Cómo Acelerar tu Carrera en SEO

Por: Kevin Indig, que ha pasado 10 años como operador y líder en empresas de rápido crecimiento como Shopify, G2 y Atlassian. Desde mediados de 2022, ha sido asesor independiente de empresas emergentes de hipercrecimiento como Meta, Reddit, Ramp, Bounce, Snapchat, Dropbox, Toast y Nextdoor. Escribe Growth Memo, una newsletter para personas interesadas en la intersección entre marketing y estrategia empresarial.

Avanzar en tu carrera de SEO interno puede ser increíblemente lucrativo y satisfactorio. Pero la mayoría de los consejos son teóricos, de demasiado alto nivel y proceden de personas que no lo han hecho.

Tuve la suerte de una carrera interna muy fructífera, dirigiendo grandes organizaciones en empresas como Atlassian, G2 o Shopify. En los últimos años, he tenido el honor de ayudar a empresas como Ramp, Hims, Nextdoor y muchas otras a contratar talentos de primer nivel y a diseñar equipos eficaces.

Pero mi experiencia es subjetiva, así que pedí a 4 de los SEO más consumados del mundo que compartieran también sus puntos de vista:

John Shehata es el fundador y director general de Newzdash.

Malte Landwehr es vicepresidente de SEO en Idealo.

Jordan Silton es Vicepresidente de Crecimiento Orgánico en Rent.

Tom Critchlow es vicepresidente ejecutivo de Crecimiento de Audiencia en Raptive.

¡Muchas gracias por compartir vuestras valiosas opiniones!

Las 5 competencias básicas del SEO

Los SEO tienen que tener 5 competencias básicas para tener éxito a largo plazo, que he desglosado en 3 habilidades cada una. Creé el marco basándome en la experiencia de John, Malte, Jordan, Tom y en la mía propia. Cada habilidad es fundamental. No puedes ser fuerte sólo en cuatro. Tienes que ser fuerte en todas ellas para tener éxito a largo plazo.

Habilidad 1: Comunicación

La comunicación se compone de alineación, colaboración y comunicación externa.

Crear una alineación interna significa ayudar a todo el mundo a entender lo que importa en SEO para conseguir su aceptación, pero también contemplar lo que ocurre en una crisis. Por ejemplo, cuando una actualización del algoritmo afecta a tu sitio web. Puesto que el SEO es una disciplina de recomendación, es fundamental colaborar eficazmente con los equipos de apoyo, como los de ingeniería, diseño, contenidos, etc., y con los equipos adyacentes, como el jurídico o el de compras. La comunicación hacia el exterior, la forma en que te presentas a ti mismo y a la empresa en eventos o en las redes sociales, importa a la hora de contratar nuevos talentos y de aumentar la reputación de tu empresa.

Habilidad 2: Aprender

El aprendizaje se divide en adaptabilidad, experiencia y filtrado de la información.

La adaptabilidad es importante porque los algoritmos y el diseño de Google cambian mucho. Basta con pensar en el cambio que estamos experimentando ahora mismo con la búsqueda por IA. Así que tienes que ser capaz de cambiar de marcha, dejar atrás los viejos modelos mentales y desarrollar otros nuevos. Puedes aprender sobre SEO, pero hacerlo es otro tipo de bestia. Para aprender, puedes tener uno o varios proyectos paralelos para trastear o analizar y hacer ingeniería inversa en otros sitios. También es importante conocer al menos los fundamentos de otras disciplinas, porque todas influyen en el SEO: redacción publicitaria, posicionamiento y mensajería, optimización de la conversión, diseño, desarrollo web y desarrollo de productos. Por último, sé bueno filtrando información. ¿Qué lees? ¿Cómo aprendes de los experimentos, y cómo te relacionas con el sector para aprender de tus colegas?

Habilidad 3: Conocimientos empresariales

La habilidad empresarial se divide en planificación, concentración y ejecución.

La planificación es una habilidad crucial para casi todo en la vida. Tienes que saber establecer objetivos, prioridades, plazos y responsabilidades. La planificación también incluye saber qué recursos tienes que tener y solicitarlos. Además, desarrolla la destreza de prever y proyectar el impacto. La concentración es la habilidad de trabajar en los proyectos más importantes sin prestar atención al ruido. Es medir los datos correctos para saber si tienes éxito e informar al alza y a la baja. La buena ejecución es realmente difícil. En mi experiencia, se reduce a una buena gestión de proyectos, pero también a comprender cómo funcionan tu empresa y tu sector.

Habilidad 4: Tecnicismo

La tecnicidad no significa SEO técnico, sino las habilidades de automatización, análisis de datos y una comprensión técnica general.

La automatización consiste en hacer el trabajo de forma más eficiente, controlando al mismo tiempo las dependencias y responsabilidades. Esta habilidad es cada vez más importante a medida que mejora la IA. Antes se trataba de dominar Excel, Google Sheets, SQL, análisis web, etc. Pero en el futuro, gran parte de ello se reducirá a la ingeniería rápida y a la automatización del flujo de trabajo. El análisis de datos es la habilidad para obtener y analizar datos, es decir, saber qué datos mirar y cómo interpretarlos bien. Un buen conocimiento técnico se reduce a aprender cómo funciona Google, pero también a ser lo suficientemente «técnico» como para hablar con ingenieros y jefes de producto. Por ejemplo, querrás saber en qué pila tecnológica se basa el sitio y la aplicación de tu empresa, cómo trabaja el equipo de ingeniería, etc.

Habilidad 5: Liderazgo

El liderazgo es el resultado de la promoción, la contratación y la creación de relaciones. Para que quede claro, debes desarrollar cualidades de liderazgo, tanto si tienes responsabilidades de gestión como si no.

Abogar significa representar a la SEO allí donde importa. Exige que averigües proactivamente dónde se producen las conversaciones que afectan al SEO y cómo influir en ellas. Las buenas habilidades de contratación se reducen a si tienes un listón alto y si puedes atraer a buenos talentos. ¿A quién conoces y cómo lo evalúas para el puesto? La creación de relaciones es fundamental para relacionarte con tu jefe y tus compañeros. Necesitas aliados y «amigos» en los que apoyarte y de los que aprender. Parte de esto es ser bueno entrenando a otros y encontrar un buen entrenador.

Aplicar las competencias SEO

Las 5 competencias básicas te ofrecen una visión general útil de lo que tienes que desarrollar. Pero sin entender cómo aplicarlas, sólo son útiles a medias.

Competencias generales frente a específicas

Todo el mundo tiene que dominar las 5 competencias básicas, pero tú tienes que ajustar el énfasis de tus habilidades en función del sector y el modelo de negocio de la empresa para la que trabajas.

Tengo 3 consejos para ti:

Aprende más sobre SEO técnico y desarrollo de productos cuando trabajes en sitios más grandes, normalmente en B2C. Mejora en generación de demanda y marketing de contenidos para sitios más pequeños, normalmente en B2B. La razón es que quieres alinear tus habilidades con las mayores palancas de crecimiento del negocio. Desarrolla experiencia en las características de las SERP que sean importantes para tu sector. Por ejemplo: Noticias: noticias destacadas Comercio electrónico: parrillas de productos SaaS: carruseles de vídeo PYME: paquetes de mapas Adapta tus habilidades al tamaño y madurez de una empresa. Por ejemplo, en las startups es más importante ejecutar con rapidez, mientras que en las grandes empresas tienes que invertir más tiempo en crear alineación.

Habilidades duras frente a blandas

Las habilidades duras no son tan importantes como las blandas en SEO porque tienes que adaptarte constantemente a los cambios de Google y aprender nuevas habilidades duras a medida que evolucionan la tecnología y el comportamiento de los consumidores.

Te recomiendo que escribas y perfecciones tu modelo mental sobre cómo funciona Google y qué impulsa el éxito. Obligarte a explicar y pensar por qué las cosas son como son te permite perfeccionar realmente tu enfoque del SEO.

Tienes que equilibrar dos cosas al mismo tiempo: tener confianza en tu enfoque pero estar abierto a nuevas perspectivas. Jeff Bezos: «Opiniones fuertes, mantenidas sin firmeza».

Planificación de la carrera profesional

Esto es difícil, pero la mayoría de la gente nunca piensa dónde quiere estar y lo que hace falta para llegar allí. Pero si no te centras, es fácil meterse en demasiadas áreas y perder el tiempo. ¿Para qué estás optimizando?

Piensa en tu objetivo final y en lo que necesitas para llegar a él. Recuerda que siempre puedes cambiar tu objetivo. Pero ten uno.

Me encanta el marco de 5 pasos de Ray Dalio para la planificación del fin del juego (que se encuentra en principles.com/principles/689e0214-1e50-4ca0-a5d2-5e223599badf/):

Ten objetivos claros. Identifica y no toleres los problemas que se interponen en tu camino hacia la consecución de esos objetivos. Diagnostica con precisión los problemas para llegar a sus causas profundas. Diseña planes que te permitan sortearlos. Haz lo necesario para que esos diseños se traduzcan en resultados.

Cómo seguir desarrollándote

Quiero terminar dejándote algunos recursos de primera que puedes utilizar para seguir desarrollándote.

1/ Malte sugiere Learning SEO de Aleyda Solis, probablemente el repositorio más completo de material de aprendizaje SEO.

2/ Jordan recomienda tres libros:

3/ Tom sugiere el SEO MBA, especialmente la matriz de madurez SEO, y el artículo de Lethain A forty-year career.

4/ John menciona la Guía para principiantes sobre SEO de Moz , WIX, la Academia SEMrush, la Academia Ahrefs, casos prácticos de Harvard Business Review y 2 libros:

«Leaders Eat Last» de Simon Sinek «Lost and Founder» de Rand Fishkin

Respuestas completas

Te presento las aportaciones en bruto que obtuve de John, Tom, Jordan y Malte:

¿Qué habilidades y áreas de conocimiento básicas son esenciales para tener éxito en SEO hoy en día, y cómo recomiendas desarrollarlas?

Jordan Silton: Si tuviera que recrear mi trayectoria profesional personal, haría hincapié en los conocimientos técnicos, el análisis de datos, las habilidades de comunicación y la perspicacia empresarial. Sin embargo, las funciones del SEO hoy en día son tan variadas en los distintos tipos de empresas, sectores y estrategias, que una multitud de habilidades son valiosas y relevantes.

Malte Landwehr: Creo que el SEO se ha diversificado tanto que ya no existe un único conjunto de habilidades. Un SEO técnico tiene que tener habilidades muy diferentes de las de un SEO centrado en el marketing de contenidos. Un Director de SEO tiene que tener habilidades muy diferentes a las de un Consultor SEO Principal. El trabajo de SEO para un SaaS B2B es totalmente distinto del trabajo de SEO para un marketplace o un agregador. El SEO de noticias es totalmente distinto del SEO de comercio electrónico.

Si tuviera que elegir los rasgos que más me han ayudado, diría

La capacidad de mantener simultáneamente múltiples marcos y modelos mentales contradictorios en tu cabeza. Dos SEO podrían decirte dos modelos completamente distintos de cómo implementan el SEO. Ambos podrían estar equivocados, pero aún así podrías aprender algo de ambos enfoques.

Acepta la incertidumbre. En la ingeniería inversa del algoritmo de Google, hay muchas incógnitas. Tienes que sentirte cómodo con ello.

ELI5 y ELIPhD. Tienes que ser capaz de explicar el SEO a todo el mundo. A lo largo de tu carrera, puede que hables con un director general, un director financiero, un director de marketing, un director de tecnología, un director de producto web, un director de producto, un editor de contenidos, un desarrollador de software, un analista y muchos otros cargos. Cada una de estas personas tiene que tener una información diferente. Y para convencerlas, tienes que contarles historias diferentes. Debes desarrollar la capacidad de hablar a cada uno de ellos.

John Shehata: El panorama actual del SEO ha evolucionado de un enfoque generalista a otro más especializado. Ahora vemos SEO técnicos, SEO de contenidos, SEO de comercio y muchos más.

La habilidad más crítica en estos momentos es la adaptabilidad. Los algoritmos de Google son cada vez más sofisticados, avanzados y complejos, lo que exige que los SEO maniobren con cambios frecuentes y cambien rápidamente de estrategia cuando sea necesario. Desarrollar esta habilidad implica mantenerse informado a través de las actualizaciones del sector, comprometerse con la comunidad y experimentar para ver qué funciona en tiempo real.

Igualmente importante es la capacidad de pensar con mentalidad empresarial. Históricamente, los SEO se han centrado mucho en generar tráfico, pero generar tráfico por generar tráfico ya no es suficiente. Hoy en día, los SEO tienen que alinear sus estrategias con los objetivos empresariales y las fuentes de ingresos, centrándose en atraer al público adecuado que convierta, en lugar de lanzar la red más amplia posible. Este cambio requiere optimizar el contenido no sólo para atraer visitantes, sino para apoyar los objetivos empresariales clave.

Además, aprovechar la IA es esencial, no sólo para automatizar tareas, sino para mejorar el análisis y la toma de decisiones. La IA puede agilizar los flujos de trabajo, gestionar análisis de datos complejos y apoyar la optimización de contenidos, permitiendo a los SEO centrarse en tareas estratégicas. Para desarrollar estas habilidades, los SEO deben conocer las herramientas de IA, experimentar con ellas y mantenerse al día de los nuevos avances.

Sin embargo, ninguna de estas habilidades será plenamente eficaz sin una gran capacidad de comunicación. La capacidad de traducir conocimientos complejos de SEO en recomendaciones claras y prácticas para las partes interesadas no técnicas tiene un valor incalculable. Esto implica tender puentes entre los equipos técnicos y las unidades de negocio, garantizando que todos los departamentos estén alineados y avancen hacia objetivos compartidos.

Por último, el análisis de datos es una habilidad fundamental que lo une todo. Un conocimiento profundo de los datos ayuda a descubrir oportunidades ocultas y apoya la toma de decisiones estratégicas con conocimiento de causa. El dominio de herramientas como Google Analytics, BigQuery y Looker Studio permitirá a los SEO extraer perspectivas significativas que pueden dar forma a las estrategias, validar recomendaciones y, en última instancia, impulsar mejores resultados empresariales.

Tom Critchlow: Esto no sorprenderá a quienes me conocen, pero las habilidades empresariales son fundamentales. La capacidad de comprender primero el perfil completo de ingresos y la mecánica de las empresas con las que trabajas, y luego ser capaz de comunicar con confianza, credibilidad y claridad.

El SEO es más que nunca una actividad interfuncional, por lo que lo que consideramos «habilidades blandas» son en realidad fundamentales para poder convencer a equipos, partes interesadas, clientes y organizaciones de que inviertan adecuadamente en SEO.

Por supuesto, ¡también tienes que tener conocimientos de SEO! Creo que la experiencia profesional ideal es un puesto que te permita invertir en tus conocimientos técnicos y analíticos de SEO y, al mismo tiempo, estar en primera fila en el contexto empresarial y de comunicación más amplio.

¿Qué experiencias fundamentales han contribuido más a tu crecimiento profesional?

Jordan Silton: He tenido la suerte de seguir aprendiendo diferentes funciones, y cada cambio a un nuevo contexto aceleró mi crecimiento. Empezar en la búsqueda de pago/SEM me enseñó a controlar los KPI, optimizar el ROI y utilizar un enfoque experimental para mejorar. Evolucionar de un equipo de informes a un equipo de ciencia de datos y experimentación amplió mi comprensión de cómo los equipos y las métricas se conectan en todo el negocio. Convertirme en líder de producto fue transformador porque me enseñó a crear consenso e influencia para hacer avanzar un negocio.

Malte Landwehr: Para mí, personalmente, fue una combinación de tres cosas:

Empecé a trastear con sitios web en mi adolescencia temprana. Lo hacía todo por mi cuenta, desde reparar bases de datos SQL corruptas hasta editar archivos .htaccess, crear contenidos, atraer visitantes y crear asociaciones para la monetización. Esto me permitió comprender el panorama completo de la gestión de un sitio web.

Estudié Informática centrándome en algoritmos de grafos, web scraping, aprendizaje automático, recuperación de información y PNL. Esto me permitió formarme una profunda comprensión de los algoritmos y patentes de Google.

Trabajé en Consultoría de Gestión. Una de las cosas que supervisé fue asegurarme de que nuestras diapositivas de PowerPoint pudieran leerse en una BlackBerry en el asiento trasero de un coche. Esto me dio las habilidades para hablar con el nivel C y elaborar propuestas adecuadas.

John Shehata El crecimiento de mi carrera ha estado marcado por una amplia gama de experiencias. Proceder de una formación técnica como ingeniero de software y pasar al marketing me ha proporcionado una base sólida. Un momento clave fue aprender a traducir conceptos complejos de SEO a un lenguaje que los equipos editoriales, de relaciones públicas y de marketing pudieran entender, lo que ayudó a salvar la distancia entre las necesidades de SEO y los objetivos empresariales.

Otra decisión fundamental al principio de mi carrera fue convertirme en una comercializadora completa en lugar de especializarme sólo en SEO. Adquirí experiencia en redes sociales cuando plataformas como Twitter y Facebook estaban en pañales, creé uno de los primeros equipos de redes sociales para una importante editorial de noticias y desarrollé un profundo conocimiento de los boletines y las asociaciones. Esta experiencia diversa me permitió dirigir finalmente estrategias globales de desarrollo de audiencias para grandes organizaciones.

