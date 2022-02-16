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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje por Observación: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Aprendizaje por observación en economía

En inglés: Observational Learning in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Aprendizaje por observación en economía.

Introducción a: Aprendizaje por observación en este contexto

El aprendizaje por observación se produce cuando los individuos con información privada eligen secuencialmente entre un número finito de acciones después de ver las elecciones de sus predecesores. Resumimos la teoría general de este paradigma: la convergencia de creencias fuerza la convergencia de acciones; en concreto, surgen "manadas" de imitadores. Además, las creencias convergen a una masa puntual sobre la verdad exactamente cuando la información privada no está uniformemente acotada. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Se trata de dos conclusiones clave de la literatura original sobre rebaños: Con señales multinomiales, se producen cascadas, en las que los individuos ignoran racionalmente sus señales privadas, y los rebaños incorrectos comienzan con una probabilidad positiva. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El marco es flexible: algunos individuos pueden estar comprometidos con una acción, o los individuos pueden tener preferencias cardinales o incluso ordinales divergentes. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Aprendizaje por observación. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas.