en Internet y los "bancos de aprendizaje" basados en la comunidad son todas formas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Revisor: Lawrence

Para ver más: