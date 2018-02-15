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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Aprendizaje Vital: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida

Significado de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida en relación a la política educativa y formativa europea:

Formación o aprendizaje formal, no formal o informal que puede abarcar cualquier aspecto de la vida personal, social o profesional de una persona y que puede llevarse a cabo en cualquier etapa de la vida.

Nota en relación a aprendizaje a lo ancho de la vida / aprendizaje en todos los contextos de la vida:

el aprendizaje en todos los contextos de la vida constituye una dimensión del aprendizaje permanente.

Fuente del concepto anterior:

Cedefop, 2008.