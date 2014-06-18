Carrera Fiscal
Carrera Fiscal en el Derecho Español Carrera Fiscal a finales del Siglo XX En el Diccionario Jurídico Espasa, Carrera Fiscal se define como: Cuerpo integrado por Fiscales Las categorías de la Carrera Fiscal son las siguientes: Fiscales de Sala del Trib
A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.
Carrera Fiscal: Hechos Clave
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Carrera Fiscal en el Derecho Español
Carrera Fiscal a finales del Siglo XX
En el Diccionario Jurídico Espasa, Carrera Fiscal se define como:
Cuerpo integrado por Fiscales Las categorías de la Carrera Fiscal son las siguientes: Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscales y Abogados Fiscales Los miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera Judicial (V arts 32 y 33 del Estatuto Orgáni…