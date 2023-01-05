A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

El Aprendizaje en el Puesto de Trabajo: Hechos Clave

Este artículo se ocupa del aprendizaje en el puesto de trabajo y de adquirir conocimientos fuera del aula.

Maneras de adquirir nuevas competencias sin volver a la escuela

Los despidos no son sólo el resultado de una economía incierta. También son el resultado de que los puestos de trabajo cambian más rápidamente de lo que los empleados pueden actualizarse para satisfacer las necesidades de las empresas. Con los rápidos cambios en la tecnología, incluyendo la digitalización y la automatización, el Foro Económico Mundial proyecta que el 50% de todos los puestos de trabajo requerirán un cambio en el conjunto de habilidades para 2027. Por lo tanto, es fundamental que sea dueño de su actualización de competencias para asegurarse de que podrá adaptarse a las necesidades dinámicas de la empresa. Sin un crecimiento continuo de sus habilidades, podría quedarse obsoleto más rápido de lo que se imagina.

El Aprendizaje Online y en el Puesto de Trabajo

Hay muchas formas de formarse y mejorar sus competencias sin tener que volver a cursar una licenciatura o un posgrado tradicional. He aquí varias formas de mejorar sus competencias sin volver a la escuela:

Certificaciones

Muchas carreras ofrecen certificaciones para demostrar que usted tiene tanto una comprensión básica de lo que se requiere en un trabajo como un dominio de las mejores prácticas en un campo determinado. Por ejemplo, el Project Management Institute es mundialmente reconocido por sus cursos y su certificación PMP para gestores de proyectos. Product School ofrece cursos y certificaciones de gestión de productos. SHRM y HRCI ofrecen cursos y exámenes para obtener certificaciones en RRHH. También hay docenas de certificaciones para otros trabajos, como analítica empresarial, procesos empresariales, marketing entrante y liderazgo. Las certificaciones demuestran que tiene conocimientos y capacidades en un campo determinado, lo que las hace especialmente importantes si está en transición profesional y no tiene mucha experiencia laboral en el nuevo campo. Por ejemplo, cuando estaba en transición hacia mi primer empleo en recursos humanos, tenía algunas habilidades transferibles que podían considerarse experiencia en RRHH, pero nunca había trabajado en una función tradicional de RRHH. Para demostrar que tenía los conocimientos y que entendía el lenguaje de los RRHH, estudié y aprobé los exámenes de certificación SPHR y GPRH. Tener esas certificaciones como parte de mis credenciales me ayudó a romper con cualquier suposición de los directores de contratación y los reclutadores de que no tenía habilidades y capacidades en RRHH.

Cursos de aprendizaje en línea

Hay una gran cantidad de plataformas de aprendizaje ahí fuera. LinkedIn Learning es una de las más reconocidas, pero hay muchas otras con cursos que pueden llevar sus habilidades funcionales y de liderazgo al siguiente nivel. Coursera, edX, Open Culture y Khan Academy son sólo algunos recursos en línea que ofrecen cursos gratuitos. También encontrará cursos gratuitos de algunas de las mejores escuelas de Estados Unidos, como el MIT, Harvard, Yale y Stanford. Aunque tomar clases individuales puede no parecer comparable a un título de cuatro años, demostrar que está aprendiendo continuamente y haciendo crecer sus habilidades es una cualidad atractiva en un empleado. La mejor manera de mostrar sus cursos relevantes es añadir una sección de "Aprendizaje continuo" o "Educación continua" a su currículum después de su educación formal.

