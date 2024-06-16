Psicología de la Creatividad

La capacidad de generar ideas creativas está reconocida como una habilidad del siglo XXI, que ayuda a afrontar los retos de la vida personal y profesional y promueve el desarrollo de la sociedad.

Manifestaciones de la creatividad

¿Son los grandes nombres -como Picasso en las artes o Einstein en la ciencia- los únicos que pueden considerarse creativos por el gran impacto que sus ideas tienen en la sociedad? Algunos autores se refieren a sus actos como Gran C, que distinguen de la creatividad que cualquier individuo puede demostrar en su vida diaria, o pequeña c.

También se distingue entre actos mini-c (actos exploratorios de cualquier persona que se encuentre en una situación nueva o al principio de un proceso de aprendizaje) y pequeña c (actos más elaborados, apoyados en objetivos personales y que dan lugar a producciones menos rutinarias, para su aplicación en la vida diaria). Los pro-c corresponden a actos creativos realizados por personas que se han convertido en expertos en su campo profesional. Así pues, según este enfoque, podemos ver que todos los individuos, en función de su dotación genética y de sus experiencias de desarrollo, tienen un potencial creativo que expresan en mayor o menor medida, sea cual sea su edad.

Nota: El libro "Imagine: Cómo funciona la creatividad", de Jonah Lehrer, es uno de los más populares en este campo, que llama ciencia de la creatividad. ¿Sabía que las empresas más creativas tienen baños centralizados? ¿Que las reuniones de brainstorming son una idea terrible? ¿Que el color azul puede ayudarle a duplicar su producción creativa? Echando por tierra el mito de las musas, los poderes superiores e incluso los "tipos" creativos, Jonah Lehrer demuestra que la creatividad no es un don único que posean unos pocos afortunados. Es una variedad de procesos de pensamiento distintos que todos podemos aprender a utilizar con mayor eficacia. Lehrer revela la importancia de abrazar la rutina, pensar como un niño, soñar despierto de forma productiva y adoptar una perspectiva externa (viajar ayuda). Desvela la mezcla óptima de socios antiguos y nuevos en cualquier colaboración creativa, y explica por qué la crítica es esencial para el proceso. Luego se aleja para mostrar cómo podemos hacer que nuestros barrios sean más vibrantes, nuestras empresas más productivas y nuestras escuelas más eficaces. Conocerá los hábitos de redacción de Bob Dylan y las adicciones a las drogas de los poetas. Conocerá a un camarero de Manhattan que piensa como un químico y a un surfista autista que inventó un movimiento de surf totalmente nuevo. Verá por qué la Inglaterra isabelina experimentó una explosión creativa, y cómo el espacio de oficinas de Pixar está diseñado para provocar el próximo gran salto en la animación. Colapsando las capas que separan la neurona de la sinfonía acabada, esta obra trata de revelar la profunda inventiva de la mente humana, y su papel esencial en nuestro mundo cada vez más complejo.

¿Es alguien altamente creativo en un área igual de creativo en otras? Los casos como el de Leonardo da Vinci son muy raros; lo más frecuente es que los creadores eminentes sean creativos en un área, pero no en varias. Esta observación corrobora diversas teorías que tratan de identificar los distintos factores que intervienen en el potencial creativo. Según el enfoque multivariante de la creatividad, el potencial creativo de una persona se expresa en mayor o menor medida según el campo de aplicación o la situación, en función de factores cognitivos, conativos, emocionales y ambientales. Los factores cognitivos se refieren al procesamiento de la información (como la flexibilidad y el pensamiento metafórico) y a los conocimientos adquiridos.

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Los factores conativos incluyen los rasgos de personalidad (como la apertura a nuevas experiencias, la tolerancia a la ambigüedad, la asunción de riesgos o el individualismo), los estilos y la motivación. Los factores emocionales se refieren a la influencia del estado de transición del mismo modo que las aptitudes afectivas, los rasgos y los estilos. Los factores ambientales corresponden a la influencia de la sociedad, la cultura, el entorno familiar, escolar y laboral y el entorno físico en el que vive la persona.

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¿Cuáles son las condiciones externas a la persona que le permitirán expresar plenamente su potencial creativo? Una persona no puede crear por sí misma, independientemente de su entorno, que le proporciona los elementos que necesita para llevar a cabo un proyecto de forma creativa y que también juzgará su producción. El acto creativo de un individuo o de un grupo se manifiesta en un producto que es directamente identificable y juzgado por el mundo exterior, en función de una serie de variables, como su grado de innovación, su utilidad o su adecuación a los objetivos fijados. Algunos productos no se consideran inmediatamente creativos porque la sociedad no está preparada para apreciarlos.

