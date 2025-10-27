Carreras

Avatar de David
David
Oct 27

Si te gusta aprender más sobre ti mismo, haz este sencillo análisis. Belleza, Comprensión, Enseñanza, Orden, Independencia y Naturaleza fueron mis 6 prioridades. Además, algo sobre dejar de lado tus verdaderos talentos, sin recursos ni apoyo, para ofrecer lo que te piden, personas que no tienen ni idea de lo que ellas mismas buscan.

Lo cual es la receta perfecta para hacerte cuestionar tu propia autoestima. «¿Seré capaz alguna vez de hacer algo bueno con mi vida?». - me pregunté en voz alta, varias veces, en algún momento de mi viaje cuesta abajo.

San
5d

Ya entiendo porque este post es tan apoyado. Es muy bueno.