Gestionar equipos interfuncionales fue otra experiencia formativa. Trabajar estrechamente con los equipos de desarrollo e ingeniería me enseñó a hablar su idioma, defender las necesidades de SEO y proponer soluciones técnicas que aceleraron nuestras iniciativas. Mientras que trabajar con equipos editoriales me enseñó a respetar el oficio y a apreciar toda la diligencia que conlleva la redacción de contenidos. Trabajar con todos estos equipos diferentes y comprender sus puntos fuertes y sus necesidades, reforzó mi capacidad para oponerme cuando era necesario y colaborar eficazmente, lo que es crucial para impulsar los proyectos de SEO dentro de organizaciones complejas.

Uno de los aspectos más satisfactorios de mi carrera ha sido la tutoría y la creación de equipos. He tenido el privilegio de contratar a cientos de SEO y de ser mentor de algunos de los mejores SEO del sector, ayudándoles a desarrollar sus propias habilidades y a crecer en puestos de liderazgo. Verles triunfar ha sido una de las partes más gratificantes de mi trayectoria.

Por último, un punto de inflexión en mi carrera fue el esfuerzo consciente que hice para construir mi marca personal. Al principio, tuve jefes que me apoyaron y me animaron a perfeccionar mis habilidades para hablar en público y hacer presentaciones dentro de la empresa. Me tomé estas oportunidades en serio, lo que me llevó a dar mi primera conferencia en SES hace 18 años, la mayor conferencia de SEO de la época, con miles de asistentes. A partir de ahí, me centré en establecer mi presencia tanto online como offline, lo que no sólo hizo avanzar mi carrera, sino que también me abrió las puertas para promocionar mis propias soluciones de software. La creación de una marca personal ha resultado muy valiosa para ampliar mi influencia y credibilidad en el sector.

Tom Critchlow Mi primer trabajo en el sector digital fue como gestor de cuentas para una agencia digital. La primera semana de trabajo, el director de cuentas y el director de SEO dimitieron. Así que me quedé hablando directamente con los clientes sobre SEO con cero experiencia. Una forma estupenda de aprender los dos lados de la ecuación.

Después de eso, trabajando en Distilled, mi hermano Will me enseñó todo lo que sé. Siempre estaré en deuda con su orientación.

¿Cuáles son los mayores errores que has cometido o que has visto cometer a otros en el desarrollo de su carrera?

Jordan Silton: La mayor parte del éxito de los primeros años de mi carrera se basó en encontrar una cuestión, un problema o una oportunidad y arrojar luz sobre ellos para conseguir que otros se unieran y lo solucionaran. Ese enfoque funcionó bien en un mundo de auditorías técnicas y centrado exclusivamente en qué hacer, en lugar de cómo hacerlo. Ojalá hubiera comprendido antes lo crucial que es construir a las personas y las relaciones a lo largo del camino. En las grandes organizaciones (y también en las pequeñas), el éxito depende casi exclusivamente del trabajo en equipo y la comunicación, más que de la pericia individual. Reconocer el valor de las personas en el proceso transformó mi enfoque, y creo que me ha convertido en un líder más eficaz.

Malte Landwehr: Durante mucho tiempo subestimé el impacto que puede tener un buen coach. La mentalidad y la manifestación suenan a timo. Pero funcionan, también más allá de los temas profesionales.

John Shehata Un error que cometí al principio fue centrarme demasiado en las clasificaciones como métrica principal. Aunque las clasificaciones son un gran indicador, no son la medida definitiva del éxito. A medida que fui madurando, pasé a centrarme en el tráfico y, en última instancia, en cómo se alinean las métricas SEO con los objetivos empresariales generales. Ahora, me centro principalmente en comprender cómo repercute cada actividad SEO en los ingresos y en el crecimiento del negocio a largo plazo.

También he visto a muchos SEO entrar en pánico por las actualizaciones de los algoritmos. Aunque estos cambios pueden ser perturbadores, un enfoque mejor es mantener la calma, evaluar el impacto y crear planes de acción inmediatos y a largo plazo. A veces, Google da marcha atrás en sus cambios, por lo que es importante no reaccionar de forma exagerada.

