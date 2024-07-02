Carreras, Economía Circular y Futuro

Nota: Sería interesante leer antes el siguiente artículo:

Desarrollando una carrera en economía circular y desarrollo sostenible

La economía circular ofrece un nuevo paradigma y modelo de cómo los seres humanos podemos vivir en equilibrio con nuestros recursos naturales y romper con el modelo tradicional de negocio de “tomar-hacer-desperdiciar”. Repensar, reimaginar y reinventar cómo producirlo todo no será fácil. Requerirá sin duda una serie de nuevas habilidades y enfoques empresariales. Ahí es donde entra usted.

Se espera que la transición a la economía circular cree una increíble demanda de nuevas combinaciones de habilidades y talentos que ahora no están ampliamente disponibles. Reutilizar y reciclar materiales requiere manos hábiles en el oficio y una mentalidad de ingeniero. La obtención de materias primas nuevas y sostenibles para fabricar nuevos productos innovadores requerirá nuevos modelos de química. Rediseñar y reimaginar los productos para que sean adaptables y reparables requerirá nuevas habilidades de diseño y resolución de problemas.

A medida que aumente la presión de los problemas medioambientales, las empresas empezarán a sentir más presión por parte de sus clientes y empleados para adoptar un enfoque más circular. Por esta razón, puede esperar ver muchas oportunidades profesionales nuevas y emocionantes para las personas que buscan trabajar en la economía circular.

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Para algunas empresas, la economía circular representa una oportunidad para reducir costes, mejorar la calidad o proporcionar un producto más ético y sostenible a los clientes. Por ejemplo, Schneider Electric(www.se.com) produce una amplia gama de sistemas de energía y potencia para todo tipo de aplicaciones, desde edificios hasta ciudades. Además de utilizar contenido reciclado y materiales reciclables en sus productos, este gigante de la fabricación de equipos industriales empezó a ayudar a sus clientes a descubrir cómo prolongar la vida útil de sus productos envejecidos. Al ofrecer nuevos modelos de precios, incluyendo el pago por uso y las opciones de leasing -además de ofrecer nuevos programas de recuperación para garantizar que sus productos no acaben en el vertedero-, Schneider Electric considera ahora que las soluciones de economía circular representan el 12% de sus ingresos, al tiempo que evitan que se liberen 132 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero. Véase también acerca de lo siguiente:

Otras empresas situarán la circularidad como marco central de todo su negocio. La empresa mundial de muebles IKEA se ha comprometido a ser 100% circular para 2030, lo que ya está exigiendo a los líderes de la empresa que se replanteen sus tiendas, productos, cadena de suministro, materiales y todo su modelo de negocio. Están tratando de eliminar los residuos comprometiéndose a utilizar únicamente materiales renovables o recuperables en toda la línea de productos.

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A medida que empresas de renombre como Schneider Electric e IKEA tengan éxito en el uso de la economía circular, cabe esperar que cientos de otras las imiten, lo que significa que también aumentará la demanda de personas capacitadas en los enfoques de la economía circular.

Mirando al futuro de los empleos

La empresa de contabilidad global Accenture estimó que el valor de la economía circular alcanzaría los 4,5 billones de dólares en 2030, justo cuando se espera que IKEA cumpla su objetivo de ser 100% circular. En su informe, Accenture descubrió que la industria de bienes de consumo podría recuperar hasta 110.000 millones de dólares en 2030 simplemente optimizando sus envases para que sean circulares y para reducir los residuos. Esas empresas necesitarán diseñadores que rediseñen esos envases de forma creativa y perspicaz.

Mientras todo esto sucede, también cabe esperar un descenso del empleo en todos los sectores e industrias heredados, incluidas la minería y la excavación. Las grandes plantas de fabricación centralizadas serán sustituidas por versiones localizadas y regionales de plantas más pequeñas, lo que significa que habrá nuevos puestos de trabajo disponibles en diferentes zonas del mundo.

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Debido a que la economía circular representa esta enorme oportunidad de un billón de dólares para re-imaginar todo el negocio y la industria, ninguna carrera profesional se verá afectada por ello. Al fin y al cabo, alguien tiene que reinventar todos los procesos, sistemas, productos y servicios para diseñar la eliminación de residuos.



Las empresas que aún no abracen la economía circular no se quedarán al margen. De hecho, estos holdouts podrían representar la mayor oportunidad de todas. Aunque sólo hay una IKEA, cientos de miles de otras empresas necesitan personas inteligentes y cualificadas para reimaginar y reinventar toda su cadena de suministro. La economía circular podría ser su arma secreta para descubrir ahorros ocultos para estas empresas sin que se enteren de lo que está haciendo: ¡transformarlas!

