Carrera Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la carrera profesional. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Véase: ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

¿Cómo se define? Concepto de Carrera profesional

Consejos sobre la Carrera Profesional para Jóvenes

Tu carrera es sólo una octava parte de tu vida. Este texto ofrece, entre otros, consejos sobre la carrera profesional, basados en la economía, la psicología y el pensamiento existencial.

El asesoramiento profesional como género es casi fatalmente defectuoso. Con 160 millones de trabajadores estadounidenses en miles de ocupaciones en cientos de industrias, decir algo que sea útil para todos ellos es prácticamente imposible. Los consejos más comunes son casi siempre demasiado personales para ser ampliamente aplicables. Se me encogen los dedos de los pies de vergüenza cuando la gente de éxito dice algo parecido a "Haz estas tres cosas que yo hice". La autobiografía no es un consejo. Teniendo en cuenta lo mal que se entiende a sí misma la mayoría de la gente, apenas es autobiografía.

Tu carrera no es tu vida

Según el sitio web 80.000 Hours, la carrera típica es precisamente eso: 80.000 horas. Es una cantidad de tiempo casi insondable. Pero la vida también es larga. La persona típica está viva durante algo más de 4.000 semanas, y despierta y consciente durante el equivalente a 3.000 semanas. Si hacemos los cálculos básicos de 80.000 horas, descubrimos que la carrera media equivale aproximadamente a 480 semanas de trabajo sin dormir. Un poco más de matemáticas, y te das cuenta de que la persona típica tiene cinco horas de vigilia sin trabajar por cada hora de su carrera.

El trabajo es algo demasiado grande como para no tomarlo en serio. Pero es algo demasiado pequeño para tomarlo demasiado en serio. Tu trabajo es una sexta parte de tu existencia despierta. Tu carrera no es tu vida. Compórtate en consecuencia.

Explora, luego explota

En 2014, ya se informaba sobre un nuevo trabajo sobre trabajadores jóvenes que renunciaban regularmente a sus empleos y terminaban mejor por ello. Las personas que cambian de trabajo con más frecuencia al principio de sus carreras tienden a tener salarios e ingresos más altos en sus mejores años de trabajo. El cambio de trabajo, al menos en algunos países, está realmente correlacionado con unos ingresos más altos, porque la gente ha encontrado mejores coincidencias.

Los beneficios de cambiar de función se cristalizan en algunas investigaciones económicas. En un profundo análisis de las carreras de científicos y artistas, descubrió un economista de la Universidad de Northwestern que sus "rachas calientes" solían ser periodos de trabajo centrado y limitado que seguían a un periodo de experimentación más amplio. Esto se denomina a veces la secuencia "explorar-explotar". La idea es que muchas personas con éxito son como buenos exploradores de petróleo: Pasan mucho tiempo buscando su espacio, y luego perforan profundamente cuando encuentran el nicho adecuado.

Cuando se juntan estas piezas de investigación, se convierten en un consejo profesional bastante útil. Incluso si, como muchos trabajadores, no se renuncia al empleador, deberías intentar constantemente dejar tu trabajo -el conjunto preciso de funciones por las que estás asalariado- y empujarte hacia zonas de incomodidad. Cambiar de rol es importante no porque renunciar sea maravilloso, sino porque es útil probar diferentes habilidades y campos, siempre que estés preparado para saltar a un área que encaje contigo. Explora y luego explota.

Las carreras no son una mera progresión lineal de títulos que ascienden hacia las siglas "C": CMO, CTO, CEO. Es mejor pensar en tu vida laboral no en una dimensión, sino en dos: la exploración horizontal de ideas, habilidades y tareas, y el compromiso vertical con una única línea de trabajo que realmente encaje.

No hagas el trabajo que quieres decir a los demás que haces. Haz el trabajo que quieres hacer

El trabajo no es una serie de palabras en un perfil de LinkedIn. Es una serie de momentos en el mundo. Y si no disfrutas de esos momentos, ninguna secuencia de honoríficos disipará tu miseria.

Algunas personas aceptan trabajos con largos desplazamientos al trabajo sin tener en cuenta lo que esto supone para su salud. O aceptan trabajos que requieren muchos viajes sin intuir del todo lo que significará para su vida familiar. O aceptan trabajos terriblemente difíciles por un dinero que no necesitan, o aceptan trabajos de gran prestigio por un subidón de dopamina que tiene una vida media de unos tres días. Si quieres ser más inteligente con respecto a tu ser en el tiempo, puedes leer un montón de filosofía impenetrable o puedes escuchar consejos de personas con experiencia. No aceptes el trabajo del que quieres hablar en las fiestas durante un par de minutos al mes. Acepta el trabajo que quieres hacer durante cientos de horas al año.

Sé despiadadamente honesto contigo mismo sobre lo que valoras, y cuánto te importa el éxito profesional

Algunas personas son ambiciosos con mi carrera. Pero algunas personas no lo son, y eso está bien. Lo importante es que la gente sea honesta consigo misma sobre si tiene un gusto por la ambición. Y si lo tienen, deben saber que no hay nada que sustituya al trabajo duro y a la atención, en contra de la idea popular de Internet de que el trabajo duro equivale a una especie de falsa conciencia, o de que la palabra "hustle" es para los bobos.

Una vez más, la cuestión no es que la ambición profesional sea moralmente prístina. Es un gusto personal. Y deberías ser honesto contigo mismo si es un gusto que quieres cultivar. Estar atrapado en el medio es una agonía: ser ambicioso en general pero no estar interesado en ir más allá en el trabajo, o ser poco ambicioso por naturaleza y sin embargo sentirse presionado para convertirse en un trabajador de pleno derecho. Las personas son más felices cuando su vida está alineada con su identidad.

Tener claridad sobre lo que quieres también ayuda:

“Cuando somos capaces de conocernos a nosotros mismos, rara vez nos equivocamos sobre nuestro destino.” - Madame de Staël

El flujo viene del trabajo voluntario, difícil y que vale la pena

En el tema de la productividad, los artistas y otros profesionales se sienten más felices cuando su cuerpo o su mente se ponen al límite en un esfuerzo voluntario para lograr algo difícil y que merezca la pena.

El mejor tipo de trabajo es el voluntario: Es algo que eliges hacer en lugar de realizarlo bajo la amenaza inminente de la pobreza o del despido. También es difícil: El trabajo gratificante no es fácil, sino un reto alcanzable que requiere poner a prueba tus capacidades y permite el aprendizaje y el crecimiento (otra razón para explorar, en lugar de sólo explotar).

Por último, merece la pena, lo que yo interpreto como que es intrínsecamente gratificante. Si externalizas tu sentido de la valía a la retroalimentación de las multitudes y a la aprobación de los compañeros y contrapartes profesionales, tu identidad laboral se sentirá como un velero en un huracán. Tienes que amarrarte a algo que no cambie de rumbo cada dos por tres, ya sea la confianza de estar ayudando a la gente o la alegría del puro descubrimiento.

La teoría del "flujo", en productividad, se convirtió en un clásico instantáneo, en parte porque la palabra capta de forma asombrosa ese chorro de concentración cristalina que atrae nuestra atención a través de un reto alcanzable. Pero el flujo no proviene de hacer cosas fáciles una y otra vez. Proviene de tareas que están al límite de nuestro potencial. Así que no tengas miedo de hacer cosas difíciles.

Recursos

Traducción de Carrera profesional

Tesauro de Carrera profesional