Evaluar el potencial creativo

Existen dos enfoques principales para evaluar el potencial creativo de una persona. El objetivo del primer enfoque es medir directamente los componentes cognitivos, conativos, afectivos y ambientales, que pueden considerarse "ingredientes" del potencial creativo. El segundo enfoque se centra más en el proceso creativo, que se evalúa poniendo al individuo en una situación en la que se compromete y produce un trabajo creativo en respuesta a una petición explícita; por lo tanto, se le lleva a realizar las diferentes fases de este proceso con el objetivo de producir algo que se le ha "pedido".

El proceso creativo

El proceso creativo se describe tradicionalmente como una sucesión de fases, como la preparación (búsqueda de conocimientos), la exploración de diferentes vías (pensamiento divergente-exploratorio), la incubación (el periodo en el que el individuo se ve llevado a combinar y sintetizar los diferentes elementos generando un insight) y, por último, la verificación de una respuesta en relación con el problema inicial.

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En este proceso creativo, se suceden dos tipos de pensamiento: el pensamiento divergente-exploratorio, que es la capacidad de producir numerosas ideas a partir de un estímulo; y el pensamiento convergente-integrativo, que es la capacidad de asociar, combinar y sintetizar diferentes elementos dentro de un trabajo. Ambos tipos de pensamiento son necesarios para la plena expresión del potencial creativo.

Desarrollo del potencial creativo y técnicas de creatividad

Es posible desarrollar el potencial creativo de cada individuo, en el que influyen muchos factores: el nivel educativo, los conocimientos, la motivación, los factores familiares y culturales, el desarrollo del pensamiento lógico y los cambios relacionados con la edad. Varios estudios han demostrado también que la edad media de las contribuciones creativas varía en función del campo temático: por ejemplo, los trabajos en historia o humanidades suelen proceder de individuos con una edad media superior a las producciones en matemáticas o poesía.

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La creatividad puede evolucionar a lo largo de la vida. Una forma de desarrollar este potencial es promover experiencias y situaciones que fomenten los recursos necesarios para la creatividad: experiencias de apertura a diferentes formas de pensar, espacio para la libertad, etc. Otro ámbito de desarrollo es enseñar o formar a las personas para que sean creativas, mediante programas que enseñen técnicas de expresión creativa (a través de la escritura, el dibujo), o técnicas para encontrar ideas (resolución creativa de problemas, técnicas de distracción, pensamiento lateral).

La creatividad: objeto de estudio científico

La creatividad es objeto de un número creciente de investigaciones. Estos estudios se refieren, por ejemplo, a las características de la persona creativa, el proceso creativo, la naturaleza del entorno propicio para la creatividad, las características de la producción creativa, la adopción de la producción creativa por parte del público y el desarrollo del potencial creativo. Algunos temas, como la identificación de las bases neuropsicológicas de la creatividad, la estimulación de las habilidades creativas y el impacto de la tecnología en la creatividad, suscitan actualmente un interés especial.

Creatividad en el Desarrollo Profesional y del Talento

La creatividad es un recurso natural y renovable que existe en todas las personas y nos ayuda a inspirar, comunicar, perseverar, resolver problemas, estar a la altura de las circunstancias e impulsar la innovación. Las habilidades creativas pueden desarrollarse, alimentarse y cultivarse.

En el contexto del desarrollo del talento, los profesionales del talento del desarrollo aplican la creatividad para desarrollar la capacidad y la competitividad personales, crear oportunidades de talento, resolver problemas de talento y abordar las necesidades empresariales y de aprendizaje de las organizaciones.

Este es un “artículo vivo” y seguiremos extendiendo este tema.

Grupo de Formación en Creatividad

La creatividad se define como la capacidad de producir algo (una idea, un objeto, una composición, etc.) que sea nuevo, original (es decir, diferente de lo que ya existe) y adaptado al contexto y a las limitaciones del entorno en el que se produce.

Un grupo de formación (a veces también denominado grupo de formación en sensibilidad, grupo de formación en relaciones humanas, T-Group o grupo de encuentro) es una forma de formación en grupo en la que los participantes (normalmente entre ocho y quince personas) aprenden sobre sí mismos (y sobre los procesos de los grupos pequeños en general) a través de su interacción con los demás.

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