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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Aprendizaje Profesional

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje Profesional

Véase la definición de aprendizaje profesional en el diccionario.

Concepto de Aprendizaje Profesional / Formación de Aprendices

Significado de Aprendizaje Profesional / Formación de Aprendices en relación a la política educativa y formativa europea:

Proceso formativo de larga duración que alterna periodos en el lugar de trabajo con otros en un centro de educación o formación. El aprendiz está vinculado contractualmente con el centro de trabajo y percibe una remuneración (salario o compensación). El empleador asume la responsabilidad de impartir al aprendiz una formación conducente a una profesión específica.

"Un Estudiante es la persona más importante en esta escuela... en persona, por teléfono o por correo. Un Estudiante no depende de nosotros...nosotros dependemos del Estudiante. Un Estudiante no es una interrupción de nuestro trabajo...el Estudiante es el propósito del mismo. No hacemos un favor al servir al Estudiante...el Estudiante nos hace un favor al darnos la oportunidad de hacerlo. Un Estudiante es una persona que nos trae su deseo de aprender. Es nuestro trabajo tratar a cada Estudiante de una manera que sea beneficiosa para él y para nosotros mismos". - William W. Purkey (Cómo convertirse en un líder que invita: Un nuevo enfoque del éxito profesional y personal)

Nota en relación a aprendizaje profesional / formación de aprendices: En francés y español, el término «aprendizaje» designa tanto el aprendizaje profesional como el proceso cognitivo de aprender (véase la definición de «learning»); el denominado «sistema dual» alemán es un ejemplo de aprendizaje profesional.

Fuente del concepto anterior: Cedefop, 2004.

Comunidades de Aprendizaje Profesional

"Debemos darnos cuenta de que, si [Sócrates] exigía que gobernaran los hombres más sabios, recalcaba claramente que no se refería a los sabios; de hecho, se mostraba escéptico ante toda sabiduría profesional, ya fuera la de los filósofos o la de los sabios de su propia generación, los sofistas. La sabiduría a la que se refería era de otro tipo. Era simplemente la constatación: ¡qué poco sé! Aquellos que no sabían esto, enseñaba, no sabían nada en absoluto. Éste es el verdadero espíritu científico".

- Karl Popper

Las comunidades profesionales de aprendizaje

El libro "Aprender haciendo: Un manual para las comunidades profesionales de aprendizaje en el trabajo", de Richard DuFour, Rebecca DuFour y Robert E. Eaker ha tenido gran impacto en su campo, con más de 17 ediciones.

Esta obra ayuda a los educadores a cerrar la brecha entre el saber y el hacer a medida que transforman sus escuelas en comunidades profesionales de aprendizaje (PLC). Este manual es una guía para la acción que ayuda a los educadores a desarrollar un vocabulario común y una comprensión coherente de los conceptos clave de las comunidades profesionales de aprendizaje. Presente un argumento convincente de que la aplicación de los conceptos de las comunidades profesionales de aprendizaje beneficiará tanto a los alumnos como a los educadores. Ayude a los educadores a evaluar la realidad actual en sus propias escuelas y distritos. Convencer a los educadores de que tomen medidas decididas para desarrollar su capacidad de funcionar como comunidades profesionales de aprendizaje.

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Recursos

Traducción de Aprendizaje profesional

Inglés: Apprenticeship

Francés: Apprentissage professionnel

Alemán: Lehre

Italiano: Tirocinio professionale

Portugués: Aprendizagem profissional

Polaco: Praktyka zawodowa

Tesauro de Aprendizaje profesional

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Véase También

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