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Aimee
Aug 17, 2024

La construcción de una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es fundamental para la gestión de proyectos. Es la base sobre la cual se construye toda la planificación y ejecución del proyecto. Si se hace bien, permite estimar de manera más precisa el tiempo, los costes y los recursos necesarios. Sin embargo, una de las grandes dificultades es evitar las estimaciones imprecisas, que pueden llevar al fracaso del proyecto. Es crucial no solo identificar todas las tareas necesarias, sino también calcular con precisión el tiempo y los recursos que requerirán, para evitar sorpresas desagradables y asegurar que el proyecto se mantenga en curso.

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Rachel Morgan
Aug 17, 2024

Te quedó muy bien

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Por supuesto, sigue adelante.

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