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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje por la Práctica: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica

Significado de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica en relación a la política educativa y formativa europea:

Aprendizaje adquirido por medio de la ejecución reiterada de una tarea, con o sin instrucción previa.

o Aprendizaje adquirido por medio de la transformación del bagaje mental recurriendo a la confrontación con la realidad y que da lugar a nuevos conocimientos y competencias.

Nota en relación a aprender haciendo / aprendizaje por la práctica:

el concepto de «aprender haciendo» también se denomina «aprendizaje empírico».

Fuente del concepto anterior:

Cedefop.