Otro error común lo cometen los directivos que pasan a desempeñar funciones de dirección. A muchos les cuesta equilibrar el pensamiento táctico y el estratégico. Pueden sumergirse en detalles tácticos cuando hablan con ejecutivos de nivel C, en lugar de centrarse en la estrategia. Dominar el arte de cambiar entre conversaciones tácticas y estratégicas es crucial para el crecimiento profesional a este nivel.

Tom Critchlow: No darte acceso al contexto. Sea cual sea tu función, si no estás en la sala donde se debaten los presupuestos y se toman las decisiones, te estás perdiendo mucho contexto. Gran parte de esto depende de tu jefe y de cuánto te invite a participar en conversaciones «por encima de tu nivel salarial», por así decirlo.

¿Cómo piensas estratégicamente sobre tu carrera?

Jordan Silton: Mi pregunta favorita sobre las aspiraciones profesionales es: «¿Cuál es tu objetivo final?». Aunque no es crucial ceñirse al mismo juego final, tener una visión clara de lo que quieres conseguir es vital. Mi aspiración ha sido bastante constante: ayudar a las empresas a darse la vuelta y acelerar su crecimiento, pero mi enfoque ha evolucionado. Al principio, pensé que eso significaba convertirme en consultor de gestión, pero pude replanteármelo al principio de mi carrera al darme cuenta de que las agencias tenían una gran influencia en este ámbito. Esta mentalidad guió mis decisiones profesionales, incluida la transición a la empresa interna para conocer mejor la dinámica empresarial interna y saber cuándo dejar una empresa de éxito y líder del sector para explorar oportunidades con empresas centradas en reimaginar y reconstruir sus marcas. Tener un estado final al que apuntar -por mucho que zigzaguees para llegar a él- te ayuda a afianzarte en tu trayectoria profesional.

Malte Landwehr: Tengo la increíble suerte y el privilegio de haber encontrado algo que disfruto mucho haciendo, que se me da muy bien y por lo que las empresas están dispuestas a pagar mucho dinero. Simplemente me presento cada día en el trabajo y me concentro en cualquier tarea que me parezca razonable (y divertida).

John Shehata Siempre me he centrado en convertirme en un vendedor digital polifacético más que en un especialista. Mi estrategia consistía en adquirir experiencia en distintos canales -SEO, redes sociales, newsletter, asociaciones, etc.- para poder integrar estas áreas en una estrategia cohesionada. Este planteamiento ha dado sus frutos a medida que he ido ocupando puestos directivos, en los que he podido supervisar no sólo el SEO, sino estrategias más amplias de desarrollo de audiencias.

Ahora, como fundador de una empresa de software SEO, mi enfoque ha cambiado significativamente. Dirigir una startup de SaaS requiere llevar muchos sombreros:desarrollo deproductos, ventas, asistencia y relaciones con los clientes, cada uno de los cuales exige su propio conjunto de habilidades. Ahora mi estrategia se centra en establecer relaciones a largo plazo y comprender profundamente a mis clientes, identificar sus puntos débiles y posicionar nuestro software como una solución a largo plazo en lugar de como una mera herramienta táctica. Esto significa evaluar continuamente cómo nuestros productos pueden aportar un valor real y ayudar a los editores a ver el impacto a través de perspectivas claras y procesables. Es un equilibrio constante entre atender las necesidades inmediatas de los clientes y alinear esas soluciones con sus objetivos empresariales a largo plazo.

Además, hago mucho hincapié en el desarrollo de habilidades a largo plazo. Me centro en desarrollar habilidades que preveo que serán críticas en los próximos 5 a 10 años, como la IA, la automatización y el desarrollo empresarial. Mantenerse a la vanguardia es esencial en un sector que evoluciona tan rápidamente, y es importante adquirir experiencia de forma proactiva en las áreas emergentes.

Otro elemento crucial de mi estrategia es la creación de redes. Crear una red sólida me ha abierto constantemente nuevas puertas y oportunidades de colaboración. No se trata sólo de a quién conoces, sino de asegurarte de que las personas de tu red conocen el valor que aportas. Fomentando relaciones genuinas y contribuyendo a la comunidad, he podido establecer conexiones que han resultado inestimables a lo largo de mi trayectoria profesional.

Tom Critchlow: Hay un gran post sobre una carrera de 40 años que utiliza un marco de «ritmo, personas, prestigio, beneficio y aprendizaje» en el que las diferentes etapas de la carrera/vida requieren un enfoque diferente. Me gusta mucho. Personalmente, siempre me ha motivado principalmente el aprendizaje: la capacidad de aprender nuevas habilidades y nuevos sectores.

