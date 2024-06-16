Carreras

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Aimee
Jun 21, 2024

El texto que se ofrece da una visión integral y detallada sobre la creatividad, abordando aspectos clave como las diferentes manifestaciones de la creatividad en la vida diaria, la importancia del entorno para su desarrollo, y los diversos enfoques para evaluar el potencial creativo de las personas. Además, proporciona ejemplos y perspectivas interesantes sobre cómo la creatividad puede ser cultivada y aplicada en diferentes contextos, tanto personales como profesionales.Todo eso en conjunto me parece interesante.

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San
Jun 21, 2024

La creatividad 3/5

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Por supuesto, sigue adelante.

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