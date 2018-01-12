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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje Formal: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje Formal

Significado de Aprendizaje Formal en relación a la política educativa y formativa europea:

Aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y estructurados (por ejemplo, un centro de educación o formación, o bien en el lugar de trabajo) y que se califica explícitamente de aprendizaje (en cuanto a sus objetivos, duración y recursos). El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno y, por lo general, da lugar a la certificación.

Nota en relación a aprendizaje formal:

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2008.