✅Celebra estos 5 tipos de Reuniones de Equipo y Mejora tu Reputación como Líder Competente

Por: Wendy Scott

Suena tonto, ¿verdad? ¿Cómo puede aumentar la posibilidad de que te noten por celebrar unas cuantas reuniones de equipo?

Depende de lo que hagas en la reunión. Si utilizas tus reuniones para aclarar objetivos, formar a tu equipo y ayudar a los miembros de tu equipo con sus carreras, prosperarán y serán más productivos. Y eso también es bueno para tu reputación y tu carrera.

La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a aburridas reuniones de equipo en las que pasamos la mayor parte del tiempo mirando al vacío, esperando nuestro turno para hablar. Y no hay sorpresas, estas reuniones no consiguen nada en absoluto.

Si tienes reuniones como esta cada semana, cuestan mucho tiempo y dinero, pero los beneficios son nulos.

Pero los líderes, como tú, que saben cómo comunicarse con sus equipos, no tienen ese tipo de reuniones. Tienen reuniones de equipo que aumentan el compromiso, la confianza…