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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje a Través de la Práctica: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Aprendizaje a través de la práctica en economía

En inglés: Learning-by-Doing in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Aprendizaje a través de la práctica en economía.

Introducción a: Aprendizaje a través de la práctica en este contexto

Los estudios empíricos sobre el proceso de producción en diversas industrias han demostrado una asociación positiva entre la productividad laboral actual y las medidas de la actividad pasada, como la producción acumulada o la inversión (véase Wright 1936; Hirsch 1956; Alchian 1963; Hollander 1965; Sheshinski 1967; Boston Consulting Group 1972, 1974, 1978; Lieberman 1984). Una hipótesis avanzada para explicar esto es que el trabajo aprende a través de la experiencia y que ésta se obtiene durante el proceso de producción. En otras palabras, el aprendizaje a través de la experiencia es una de las razones que dan lugar a las economías de escala dinámicas, porque una empresa sabe que el aumento de la producción actual reduce los costes medios futuros. Si los conocimientos obtenidos dentro de una empresa no se pueden comunicar a otras empresas, se habla de aprendizaje sin efectos indirectos. Este tema puede interesar a los economistas profesionales. Sin embargo, hay algunas pruebas empíricas de que las empresas no pueden excluir totalmente a las personas ajenas a su stock de conocimientos, principalmente debido a la rotación de la mano de obra (véase Boston Consulting Group 1978; Lieberman 1984). Los efectos indirectos del aprendizaje son un caso especial de externalidades positivas. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El estudio del aprendizaje a través de la acción, por tanto, es un caso especial en el estudio de las economías caracterizadas por economías de escala dinámicas y externalidades positivas. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Aprendizaje a través de la práctica. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas.