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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Carreras en la Ciencia Forense: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Carreras en la Ciencia Forense en la Ciencia Forense

Un científico forense trabaja en uno de los varios campos científicos utilizados en un tribunal de justicia. Contribuye al sistema de justicia penal utilizando los conocimientos científicos para contribuir a un procedimiento judicial y determinar los hechos de un caso determinado. Así pues, una carrera en la ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) combina la ciencia y el servicio público. Un científico forense puede trabajar para un organismo encargado de hacer cumplir la ley, descubriendo pruebas para el enjuiciamiento de un delito, o puede trabajar para un bufete de abogados, detectando pruebas para su utilización en una defensa penal. El científico forense también puede trabajar para un laboratorio de criminalística que no esté conectado a un organismo de aplicación de la ley, o como consultor independiente (muchos examinadores de documentos se describirían como tales). Sin embargo, es importante señalar que no todo el personal forense es científico. Hay muchas carreras en el ámbito forense que se relacionan con carreras no científicas, como las administrativas, las legales (sin jurisprudencia) y las relacionadas con la seguridad. La mayoría de los profesionales forenses encuentran trabajo en organismos policiales, agencias gubernamentales, universidades, agencias federales, fuerzas armadas y oficinas de abogados. Los profesionales forenses tienen dos objetivos principales: detectar pruebas físicas y vincular estas pruebas a la escena del crimen y a un sospechoso. (Aunque gran parte del trabajo que realizan los forenses se ocupa principalmente de la identificación y el análisis cuantitativo). Esto requiere el esfuerzo conjunto de muchos profesionales con antecedentes específicos. Un delito tiene muchos aspectos y a menudo varios profesionales forenses trabajan en un caso, cada uno de los cuales estudia el aspecto del delito que se relaciona con su especialidad particular. CRIMINALISTAS Las pruebas físicas suelen estar a cargo del criminalista, cuya función principal es identificar las pruebas y luego coordinar el análisis adecuado de las mismas. La criminalística implica el uso de los resultados de todos los análisis de las pruebas físicas para recrear los detalles de la escena del crimen. Las pruebas físicas pueden ser muy pequeñas, como una gota de sangre o un folículo capilar. Algunas observaciones adicionales: También puede incluir marcas de herramientas, huellas de pisadas, una pieza de ropa o un olor distintivo.

Por consiguiente, un criminalista debe ejercer una amplia gama de aptitudes con la capacidad de aplicar diversos enfoques científicos y analíticos para responder a las preguntas relacionadas con una investigación penal. Algunas observaciones adicionales: También debe ser capaz de proporcionar interpretaciones que los no científicos, como los miembros del jurado y del tribunal, puedan comprender. La mayoría de los criminalistas tienen una sólida formación científica con, como mínimo, una licenciatura en química, ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística), biología molecular o física. También se ofrecen cursos específicos de ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) destinados a preparar a los estudiantes para el examen de certificación de la Junta Americana de Criminología. Los criminalistas suelen ser empleados de los laboratorios forenses del gobierno que forman parte de los departamentos de policía o de organismos federales, como la Administración de Lucha contra las Drogas de los Estados Unidos (DEA) o la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Algunas observaciones adicionales: También son empleados por las oficinas de los examinadores médicos (ME), empresas privadas y, en menor medida, universidades.

Algunos Aspectos sobre Carreras en la Ciencia Forense

LA CIENCIA FORENSE Un criminalista a menudo requerirá la experiencia de un ingeniero forense para ayudar a recrear detalles en la escena del crimen. El ingeniero forense se encarga de aplicar los fundamentos de la ingeniería para ayudar a comprender los aspectos de un caso judicial, en particular para las demandas civiles, pero también para los procedimientos reglamentarios o penales. Dado que las especialidades de ingeniería pueden variar considerablemente, también varía la pericia requerida en cada caso. Por ejemplo, los ingenieros forenses son muy útiles para analizar los derrumbes de edificios y diversas cuestiones de construcción, pero no podrían determinar qué arma se utilizó durante un delito o desde dónde se disparó. Este sería el trabajo rutinario de un examinador de armas de fuego y un criminalista. Los criminalistas estiman rutinariamente la distancia de disparo del residuo de disparo (GSR) que rodea un agujero de bala en la tela o utilizan sondas y/o láseres, basándose en los agujeros de bala que atraviesan dos o más objetos para detectar la dirección desde la que se disparó una bala. Para este tipo de posición se necesita un amplio repertorio de experiencias prácticas y una sólida formación en ingeniería. Las credenciales para ese puesto no son todavía sistemáticas y, por lo tanto, deben obtenerse por separado con una formación de nivel moderado en materia jurídica y penal. Muchos de los ingenieros prestan servicios en puestos relacionados con la medicina forense como consultores. LOS CIENTÍFICOS BIOLÓGICOS Muchas especialidades forenses requieren una sólida formación en ciencias biológicas. Hay una creciente necesidad de científicos forenses con formación en biología molecular. Ello se debe a que los análisis basados en el ADN han revolucionado la capacidad de identificar y condenar a los delincuentes al vincular a los sospechosos con el lugar del delito o con las pruebas físicas. Por ejemplo, en casos no resueltos, el cotejo de ADN ha dado lugar a la anulación de los cargos contra personas condenadas injustamente. La experiencia en extracciones de ADN de todo tipo de muestras es muy importante para la formación de un biólogo molecular que desee especializarse en la ciencia forense. La formación especializada en el análisis de ADN nuclear y, en menor medida, en genética mitocondrial es útil para comprender las técnicas que se deben utilizar para las pruebas de paternidad, para comparar una muestra con un sospechoso o para analizar muestras de ADN de una base de datos de delincuentes. Estas personas suelen trabajar en laboratorios de criminalística o dirigirlos junto con organizaciones estatales, locales o federales. Algunas observaciones adicionales: También pueden ser empleados de empresas privadas que ofrecen un servicio a las investigaciones federales o estatales.

Desarrollo

LOS ODONTÓLOGOS FORENSES La odontología forense es una subespecialidad importante de la medicina forense que suele estar asociada a los consultorios de los médicos forenses o examinadores médicos, aunque muchos actúan como consultores especializados. Estos profesionales pueden utilizar los exámenes dentales o craneales para proporcionar información sobre restos humanos, incluida la identificación de personas desaparecidas, víctimas de acontecimientos catastróficos (accidentes aéreos, etc.), el examen postmortem con el mantenimiento de registros en bases de datos con capacidad de búsqueda, el análisis de lesiones dentales en posibles casos de abuso y el examen de marcas de mordeduras en casos de agresión o violación. Un odontólogo forense debe obtener el título de doctor en ciencias dentales (DDS) y tener una experiencia considerable en el campo de la odontología antes de hacer la transición o la consulta en aplicaciones forenses. La Sociedad Americana de Odontología Forense es una organización que ofrece cursos completos para preparar a los odontólogos para desempeñar un papel en la especialización forense. ANTROPÓLOGOS FORENSES Para las aplicaciones que implican la evaluación de tejidos más allá del ámbito de la odontología, los antropólogos forenses son útiles. Su experiencia suele estar relacionada con los exámenes esqueléticos directos. Mediante el uso de métodos arqueológicos, los huesos y los restos pueden ser cuidadosamente extraídos de un entorno precario, sin comprometer la integridad de la muestra. Si la muestra esquelética está comprometida, los antropólogos pueden ser útiles para recrear la configuración esquelética de los restos. Algunas observaciones adicionales: También están capacitados para examinar los restos de insectos para determinar el estado de descomposición del cuerpo, especialmente en los casos que implican una cantidad considerable de descomposición.

Un antropólogo forense debe tener un doctorado en antropología y una certificación a través de la Junta Americana de Antropología Forense. PSIQUIATRISTAS También hay demanda de otros profesionales médicos en el campo de la medicina forense. Los psiquiatras son médicos que, con una formación forense especializada, pueden ayudar al equipo forense a comprender el comportamiento patológico y criminal. Pueden ayudar a predecir y prevenir crímenes repetitivos, por ejemplo, de asesinos en serie. Algunas observaciones adicionales: También pueden ayudar a explicar crímenes complicados o casos que involucran a pacientes psiquiátricos usando patrones de comportamiento para descubrir los motivos concretos de un crimen.

