Carrera
Carrera sanitaria nacional Carrera sanitaria nacional en la Enciclopedia Jurídica Omeba Véase: Entradas de la Enciclopedia Jurídica Omeba Enciclopedia Jurídica Omeba (incluido Carrera sanitaria nacional) Noción de Carrera En materia de empleo y relac
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Carrera: Hechos Clave: Hechos Clave
Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. En inglés: Career.
Carrera Delictiva o Criminal
En inglés: Criminal Career. Serie de violaciones ordenadas al derecho penal.
Iter Criminis
El Iter Criminis representa el camino que un sujeto activo (o delincuente) atraviesa desde el momento en que idea llevar a cabo un delito, pasando por la preparación y ejecución de los pasos intermedios del mismo hasta acabar en la consumación del acto criminal. Entender cómo funciona este desarrollo es especialmente importante con el …