¿Puedes sugerir algún recurso o material para el crecimiento profesional?

Jordan Silton: Tres libros que me vienen inmediatamente a la mente son "¡Da la vuelta al barco! A True Story of Turning Followers Into Leaders« de L. David Marquet, »The Checklist Manifesto« de Atul Gawande, y »Never Split the Difference: Negociar como si tu vida dependiera de ello", de Christopher Voss y Tahl Raz. Cada uno de ellos desafía las normas tradicionales y presenta enfoques innovadores basados en la ciencia y en ideas contemporáneas. Además, me entusiasma lo que Evan LaPointe está construyendo en CORE Sciences. Su equipo aprovecha los conocimientos clínicos de la neurociencia para hacer evolucionar el pensamiento empresarial, abordando las numerosas normas contraproducentes que persisten en el lugar de trabajo. Es hora de actualizar nuestra comprensión, nuestro pensamiento y nuestras prácticas para obtener mejores resultados.

Malte Landwehr: https://learningseo.io/ es el único recurso que tienes que tener para avanzar en tu carrera de SEO.

John Shehata Los recursos en los que deberías centrarte dependen de en qué punto de tu carrera te encuentres. Para los profesionales en sus primeras etapas, recomiendo dominar las habilidades tácticas utilizando recursos como Aleyda's Learning SEO, Moz's Beginner's Guide to SEO, WIX, SEMrush o Ahrefs' Academy. A medida que avances, empieza a explorar recursos estratégicos como la newsletter Growth Memo de Kevin.

Para profesionales con más experiencia y propietarios de SaaS, sugiero sumergirse en libros de liderazgo como «Los líderes comen los últimos» de Simon Sinek o explorar recursos que te ayuden a desarrollar una mentalidad empresarial, «Lost and Founder» de Rand Fishkin, estudios de casos de Harvard Business Review. Además, permanecer conectado con la comunidad SEO a través de conferencias, seminarios web y podcasts tiene un valor incalculable para el aprendizaje continuo y la creación de redes.

Algo que se aplica a todas las etapas es la necesidad de mantenerse actualizado. El SEO y el marketing digital evolucionan constantemente, y mantener el pulso de las últimas actualizaciones del algoritmo de Google, los cambios del sector y las nuevas herramientas es crucial para mantener una ventaja competitiva.

Más allá de la lectura, la tutoría es una poderosa herramienta para el crecimiento profesional. Encontrar un mentor en tu campo, o convertirte en uno para otros, acelera el aprendizaje de formas que los libros y los cursos por sí solos no pueden. Enseñar y guiar a otros no sólo consolida tu propia comprensión, sino que también profundiza tus conocimientos.

Por último, la experiencia práctica es insustituible. Ninguna lectura o visionado de tutoriales puede sustituir a la aplicación en el mundo real. Crea tus propios proyectos, construye sitios web, haz tu propio contenido de afiliación y prueba diferentes estrategias. Experimentar de primera mano es la mejor manera de aprender lo que funciona y, lo que es igual de importante, lo que no. En última instancia, es la combinación de aprendizaje, tutoría y aplicación práctica lo que impulsará tu carrera.

Tom Critchlow: Soy parcial, pero creo que muchos de los archivos del SEO MBA son relevantes. En concreto, la matriz de madurez de las habilidades SEO es mi post más popular de todos los tiempos y trata sobre la progresión profesional, en concreto sobre el equilibrio entre las habilidades «duras» y «blandas» que necesitas a medida que creces.

Qué obtienen los lectores de Growth Memo:

Marcos: cómo abordar las decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, por ejemplo, cómo evaluar el verdadero potencial comercial del SEO para diferentes tipos de empresas.

Modelos mentales: patrones y principios que Kevin ha reconocido en diferentes empresas y situaciones.

Herramientas de decisión: enfoques para tomar mejores decisiones estratégicas sobre el crecimiento orgánico, como la asignación de recursos, el tiempo o la evaluación de riesgos.

Datos: estadísticas, estudios de casos y números que explican y grafican las tendencias que los responsables de la toma de decisiones necesitan conocer.

Escenarios reales: escenarios anónimos del trabajo del asesor de Kevin para destacar el proceso de pensamiento estratégico y los marcos en acción.

