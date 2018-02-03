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Salvador Lorca 📚
Apr 20, 2025

Algunos ejemplos de contenidos del curso podrían ser:

Teorías del aprendizaje informal:

Examinar los fundamentos del aprendizaje informal y cómo se diferencia de otras formas de aprendizaje.

Estudios de casos de aprendizaje informal:

Analizar ejemplos reales de personas que aprenden a través de diferentes experiencias informales.

Aplicaciones prácticas del aprendizaje informal:

Aprender a diseñar e implementar el aprendizaje informal.

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Apr 20, 2025

La educación informal explora los principios y prácticas del aprendizaje que se da fuera de los entornos escolares tradicionales, a menudo en la vida cotidiana y a través de diversas experiencias. Hace hincapié en el aprendizaje espontáneo, a menudo no intencionado, y se centra en cómo las personas adquieren conocimientos y habilidades a través de la interacción, la exploración y la experiencia.

Los aspectos clave de un curso sobre aprendizaje informal podrían incluir

Distinguir el aprendizaje informal de la educación formal y no formal:

La educación formal suele estar estructurada e institucionalizada (como la escuela), mientras que el aprendizaje informal no está estructurado y tiene lugar en la vida cotidiana. La educación no formal se encuentra a medio camino, ya que suele tener una estructura definida, pero no un entorno formal como el de una escuela.

Comprender los principios del aprendizaje informal:

Esto podría incluir el estudio de teorías del aprendizaje como el aprendizaje experiencial, el aprendizaje autodirigido y el aprendizaje colaborativo, que son comunes en entornos informales.

Identificar diferentes oportunidades de aprendizaje informal:

Los cursos pueden explorar cómo aprenden las personas a través de diferentes actividades, incluyendo experiencias cotidianas, visitas a museos, recursos en línea y participación en clubes o grupos.

Desarrollar estrategias para promover el aprendizaje informal:

Esto podría incluir métodos de enseñanza como el aprendizaje activo, las aulas invertidas y el aprendizaje basado en juegos, que están diseñados para involucrar a los alumnos de una manera más dinámica.

Explorar el papel de la tecnología en el aprendizaje informal:

Con el auge de las plataformas en línea y los recursos digitales, los cursos pueden explorar cómo la tecnología puede apoyar y mejorar las experiencias de aprendizaje informal.

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Por supuesto, sigue adelante.

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