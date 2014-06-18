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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Carrera Fiscal: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Carrera Fiscal en el Derecho Español

Carrera Fiscal a finales del Siglo XX

En el Diccionario Jurídico Espasa, Carrera Fiscal se define como:

Cuerpo integrado por Fiscales Las categorías de la Carrera Fiscal son las siguientes: Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Fiscales y Abogados Fiscales Los miembros de la Carrera Fiscal están equiparados en honores, categorías y retribuciones a los de la Carrera Judicial (V arts 32 y 33 del Estatuto Orgáni…