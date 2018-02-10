Aprendizaje por la Práctica
Concepto de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica Significado de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica en relación a la política educativa y formativa europea: Aprendizaje adquirido por medio de la ejecución reiterada de una tarea
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Aprendizaje por la Práctica: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica
Significado de Aprender Haciendo / Aprendizaje por la Práctica en relación a la política educativa y formativa europea:
Aprendizaje adquirido por medio de la ejecución reiterada de una tarea, con o sin instrucción previa.
o Aprendizaje adquirido por medio de la transformación del bagaje mental recurriendo a la confrontación con la realidad y que da lugar a nuevos conocimientos y competencias.
Nota en relación a aprender haciendo / aprendizaje por la práctica:
el concepto de «aprender haciendo» también se denomina «aprendizaje empírico».
Fuente del concepto anterior:
Cedefop.