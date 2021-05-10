A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje No Supervisado: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

En Aprendizaje Automático

Sería un error pensar que el Aprendizaje Automático siempre requiere ejemplos con etiquetas de clase. Lejos de eso. Se puede obtener información útil incluso de ejemplos cuyas clases no se conocen. Esto se llama a veces aprendizaje no supervisado, en contraste con el término aprendizaje supervisado que se utiliza cuando se habla de inducción a partir de ejemplos preclasificados. Mientras que el aprendizaje supervisado se centra en la inducción de los clasificadores, el aprendizaje no supervisado está interesado en descubrir propiedades útiles de los datos disponibles.

Tal vez la tarea más popular sea la de buscar grupos (llamados clusters) de ejemplos similares. Los centroides de estos grupos pueden ser utilizados como centros gausianos para los clasificadores Bayesianos o RBF, como predictores de valores de atributos desconocidos, e incluso como herramientas de visualización de datos multidimensionales. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro).

Por último, pero no menos importante, las técnicas utilizadas en el aprendizaje no supervisado pueden utilizarse para crear atributos de nivel superior a partir de los ya existentes. El texto describe algunas técnicas prácticas para el aprendizaje no supervisado, explicando los algoritmos básicos, sus comportamientos en circunstancias prácticas y los beneficios que ofrecen.

Observaciones históricas

Los problemas del análisis de conglomerados se han estudiado desde el decenio de 1960.