Al igual que los puestos de trabajo en el sector de las energías renovables solares y eólicas superaron el número de puestos de trabajo en la industria del carbón en tan sólo un par de décadas, también verá cómo toda una generación de personas cualificadas y con mano de obra circular empieza a sustituir a los antiguos puestos de trabajo heredados de las industrias de los combustibles fósiles y de los grandes residuos.

La economía circular implica mucho más que el mero reciclaje. Se trata realmente de la sostenibilidad, la reutilización y la prolongación de la vida útil de sus productos, todo ello insistiendo en el uso de materiales no tóxicos. Por todo ello, la economía circular no se limita a una única industria o lugar. Puede utilizarse en cualquier industria y en todos los países.

Podemos describir tres categorías principales de empleos en la economía circular: empleos que son esenciales para la economía circular, empleos que posibilitan la economía circular y empleos que están indirectamente relacionados con la economía circular. En las siguientes secciones, exploramos cada una de estas categorías con mayor detalle.

Empleos esenciales para la economía circular

En el núcleo de la economía circular se encuentran los empleos que se centran específicamente en los diversos bucles técnicos y de nutrientes a los que volvemos una y otra vez en este libro. Estos empleos se centran en todos los procesos del ciclo de vida y de las materias primas necesarios para pasar de lineal a circular con el fin de crear una economía circular.

Mensaje Salvador Lorca

Este grupo puede tener el término “economía” circular en el título de su trabajo. He aquí algunos ejemplos:

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Técnicos de reparación: Estos magos de la reparación tienen grandes habilidades técnicas y manuales adquiridas a través del oficio. Esta nueva generación también puede asesorarle sobre cómo hacer que sus productos sean más reparables.

Gestores de sostenibilidad: Estos líderes de opinión en diseño sostenible supervisan muchos de los temas tratados a lo largo de este libro. Buscan formas de transformar todos esos bucles lineales en circulares liderando el desarrollo de evaluaciones y estrategias del ciclo de vida.

Consultor de residuos cero: Estos expertos en materiales y reciclaje asesoran a las empresas sobre las mejores formas de minimizar su huella de residuos.

Empleos que están posibilitando la economía circular

Estos empleos incluyen a las personas que están acelerando y posibilitando la adopción de una economía circular. Incluyen a expertos en la cadena de suministro, expertos en producción y científicos que resolverán los problemas que nadie ha resuelto aún.

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He aquí algunos ejemplos:

Expertos en la cadena de suministro y en adquisiciones: Se trata de profesionales cualificados que comprenden las cuestiones culturales, financieras y geopolíticas que rodean a la recolección de materiales en todo el mundo. Su trabajo consiste en descubrir y abastecerse de nuevas oportunidades de materiales más circulares, incluidos los materiales reciclados y recuperados del flujo de residuos.

Bioquímicos: Estos profesionales son químicos formados centrados en el uso de la biología, la química y la genética para descubrir nuevos enfoques para materiales de base biológica renovables, naturales y saludables.

Gestión de la producción: Estos analistas supervisan la oferta y la demanda con el fin de garantizar que siempre haya suficiente suministro de cualquiera de sus materiales. Esta persona debe tener una mente aguda y atraer el razonamiento y el pensamiento lógicos.

Ingenieros industriales: Estos diseñadores de talento equilibran el arte y la ciencia para imaginar nuevos equipos de fabricación para producir productos circulares. Son expertos solucionadores de problemas y diseñadores.

Analistas de precios: Esta persona determina cómo poner precio a sus productos y evalúa las diferencias de varias fuentes para que la empresa pueda tomar una decisión de compra informada. Estos magos de las finanzas le proporcionan la información que necesita para transformar la cadena de suministro de su empresa.

Empleos relacionados indirectamente con la economía circular

Estas personas son las que trabajan en logística y educación y constituyen la última pieza de este rompecabezas circular. Se trata de cualquiera que esté haciendo posible una economía basada en la reutilización, el intercambio o las habilidades.

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He aquí algunos ejemplos:

Profesores: Los profesores desempeñan un papel vital en cualquier economía, ya que preparan a la futura mano de obra. En el contexto de una economía circular, los profesores pueden preparar y equipar a sus alumnos con todas las habilidades necesarias para estos nuevos modelos empresariales circulares, incluyendo el diseño, la creatividad, el pensamiento sistémico integral y el amor por el medio ambiente.

Mensajeros: El impulso de la devolución, la reutilización y el crowd-sharing requerirá mensajeros y mensajeras para transportar materiales y productos de un lado a otro a nivel local.

Centros de recogida: Si el objetivo es dejar de tirar nada, empezarán a verse diversas formas de dejar o donar materiales que no se deseen pero que sigan siendo útiles. Estos centros de recogida locales se convertirán en motores económicos en miniatura para reunir recursos valiosos.

Véase También