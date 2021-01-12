Aprendizaje y Formación Profesional
Proceso formativo de larga duración que alterna periodos en el lugar de trabajo con otros en un centro de educación o formación. También comunidades profesionales de aprendizaje.
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Aprendizaje Profesional: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.
Visualización Jerárquica de Aprendizaje Profesional
Unión Europea > Construcción europea > Relaciones de la Unión Europea > Acuerdo (UE) > Formación profesional
Unión Europea > Construcción europea > Relaciones de la Unión Europea > Acuerdo (UE) > Categoría socioprofesional > Obrero > Aprendiz
A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje Profesional
Véase la definición de aprendizaje profesional en el diccionario.
Concepto de Aprendizaje Profesional / Formación de Aprendices
Significado de Aprendizaje Profesional / Formación de Aprendices en relación a la política educativa y formativa europea:
Proceso formativo de larga duración que alterna periodos en el lugar de trabajo con otros en un centro de educación o formación. El aprendiz está vinculado contractualmente con el centro de trabajo y percibe una remuneración (salario o compensación). El empleador asume la responsabilidad de impartir al aprendiz una formación conducente a una profesión específica.
"Un Estudiante es la persona más importante en esta escuela... en persona, por teléfono o por correo.
Un Estudiante no depende de nosotros...nosotros dependemos del Estudiante.
Un Estudiante no es una interrupción de nuestro trabajo...el Estudiante es el propósito del mismo. No hacemos un favor al servir al Estudiante...el Estudiante nos hace un favor al darnos la oportunidad de hacerlo.
Un Estudiante es una persona que nos trae su deseo de aprender. Es nuestro trabajo tratar a cada Estudiante de una manera que sea beneficiosa para él y para nosotros mismos".
- William W. Purkey (Cómo convertirse en un líder que invita: Un nuevo enfoque del éxito profesional y personal)
Nota en relación a aprendizaje profesional / formación de aprendices: En francés y español, el término «aprendizaje» designa tanto el aprendizaje profesional como el proceso cognitivo de aprender (véase la definición de «learning»); el denominado «sistema dual» alemán es un ejemplo de aprendizaje profesional.
Fuente del concepto anterior: Cedefop, 2004.
Comunidades de Aprendizaje Profesional
"Debemos darnos cuenta de que, si [Sócrates] exigía que gobernaran los hombres más sabios, recalcaba claramente que no se refería a los sabios; de hecho, se mostraba escéptico ante toda sabiduría profesional, ya fuera la de los filósofos o la de los sabios de su propia generación, los sofistas. La sabiduría a la que se refería era de otro tipo. Era simplemente la constatación: ¡qué poco sé! Aquellos que no sabían esto, enseñaba, no sabían nada en absoluto. Éste es el verdadero espíritu científico".
- Karl Popper
Las comunidades profesionales de aprendizaje
El libro "Aprender haciendo: Un manual para las comunidades profesionales de aprendizaje en el trabajo", de Richard DuFour, Rebecca DuFour y Robert E. Eaker ha tenido gran impacto en su campo, con más de 17 ediciones.
Carreras es una publicación con el respaldo de los lectores. Para recibir nuevos posts y apoyar mi trabajo, considera convertirte en un suscriptor gratis o de pago.
Esta obra ayuda a los educadores a cerrar la brecha entre el saber y el hacer a medida que transforman sus escuelas en comunidades profesionales de aprendizaje (PLC). Este manual es una guía para la acción que ayuda a los educadores a desarrollar un vocabulario común y una comprensión coherente de los conceptos clave de las comunidades profesionales de aprendizaje. Presente un argumento convincente de que la aplicación de los conceptos de las comunidades profesionales de aprendizaje beneficiará tanto a los alumnos como a los educadores. Ayude a los educadores a evaluar la realidad actual en sus propias escuelas y distritos. Convencer a los educadores de que tomen medidas decididas para desarrollar su capacidad de funcionar como comunidades profesionales de aprendizaje.
Recursos
Traducción de Aprendizaje profesional
Inglés: Apprenticeship
Francés: Apprentissage professionnel
Alemán: Lehre
Italiano: Tirocinio professionale
Portugués: Aprendizagem profissional
Polaco: Praktyka zawodowa
Tesauro de Aprendizaje profesional
Unión Europea > Construcción europea > Relaciones de la Unión Europea > Acuerdo (UE) > Formación profesional > Aprendizaje profesional
Unión Europea > Construcción europea > Relaciones de la Unión Europea > Acuerdo (UE) > Categoría socioprofesional > Obrero > Aprendiz > Aprendizaje profesional