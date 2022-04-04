A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje Práctico: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Crecimiento y aprendizaje práctico en economía

En inglés: Growth and Learning-By-Doing in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Aprendizaje práctico en economía.

Introducción a: Crecimiento y aprendizaje práctico en este contexto

El aprendizaje en la práctica se refiere a las mejoras en la eficiencia productiva derivadas de la generación de experiencia obtenida al producir un bien o servicio. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. La modelización formal del aprendizaje en la práctica se inició en Arrow (1962) y estuvo motivada por dos factores principales. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales.

El primer factor de motivación fue empírico: varios estudios sobre la producción en tiempos de guerra descubrieron que las necesidades de insumos disminuían como resultado de la experiencia de producción. Por ejemplo, Searle (1945) estudió los cambios de productividad en los programas de construcción naval de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, la producción estadounidense de buques aumentó de forma espectacular, pasando de 26 buques en 1939 a 1.900 en 1943, un aumento de casi cincuenta veces. Searle (1945) observó que las necesidades unitarias de mano de obra disminuían a un ritmo constante para un determinado porcentaje de aumento de la producción.

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Por término medio, una duplicación de la producción se asociaba a un descenso del 16 al 22% en el número de horas-hombre necesarias para construir los buques Liberty, los Victory, los petroleros y los cargueros estándar. Alchian (1963) estudió la relación entre la cantidad de mano de obra directa necesaria para producir un fuselaje y el número de fuselajes producidos en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Comprobó que la duplicación de la experiencia en la producción disminuía la mano de obra en aproximadamente un tercio. Otros estudios empíricos sobre el aprendizaje en la práctica son los de Rapping (1965), Irwin y Klenow (1994) y Thornton y Thompson (2001).

Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Aprendizaje práctico.

Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

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