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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Carreras de I+D: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Carreras de I+D en economía

En inglés: R&D Races in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Carreras de I+D en economía.

Introducción a: Carreras de I+D en este contexto

Este artículo resume las recientes investigaciones teóricas y empíricas sobre las carreras de I+D. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Se describen dos modelos canónicos de una carrera de I+D y se discuten sus implicaciones para el comportamiento de la inversión de los líderes actuales y de los potenciales entrantes. También se discuten los estudios empíricos que intentan verificar o refutar las pautas de inversión implícitas. Este artículo tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Carreras de I+D. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.

Datos verificados por: Sam.

Asunto: economia-fundamental. Asunto: macroeconomia. Asunto: microeconomia. Asunto: economia-internacional. Asunto: finanzas-personales. Asunto: ciencia-economica. Asunto: pensamiento-economico. Asunto: principios-de-economia. Asunto: mercados-financieros. Asunto: historia-economica. Asunto: sistemas-economicos. Asunto: politicas-economicas.