Prácticas, rotaciones y voluntariado

La mayoría de las prácticas, incluso las remuneradas, requieren que esté asistiendo a la escuela. Para poder optar a muchas prácticas, puede matricularse en una clase de un colegio comunitario local que le proporcione conocimientos valiosos en su campo o en el que quiera dedicarse. Si ya tiene un trabajo a tiempo completo, considere si su jefe le permitiría una rotación en otra área de la organización. Cuando una de mis empleadas cursaba un MBA nocturno, encontró su pasión: la ciencia de los datos. Se sentía frustrada por no poder hacer prácticas como sus compañeros de clase porque estaba trabajando en su empleo actual para mantener a su familia. Aunque le di tantos proyectos de análisis como pude reunir, seguía sin ser una verdadera experiencia en ciencia de datos. Así que le ofrecí que si conseguía unas prácticas en el departamento de ciencia de datos de nuestra empresa, yo cubriría su trabajo durante seis semanas. Recibió una oferta de prácticas y el día que subió, le dije: "No vuelvas. Hay cuatro vacantes en ese departamento y espero que demuestres que mereces una de ellas". No sólo hizo prácticas en ese departamento, sino que consiguió un trabajo a tiempo completo allí inmediatamente después de terminar sus prácticas. Este tipo de acuerdo no va a ser factible para todos los jefes o empresas. Por lo tanto, es posible que tenga que buscar formación en su propio tiempo. Por ejemplo, si quiere dedicarse a la contabilidad, considere la posibilidad de formar parte de un consejo escolar o de una junta sin ánimo de lucro, trabajar como voluntario en la escuela de su hijo como tesorero o crear su propia pequeña empresa y aceptar clientes aparte de su trabajo diario. Otra forma de adquirir experiencia es encontrar una pequeña empresa o un amigo de la familia que pueda brindarle la oportunidad de ayudar en uno de sus proyectos laborales, lo que le permitirá adquirir conocimientos prácticos en áreas como la analítica, la captación de clientes, los medios sociales o el marketing. Ser remunerado no es un barómetro para adquirir habilidades nuevas o de mayor nivel cuando esas habilidades le permiten contribuir más al avance de los objetivos de una empresa.

Estire las asignaciones

Si dispone del ancho de banda necesario, pida trabajo a otro departamento de su organización. No sólo aportará valor a la empresa, sino que también aumentará su visibilidad. Las tareas de estiramiento le enseñan habilidades nuevas o de más alto nivel, a la vez que le retan a demostrar esas habilidades a las personas que le dieron la oportunidad. Así, aunque el proyecto en sí no sea muy visible, al menos una persona sabrá lo que usted puede lograr. Y, lo que es más importante, este tipo de tarea extensible no puede interferir con su trabajo diario. Y aunque puede que levante la ceja por hacer un trabajo extra aparte, recuerde que el objetivo es seguir subiendo el nivel de sus habilidades para que le tengan en cuenta para la siguiente oportunidad - o ser tan valioso que la empresa no pueda imaginarse funcionando sin usted.

Mentores

Los mentores pueden proporcionar mucho más que un oído atento. El mentor adecuado, ajeno a su liderazgo directo o a su función, le proporcionará nuevas perspectivas sobre su trabajo y sobre cómo elevar el nivel de sus habilidades y le desafiará a pensar de forma diferente. Cuando estamos metidos de cabeza en nuestro trabajo, no siempre nos damos cuenta del objetivo más amplio de las tareas. Si encuentra un mentor que sea un alto dirigente en su organización, tendrá un conocimiento más profundo de la trayectoria de crecimiento de la empresa y de qué capacidades serán necesarias a medida que la empresa crezca o cambie de estrategia. Incluso si su mentor no está seguro de qué habilidades duras se necesitan, dominar las habilidades "blandas" como la comunicación interfuncional, la resolución de problemas complejos, la alineación de las partes interesadas y el liderazgo inclusivo es lo que hace avanzar a los empleados a niveles superiores. Tener diferentes perspectivas sobre los temas mejora su liderazgo de pensamiento, que es fundamental en todos los trabajos y le convertirá en un candidato viable para futuras oportunidades. Revisor de hechos: Hendrix

Estrategias de Aprendizaje

Véase más sobre estrategias de aprendizaje en esta plataforma online. Aprendizaje continuo Estrategias de aprendizaje