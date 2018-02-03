Photo by Mapbox on Unsplash

A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje por el Uso: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje por el Uso

Significado de Aprendizaje por el Uso en relación a la política educativa y formativa europea:

Formación adquirida por medio del uso reiterado de determinadas herramientas o equipos, con o sin instrucción previa.

Nota en relación a aprendizaje por el uso:

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2008.