Más Detalles

PATÓLOGOS La patología es otra especialidad médica que tiene aplicaciones forenses. Los patólogos realizan evaluaciones microscópicas de la autopsia de tejidos, fluidos corporales (sangre, orina, piel) y órganos para descubrir la causa de la muerte en casos que implican, por ejemplo, envenenamiento o lesiones inusuales de origen poco claro. Algunas observaciones adicionales: También pueden ayudar a determinar el momento de la muerte evaluando el grado de deterioro de los tejidos u obteniendo muestras de los mismos. Recientemente, los patólogos forenses han desempeñado un papel decisivo en la coordinación de las investigaciones médicas relacionadas con la posible exposición a armas biológicas como el ántrax. Los patólogos requieren una formación de especialidad forense y una certificación de la junta. Normalmente son empleados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), así como en oficinas de examinadores médicos y hospitales. Algunas observaciones adicionales: Todos los profesionales médicos que trabajan en carreras forenses también pueden servir para proporcionar a los tribunales testimonios de expertos. A veces un patólogo necesita enviar muestras de tejido a un toxicólogo para su estudio. Un toxicólogo se especializa en el estudio médico y científico de los venenos. Los toxicólogos suelen participar en los casos forenses evaluando las muestras de tejido para detectar posibles exposiciones químicas, como el uso de drogas ilícitas. Los toxicólogos pueden tener una maestría o un doctorado en toxicología con certificación tanto en la Junta Americana de Toxicología Forense como en la Junta de Certificación de Toxicología Forense. PERFILES Debido a que varios programas de televisión populares en 2010, 2011 y 2012 presentaron a los perfiladores, las carreras en la elaboración de perfiles patológicos se volvieron muy solicitadas. Basado en la experiencia de varios autores, nuestras opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación: Sin embargo, hay un número muy limitado de trabajos disponibles en este y otros campos relacionados en un momento dado.

Además, las descripciones de los puestos de trabajo reales son bastante diferentes de lo que a menudo se muestra en la televisión. OTRAS SUBESPECIALIDADES No todos los profesionales forenses son científicos o médicos. (En el marco de nuestras ideas respecto a sus características y/o su futuro). Los abogados litigantes que tienen formación forense pueden ser valiosos para los casos de los tribunales penales y civiles. Los conocimientos forenses no sólo pueden ayudar a los abogados a determinar la admisibilidad (véase qué es, su concepto jurídico) de las pruebas, sino que también pueden ayudarles a revisar las credenciales de los testigos expertos, a comprender las técnicas y los análisis que emplea el experto y a interrogar al testigo experto. Se requiere un título de abogado y se pueden encontrar puestos tanto en la práctica privada como en las oficinas estatales y de distrito.

Otras Cuestiones referentes a Carreras en la Ciencia Forense

Las subespecialidades que se discuten aquí representan sólo una parte de las carreras disponibles en la ciencia forense. El personal clínico, los programadores informáticos, los contables, los arqueólogos, los escultores, los forenses, los expertos en balística y examen de armas de fuego, los biólogos marinos, los ecologistas, los trabajadores sociales y las enfermeras son todos campos que pueden ser útiles en la ciencia forense. Algunas observaciones adicionales: Todos los profesionales forenses que tienen las credenciales apropiadas pueden servir como testigos expertos durante los procedimientos judiciales. El campo de la ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) está creciendo, y se prevé que las vacantes de empleo en muchas esferas de la ciencia forense (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) sigan aumentando en el futuro. ORGANIZACIONES PROFESIONALES Existen varias organizaciones profesionales de la ciencia forense. Una de ellas es la Academia Americana de ciencias forenses (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) (AAFS), una sociedad profesional que ofrece la posibilidad de ser miembro de una amplia gama de especialidades forenses. La AAFS se dedica a mejorar la exactitud, la precisión, la especificidad y la sensibilidad de las ciencias forenses (véase conceptos relacionados con este término, y véase asimismo criminalística) mediante la promoción de recursos educativos en forma de reuniones, capacitación y seminarios. En 2015 había más de 7.000 miembros, entre los que se encontraban (aunque no exclusivamente) médicos, abogados, criminalistas, ingenieros, toxicólogos, dentistas y antropólogos. La representación abarcaba los 50 Estados Unidos, el Canadá y otros 70 países de todo el mundo. La AAFS acogió una reunión científica anual y produjo una revista científica reconocida internacionalmente (Journal of Forensic Sciences), que fue utilizada por una amplia variedad de científicos y educadores de diversas especialidades forenses. Revisión de hechos: Robert Asunto: ciencia-forense.

Recursos

Asunto: informes-jurídicos-y-sectoriales.

Carreras en la Ciencia Forense en Inglés

Una traducción de carreras en la ciencia forense al idioma inglés es la siguiente: Careers in Forensic Science .

Véase También