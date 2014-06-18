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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Carrera Judicial: Hechos Clave

Este artículo es un complemento de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Carrera Judicial en el Derecho Español

En el Diccionario Jurídico Espasa, Carrera Judicial se define como: Cuerpo integrado por Jueces y Magistrados. Consta de tres categorías: Magistrados del Tribunal Supremo, Magistrados y Jueces. (V arts 298 y ss LOPJ) [RSS]

EL ENTRENAMIENTO PROFESIONAL DE LOS JUECES

Hasta aquí hemos destacado la necesidad de la independencia judicial como presupuesto para su imparcialidad, lo que equivale a su judicialida…