Aprendizaje Vital
Concepto de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida Significado de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida en relación a la política educativa y formativa europea: Forma
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Aprendizaje Vital: Hechos Clave
Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida
Significado de Aprendizaje a lo Ancho de la Vida / Aprendizaje en Todos los Contextos de la Vida en relación a la política educativa y formativa europea:
Formación o aprendizaje formal, no formal o informal que puede abarcar cualquier aspecto de la vida personal, social o profesional de una persona y que puede llevarse a cabo en cualquier etapa de la vida.
Nota en relación a aprendizaje a lo ancho de la vida / aprendizaje en todos los contextos de la vida:
el aprendizaje en todos los contextos de la vida constituye una dimensión del aprendizaje permanente.
Fuente del concepto anterior:
Cedefop, 2008.