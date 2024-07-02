Carreras

Carreras

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Salvador Lorca 📚
Salvador Lorca 📚
Jul 2, 2024

Los consumidores están confundidos y son bombardeados constantemente con mensajes diferentes -y a veces contradictorios-. Un mensaje que ha estado resonando entre los consumidores es el deseo de eliminar los residuos – la mayor parte se centra en eliminar los residuos de plástico y los artículos de un solo uso, pero también hay mensajes sobre la compra de alta calidad para no tener que reemplazar los artículos tan a menudo. Para la mayoría de los bienes de consumo, incluida la ropa, las opciones más sostenibles son las que ya están en el armario del consumidor. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿cómo puede ser sostenible un consumidor que quiere ir a la moda y tener ropa nueva? La respuesta está en la circularidad. Aunque muchos consumidores se centran en la eliminación de residuos al final de la vida útil como razón para atraer modelos de negocio circulares como la devolución de productos, el re comercio, el intercambio, el verdadero impacto reside en la disminución de más bienes creados.

La mayoría de los impactos medioambientales a lo largo de la vida de un producto se centran en la cadena de suministro y en la fase de creación del producto, con algunos grandes impactos en la fase de uso debido al lavado de los productos. Las marcas y las empresas pueden aconsejar a los consumidores que laven la ropa en frío y aconsejarles que cuelguen los artículos para que se sequen, pero el reto es que las marcas y las empresas no pueden predecir con exactitud el comportamiento de los consumidores, ni sería apropiado que las marcas se atribuyeran el mérito de las acciones más sostenibles de un consumidor.

Responder
Compartir
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Jul 3, 2024

Perfecto

Responder
Compartir
Un comentario más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura