Cómo descubrir en qué eres bueno realmente - Los 12 puntos del placer en el trabajo (Parte 1)

Por: Nathalia Montenegro, que escribe ensayos personales sobre el autodescubrimiento y la vida auténtica.

Fue a finales de 2022, cuando tenía un trabajo que, a pesar de estar bien pagado y ser desde casa, me hacía vivir en constante modo de alerta máxima, haciéndome llorar cada vez que pulsaba «desconectar».

Hay una especie de dolor que experimenté que nunca pude describir realmente a pesar de mis mejores esfuerzos: algo sobre tener tus verdaderos talentos dejados de lado, mientras se está infradotado de recursos y apoyo, para entregar lo que se pide - de personas que no tienen ni idea de lo que ellas mismas están buscando.

El problema cuando estás en este lugar -desconectado del trabajo que realmente disfrutas- durante demasiado tiempo, es que puedes empezar a perder el sentido de ti mismo. Tu identidad laboral. No sabes en qué dirección apuntar cuando no hay parámetros claros de lo que hay que lograr - aparte de las opiniones de los demás.

Lo cual es la receta perfecta para que te cuestiones tu propia autoestima. «¿Seré capaz alguna vez de hacer algo bueno con mi vida?». - me pregunté en voz alta, varias veces, en algún momento de mi viaje cuesta abajo.

Fue entonces cuando llegué a la conclusión errónea de que, a pesar de haber trabajado en ese campo durante 9 años en aquel momento, no estaba hecha para ello. Me había equivocado de profesión y tenía que cambiar totalmente de rumbo.

Estaba dispuesta a volver a la universidad y estudiar psicología, hasta que encontré este libro: The Career Workbook, de The School of Life (“Cuaderno de Trabajo Profesional: Realización en el Trabajo”).

Nota del Traductor: Se trata de un cuaderno de trabajo reflexivo con ejercicios para ayudarte a encontrar una carrera significativa. Siguiendo la serie de diarios guiados, Cuaderno de Trabajo para Parejas y Cuaderno de Trabajo para la Calma, este “Cuaderno de Trabajo Profesional” te ayuda a “crear una lista personalizada y realista de tus fortalezas y objetivos para que encuentres una carrera que satisfaga a ambos.” Según la editorial, el libro “te ayudará a establecer una visión clara y realista de tus talentos, pasiones, ambiciones y debilidades. Comprende cómo tu educación y tu pasado han influido en tus decisiones profesionales. Identifica y supera los obstáculos psicológicos que se interponen en el camino de tus metas. Decide exactamente cómo y cuándo cambiar de carrera.” Además, y según reza la publicidade de este cuaderno, el mismo “aplica una perspectiva filosófica única al mundo laboral. Nos invita a plantearnos preguntas realmente importantes: por qué las personas necesitan trabajar; los tipos de trabajo que realmente nos motivan; y cómo el trabajo adecuado puede dar propósito y significado a nuestras vidas.”

El cuaderno de ejercicios profesionales

Por primera vez, en casi un año que me pareció una eternidad, empecé a plantearme que quizá el problema no era el trabajo, sino el entorno en el que lo ejecutaba.

El libro me ayudó a crear mis propios criterios para realizar un trabajo satisfactorio: qué me hace prosperar, qué retos me entusiasman y qué debo buscar.

La desalineación puede hacernos dudar de todo lo que sabemos sobre nosotros mismos. El único antídoto es comprender profundamente quiénes somos, lo que nos permite traducir nuestra brújula interior en decisiones y orientaciones significativas en el mundo exterior.

Muchos ejercicios del libro transformaron cómo me veía a mí misma, pero uno en particular me ayudó a verme a través de una nueva lente y me dio el vocabulario para articular el dolor que había estado sintiendo pero que no podía expresar. Se trataba del ejercicio sobre los 12 puntos del placer en el trabajo.

Los 12 puntos del placer en el trabajo

«Entendemos bastante sobre lo que hace la gente, pero no tanto sobre lo que hay que disfrutar de determinadas ocupaciones - y debido a este silencio, nos cuesta saber dónde encajan nuestros gustos laborales».

Cuando somos niños, nos preguntan: «¿Qué quieres ser de mayor?», y aunque podemos dar respuestas como «Quiero ser piloto, veterinario o presentador de televisión», nunca pensamos realmente con qué podríamos disfrutar de este tipo de trabajo.

Sin ser conscientes de ello, nuestros intereses pueden estar muy influidos por la percepción colectiva de una determinada ocupación, moldeada por la narrativa de los medios de comunicación (Hola «El diablo viste de Prada»), la percepción del estatus y las expectativas de dinero.

Nota del traductor: También por los adultos: Véase ¿Por qué mentimos a los jóvenes sobre el esfuerzo? El trabajo duro no es el impuesto que pagas por vivir, es la matrícula para una vida que valga la pena.

Y los 12 puntos del placer en el trabajo nos llevan a reflexionar sobre qué hay en el trabajo que pueda darnos placer y gratificación, al menos un mínimo para mantenernos comprometidos.

En lugar de preguntarnos ¿quién quiero ser? podemos empezar a conocernos a nosotros mismos comprendiendo nuestros puntos de placer, y luego encontrar los trabajos en los que podemos sentir más placer.

Así que, la próxima vez que busques tu próxima ocupación o puesto de trabajo, en lugar de fijarte sólo en los aspectos técnicos, míralo como una constelación de puntos de placer. Así encontrarás una ocupación que te haga decir «me encanta mi trabajo».

12 puntos de placer en el trabajo - Autoevaluación

He tomado la información del libro de trabajo y cómo describen cada punto de placer, y la he convertido en un rápido test de autoevaluación para que te resulte más divertido e interactivo.

Se trata de clasificar por orden de preferencia del 1 al 6 cuáles son los placeres que te hablan más alto. Esto se convertirá en tu brújula interior.

Valora cada afirmación de 0 a 2 puntos en función de cuánto resuene contigo:

0 = No me gusta en absoluto

1 = Algo parecido a mí

2 = Muy parecido a mí

Suma los puntos de cada categoría para identificar tus principales fuentes de placer en el trabajo.

1. El placer de ganar dinero

□ Me emociono cuando adivino correctamente lo que la gente necesita antes de que lo pidan.

□ Observo ineficiencias por todas partes y pienso en cómo podrían convertirse en oportunidades de negocio.

□ Obtener beneficios se siente como un reto intelectual: resolver problemas que otros aún no han notado.

□ Disfruto entendiendo las necesidades de los clientes mejor de lo que ellos mismos las entienden.

□ Generar dinero a través de mis ideas y soluciones me produce auténtica satisfacción.

Puntuación total: ___/10

2. El placer de la belleza

□ Me doy cuenta cuando las cosas no tienen buen aspecto: edificios desalineados, fuentes mal elegidas, espacios desordenados.

□ De niña, me encantaban actividades como envolver cuidadosamente los regalos o decorar mis trabajos escolares.

□ Aprecio cuando los objetos cotidianos están bien diseñados y armonizan entre sí.

□ Me emociono más que otros cuando los espacios (como las habitaciones de hotel) tienen grandes detalles estéticos.

□ Una mesa bien puesta o una presentación bonita me hacen genuinamente feliz.

Puntuación total: ___/10

3. El placer de la creatividad

□ Me encanta el momento en que se abren todas las posibilidades, como tener todas las piezas de LEGO desplegadas antes de construir.

□ A menudo imagino cómo se podrían mejorar o cambiar mis canciones, historias o experiencias favoritas.

□ Me gustan los experimentos mentales: «¿Y si probamos este enfoque?» o «¿Cómo podría ser esto mejor?».

□ Siempre intento encontrar formas más eficaces de transmitir información o resolver problemas.

□ La gente confunde mi amor por las soluciones mejores con el simple deseo de la novedad por sí misma.

Puntuación total: ___/10

4. El placer de comprender

□ De niña, hacía muchas preguntas porque quería buenas razones de por qué funcionaban las cosas.

□ Me encanta cuando una información caótica cobra sentido de repente gracias a una explicación clara y sencilla.

□ Escribir o reflexionar me ayuda a pensar con más claridad y reduce mi ansiedad.

□ Me frustra que la gente no explique bien las cosas o deje misterios sin resolver.

□ Disfruto con los reportajes de noticias que van entre bastidores para explicar el «por qué» de los acontecimientos.

Puntuación total: ___/10

5. El placer de la autoexpresión

□ De niño, me encantaba cuando los adultos me pedían mi opinión y yo tenía algo que decir.

□ Me frustra que la gente no me escuche: quiero hacer que me presten atención.

□ Me encanta compartir con los demás las cosas que me apasionan y ver sus reacciones.

□ Me atrae la idea de que me entrevisten o de escribir sobre mis experiencias.

□ Me siento más realizado cuando he «tocado el alma» de alguien de verdad con mis palabras o ideas.

Puntuación total: ___/10

6. El placer de la tecnología

□ Me fascina cómo funcionan las cosas: máquinas, sistemas, incluso herramientas sencillas como los lápices.

□ Me encanta preguntar: «¿Cuál es la esencia de este problema y cómo podría resolverse de forma más eficiente?».

□ Creo que aún estamos al principio de resolver las necesidades humanas mediante una tecnología mejor.

□ Aprecio cuando las herramientas están perfectamente diseñadas para su función, ya sean de alta tecnología o sencillas.

□ Veo tecnología en todas partes, no sólo en los ordenadores, sino también en calcetines o muebles bien diseñados.

Puntuación total: ___/10

7. El placer de ayudar a los demás

□ De niño, me encantaba que me pidieran ayuda con las tareas porque me hacía sentir útil.

□ Disfruto cuando mis amigos me cuentan lo que les preocupa, aunque no tenga soluciones perfectas.

□ El trabajo tiene sentido cuando sé que marca la diferencia en la vida de las personas.

□ Me gusta oír las consecuencias positivas de mi trabajo en las experiencias de los demás.

□ En juegos o historias, me atraen los escenarios de rescate y ayudar a personajes en apuros.

Puntuación total: ___/10

8. El placer de dirigir

□ Me gustaba estar al mando no por estatus, sino por la oportunidad de poner en práctica mis ideas.

□ Cuando los demás entran en pánico, me encuentro más centrado y lúcido.

□ Disfruto cuando la gente acude a mí en busca de consejo y quiero que confíen en mi criterio.

□ Creo que el liderazgo debe ganarse a través de la competencia, no sólo darse.

□ Me desagradan las personas que intentan activamente eludir la responsabilidad cuando es necesaria.

Puntuación total: ___/10

9. El placer de enseñar

□ Cuando alguien comete un error, mi instinto es ayudarle a comprender el camino correcto.

□ Me encanta la sensación de convertir la confusión de alguien en confianza y dominio.

□ Disfruto rellenando lagunas en los conocimientos de otras personas cuando están realmente interesadas.

□ Recuerdo a los profesores que reconocían cuando me esforzaba de verdad, aunque me equivocara.

□ Tengo que tener cuidado de no parecer condescendiente cuando comparto lo que sé.

Puntuación total: ___/10

10. El placer de la independencia

□ Me encanta estar a solas con mis pensamientos: el aburrimiento rara vez me preocupa.

□ Me emocionan las historias de personas que renuncian a trabajos convencionales para seguir su propio camino.

□ Prefiero formarme mis propias opiniones sobre libros, arte o ideas en lugar de seguir a las multitudes.

□ Me repugnan las visitas guiadas y las actividades en grupo en las que no puedo marcar mi propio ritmo.

□ Una tarde a solas me da energía porque puedo pensar y planificar sin interrupciones.

Puntuación total: ___/10

11. El placer del orden

□ Me gusta que todo esté en su sitio: el caos me incomoda.

□ Me molesta que la gente cuente historias dando saltos u olvidando detalles importantes.

□ De niño, me preocupaba por hacer mi trabajo de forma ordenada y organizada.

□ Me gusta ordenar las cosas por categorías y reducir la complejidad a sistemas sencillos y claros.

□ Me fascina cómo los elementos individuales pueden organizarse en patrones más amplios y coherentes.

Puntuación total: ___/10

12. El Placer de la Naturaleza

□ No soporto estar en edificios donde no se abren las ventanas: necesito aire fresco.

□ De niña, me encantaba acercarme a los animales e imaginar cómo era su vida.

□ Me gustan los retos al aire libre, sobre todo cuando el tiempo no es perfecto.

□ Ver documentales sobre la naturaleza me hace querer estar allí experimentándola, no sólo observando.

□ Estar en entornos naturales me da más energía que relajarme.

Puntuación total: ___/10

Tus resultados

Ordena tus 6 placeres principales por puntuación:

______________(Puntuación: ___) ______________(Puntuación: ___) ______________ (Puntuación: ___) ______________ (Puntuación: ___) _______________(Puntuación: ___) _______________(Puntuación: ___)

Tus seis mejores resultados, pueden indicarte la dirección de la zona preciosa donde tus talentos y placeres se encuentran con la necesidad del mundo.

Descubrir un trabajo que te satisfaga es un viaje. No es sencillo, sino un viaje que requiere mucha experimentación. A medida que evolucionamos, lo que antes nos llenaba puede que ya no nos satisfaga, por eso la respuesta a la pregunta «¿quién quieres ser?» es más un descubrimiento continuo que una definición única.

Qué ocurre cuando te mueves según tu brújula interior

Tres años después de aquel día en que abrí el libro por primera vez, nunca cambié de profesión, pero sí de formato de trabajo, de clientes y de límites, de modo que todo apunta en una dirección: coincidir en la medida de lo posible con los puntos de placer que me hablan más alto: comprensión, creatividad, autoexpresión y ayuda a los demás.

Y lo que entonces parecía imposible, ahora se ha convertido en mi realidad. La retroalimentación que llega con las palabras «eres muy valiosa para nosotros».

PD: Escribí un seguimiento de este post para responder a muchas preguntas que la gente compartió en los comentarios. Aquí tienes:

Los 12 puntos del placer en el trabajo - Parte 2 (Preguntas y respuestas)

Por: Nathalia Montenegro

Qué ocurrió después de descubrir mis puntos de placer + respuestas a tus preguntas más acuciantes

(Tras el artículo de más arriba) los comentarios y las preguntas siguieron llegando, y más de 100.000 lectores después, este mensaje llegó a mi bandeja de entrada:

«(..) Me preguntaba si has escrito más sobre las decisiones que tomaste después, o si en general podrías compartir cómo han evolucionado tu vida y tu carrera».

Y en ese momento me di cuenta de que, aunque no me considero cualificada para dar consejos profesionales a otras personas. Definitivamente estoy cualificada para contar mi propia historia y lo que me ha funcionado.

Hice las paces con ello, y aquí estamos.

Como hay mucho que tratar, aquí tienes un resumen de lo que encontrarás:

Qué ocurrió después de que descubriera el cuaderno de ejercicios sobre la carrera profesional

Cómo pasé de sentirme perdida a encontrar sentido con el poder de los experimentos y tener algo de fe en la vida

Preguntas y respuestas de la parte 1: 1. ¿Qué trabajos o carreras concretos están relacionados con estos puntos de placer? 2. Estoy atascado, ¿qué hago ahora? 3. ¿Y si no puedo volver a la universidad? 4. ¿Cómo decidir qué quieres hacer el resto de tu vida? 5. ¿Y si estás en los 40, 50, 60...?



6. Cómo me alineé prácticamente con mis puntos de placer

¿Qué ocurrió después de que descubriera el cuaderno de ejercicios sobre la carrera profesional?

En la parte 1 (la de arriba), te conté que me sentía desgraciada en el trabajo, considerando la posibilidad de volver a la universidad para cambiar totalmente de carrera, cuando me topé con el cuaderno de ejercicios sobre la carrera que me hizo darme cuenta de que quizás no tenía que cambiar de carrera después de todo. Ahora, 3 años después, me siento feliz y realizada en el trabajo.

Pero no fue tan sencillo. Nunca lo es.

Pocos meses después de haber descubierto el cuaderno de ejercicios sobre la carrera profesional, tuve la suerte de que me despidieran.

Llevaba tiempo queriendo dejarlo, pero no tenía la autoestima para hacerlo. Porque incluso cuando necesitas dejar las cosas, se requiere un mínimo de confianza y seguridad en ti mismo.

Al día siguiente de que me despidieran, recuerdo que me levanté por la mañana, salí a mi balcón y miré alrededor del jardín compartido de mi edificio. Por primera vez en meses, pude respirar. Me asombraban los colores de las plantas, el sonido de los pájaros y, por una vez en mucho tiempo, estaba presente.

Ahora, con el espacio, empecé a recordar lentamente quién era. De los 12 años que llevaba trabajando en mi campo, 8 habían sido como autónoma. Así que no me puse a buscar otro trabajo.

Pero sí me sentía perdida. La razón por la que había aceptado ese puesto era que ya no me sentía feliz siendo autónoma por aquel entonces.

Había sido justo después de COVID, y me sentía muy aislada y desconectada del mundo. También había tomado una mala decisión empresarial algún tiempo antes, que me hizo resentirme de la forma en que llevaba mi negocio y del tipo de clientes que atraía.

Así que pensé que unirme a un equipo y a una empresa en un campo que me entusiasmaba me aportaría la plenitud que buscaba. Como ya sabes, no fue así. Así que, sí, me sentí perdida.

Pero, en retrospectiva, estoy agradecida por aquel trabajo. No fue del todo malo. Aprendí mucho, conseguí cosas de las que estoy orgullosa y trabajé con gente a la que admiraba. Pero lo más importante es que estoy agradecida porque fue una experiencia diferente para mí y me ayudó a aprender mucho más sobre mí misma.

Fue un experimento.

El poder de los experimentos y tener algo de fe en la vida

Hasta ese momento de mi vida, había trabajado exclusivamente con marcas corporativas. Pero justo antes de que me despidieran, recibí una inusual petición de trabajo. Una terapeuta de Nueva York se puso en contacto conmigo para trabajar en su propia marca y comunicación.

Acudí a la llamada dispuesta a decirle que no encajábamos bien. Pero la conversación fluyó con tanta naturalidad que acabamos acordando un proyecto. Su objetivo era aprender a contar su historia y amplificar el alcance y el impacto de su trabajo. Trabajar con ella me ayudó a redescubrir mi chispa y motivación de formas que no recordaba que tenía.

Ayudarla a mejorar su comunicación también significaba que podía mejorar su vida y la de las personas a las que ayudaba con su trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que me encanta trabajar con la gente, en lugar de para la gente. (no es casualidad que puntúe alto en el placer de ayudar a los demás).

Ese fue otro experimento.

Después de eso, empecé a tomar notas sobre lo que me entusiasmaba, lo que despertaba mi curiosidad, lo que me gustaba y lo que no, y empecé a probar cosas nuevas en esa dirección.

Así fue como solicité por capricho trabajar con el equipo de The Diary of CEO (!!!) respondiendo a un post en Instagram. Pensé que nunca tendría una oportunidad con tanta gente inundando sus DMs, pero menos de una semana después, acabé siendo una de las dos personas que estaban considerando para dirigir el proyecto.

Estaba tan sumida en una mezcla de incredulidad y emoción por lo que estaba ocurriendo que en la última entrevista fracasé por completo porque no podía dejar de decir “¡Soy una gran fan! ¡Escucho todos los episodios! Haré todo lo que quieras que haga!!“ y desperdicié cada precioso minuto de esa llamada que podría haber utilizado para hablar de lo que realmente era importante: el proyecto.

En fin, ése fue otro experimento. Seguí tomando notas de lo que me entusiasmaba, y avanzando en esa dirección. Por cierto, este boletín nació como un experimento.

Y así fue como, con mucho ensayo y error, y observación y ajuste, encontré poco a poco el camino de vuelta al trabajo que me gusta hacer.

Si te interesa aprender de forma más práctica cómo adoptar la mentalidad de la experimentación, te recomiendo encarecidamente el libro Tiny Experiments de la neurocientífica Anne-Laure Le Cunff, que comparte su viaje personal desde que dejó el «trabajo soñado» en Google, sintiéndose perdida sobre qué hacer a continuación, y descubriendo que quería estudiar neurociencia.

Para mí, los experimentos son una parte de la ecuación. Tienes que probar cosas para descubrir lo que sientes por ellas. Pero hay otra parte de la ecuación, que es tener cierta fe en la sabiduría de la vida.

En resumen, se reduce a 3 puntos:

Cuanta más claridad tengas sobre ti mismo y lo que quieres, de algún modo la vida empezará a traerte más de ello.

Los acontecimientos y experiencias de la vida no son todos buenos o malos. Todo es información y retroalimentación. Eso no significa que la vida no apeste a veces. Pero si apesta, al menos utiliza esta información para hacer algo al respecto.

Y no, no podemos predecir lo que ocurrirá, ni cuál es el camino «correcto», ni las oportunidades que se presentarán, ni los problemas que aparecerán en el camino. Desgraciadamente, o no, no tenemos control en la vida. Pero sobre lo que sí tenemos control es sobre aprender sobre nosotros mismos, sobre quiénes somos, e intentar tomar decisiones alineadas con ello, y luego tener algo de fe en que la vida nos dará lo que necesitamos para crecer.

Preguntas y respuestas de la parte 1

1. ¿Qué trabajos o carreras concretos están relacionados con estos puntos de placer?

Los puntos de placer no significan un trabajo o una carrera concretos.

No funciona así.

No existe una fórmula para el trabajo perfecto. Funciona así:

Los placeres, en la forma en que los enmarca el ejercicio del libro, tienen más que ver con el «cómo» que con el «qué». Por ejemplo:

Carrera similar, puntos de placer diferentes

Mi mejor amigo Bruno Clozel y yo trabajamos bajo el paraguas de la marca y el marketing. Pero mientras que algunos de mis principales placeres son la comprensión y la autoexpresión, algunos de los suyos son ganar dinero y la creatividad. Lo que significa que a él le flipa todo lo relacionado con el comercio electrónico, los canales de venta, la experimentación con botones y los sistemas. El placer de ganar dinero no consiste en dejarse llevar por el dinero en sí, sino en averiguar qué movimientos o tácticas harán que los números cambien en la pantalla.

A mí, en cambio, me encanta comprender la identidad y cómo comunicarla de forma que conecte emocionalmente con otras personas.

Siempre que tenemos la oportunidad de trabajar juntos, es como si el yin y el yang fluyeran en perfecta alineación. Porque nuestras habilidades y placeres se complementan mucho. Así que, aunque ambas tenemos carreras en el mismo campo, nuestros enfoques son distintos porque nuestros puntos de placer son diferentes.

Carreras diferentes, puntos de placer similares

Mi novio y yo tenemos puntos de placer similares en el trabajo: ambos puntuamos alto en creatividad, pero tenemos carreras completamente distintas. Mientras yo trabajo en comunicación, él construye cosas, físicamente. Desde casas hasta experiencias de venta al por menor.

La gente suele confundir la creatividad con la autoexpresión y la belleza. Al fin y al cabo, nos enseñaron que los pintores, los escultores y los músicos son los creativos. Pero la creatividad consiste en resolver problemas.

Yo puntúo alto en creatividad porque veo a cada cliente y proyecto que tengo delante como un puzzle que hay que resolver (comprensión), y el puzzle hay que armarlo de forma que sirva a un objetivo concreto (creatividad).

Mi novio puntúa alto en creatividad porque ve cada proyecto como un reto de Lego que hay que resolver, y también puntúa alto en el placer de ganar dinero, que para él significa anticiparse a las necesidades de las personas y los proyectos incluso antes de que puedan darse cuenta por sí mismos.

La gente compartió en los comentarios

Alguien compartió lo mucho que le gustaba su trabajo como programador y que no era ninguna sorpresa que puntuara alto en comprensión, tecnología y orden.

Hubo personas que declararon tener una puntuación baja en creatividad, aunque trabajaban en campos «creativos», pero esas mismas personas también declararon tener puntuaciones altas en autoexpresión. Lo que quizá significa que les encanta crear para expresarse, pero no utilizar esta expresión para resolver problemas.

Por ejemplo, puede que te encante pintar, pero quieres pintar lo que te apetece pintar, y no lo que los demás quieren que pintes.

Así que, no, no hay áreas específicas de interés o trabajo que se ajusten específicamente a cada punto de placer. Los puntos de placer son el «cómo», no el «qué».

2. Estoy atascado, ¿qué hago ahora?

Si me sintiera atascado, esto es lo que haría

Basándome en los puntos de placer que he identificado, haría lo siguiente

Reflexionaría sobre si hay alguna forma de incorporar tareas, o cambiar el enfoque, en mi trabajo actual que satisfaga más los puntos de placer. Además, o alternativamente, haría una lista de intereses que tengo, y de cosas sobre las que tengo curiosidad por aprender más, que supongo que resuenan con mis puntos de placer. Iría a YouTube, o a algunas plataformas educativas como Coursera, Skillshare, etc., y tomaría cursos breves gratuitos o de pago sobre esos intereses, y aprendería algunas nociones básicas sobre las cosas que me interesan. Algunos despertarán mi interés más que otros. Luego tacharía algunos de la lista, y seguiría aprendiendo sobre las cosas que más me entusiasmaran. Una vez que supiera un poco más sobre una o dos cosas que me interesaran, iniciaría proyectos para aplicar yo misma lo que estoy aprendiendo. Dependiendo de lo que fuera, podría hacerlo por mi cuenta u ofrecerme a hacer un trabajo para otra persona. Ahora, con la práctica real, tengo aún más información sobre lo que me interesa, lo que me gusta, lo que no, y en lo que me veo trabajando. Si estoy realmente entusiasmada, me esforzaría por mejorar y por hacer más cosas. Y así es como empezaría a descubrir algo nuevo. Nunca sabes qué posibilidades te encontrarás en el camino, a menos que empieces.

Esto no es sólo lo que yo haría si me sintiera estancada, sino que en realidad es lo que hice cuando me sentía estancada.

Sentí una gran curiosidad por la ciencia del comportamiento y empecé a estudiarla por mi cuenta. Fue durante esta época cuando también me planteé volver a la universidad para convertirme en psicoterapeuta.

Profundicé bastante en ambos mundos. Primero abandoné la ciencia del comportamiento. Me encantaba la psicología que había detrás, pero realmente quería trabajar con personas, no diseñar el comportamiento de usuarios y consumidores.

Luego, más tarde, mientras aún contemplaba la idea de licenciarme en psicología, descubrí la ciencia y el arte de contar historias, lo que hizo que me sintiera atraída a hacer más y más de eso. Así que no cambié de carrera, sino que me incliné por descubrir lo que tiraba de mí.

Lo mejor es que este viaje añadió a mi caja de herramientas algunas herramientas y conocimientos muy interesantes. Nada es desechable.

Ten en cuenta que las cosas no se descubren pensando, se descubren haciendo.

3. Sobre volver a la universidad

Sé que todos venimos de realidades y «mundos» diferentes. Para algunos, volver a la universidad es sólo una decisión, para otros, es algo que suena completamente fuera de la realidad posible.

Pero a menos que quieras hacer algo en el camino académico o que requiera que tengas una licencia, por ejemplo como ser médico, abogado, ingeniero o dentista, no necesitas volver a la universidad para cambiar de carrera, o explorar nuevos caminos.

Viniendo de alguien que tiene dos títulos universitarios en áreas diferentes, puedo decir con confianza que todo lo que vale la pena saber lo aprendí después de licenciarme y pisar el mundo real. El problema de los planes de estudios académicos es que están hechos para escenarios de un mundo perfecto, que rara vez se dan en el mundo real.

En muchos sentidos (no en todos), la universidad dejó de servir a la gente hace mucho tiempo. Ya no es un requisito previo para encontrar una carrera o ganar dinero. Realmente creo en el poder de Internet: hay tanto que podemos aprender gratis. Y la verdadera pericia no proviene de un título, sino de la experiencia en el mundo real.

4. Cómo decidir qué hacer el resto de tu vida.

No lo sabes.

Hoy en día, las investigaciones demuestran que los Millennials probablemente tendrán de 3 a 4 carreras diferentes en su vida, mientras que la Generación Z puede alternar entre 5 y 6 carreras.

Tener una carrera para toda la vida parece una leyenda de los boomers. Incluso entre los boomers que conozco, algunos ya están en su segunda carrera.

No tienes ninguna presión para elegir una cosa para el resto de tu vida. Se te permite cambiar de opinión. Puede que encuentres algo que te guste en este momento de tu vida, y puede que esto cambie dentro de 10 años, porque has crecido y evolucionado como persona. Y eso está bien.

Nota del traductor: Escribió más sobre esto en “Los argumentos en contra de encontrar tu propósito en el trabajo”, con párrafos como estos: Una de las mayores libertades que he conseguido en los últimos años es separar lo que soy de lo que hago, comprender que soy una persona valiosa no por mi trabajo, sino a pesar de él.

Ya no creo en encontrar un único propósito. Creo en vivir con un propósito: permanecer conectado con lo que sientes vivo en ti ahora, seguir tu curiosidad y permitir que tu mundo exterior evolucione junto con tu mundo interior.

Tal vez el futuro del trabajo no consista en crear para lograr un impacto constante o grandes transformaciones, sino en estar plenamente presente en lo que sea que estés haciendo ahora.

5. Encontrar un nuevo camino a los 40, 50, 60..

Múltiples personas de entre 27 y 55 años compartieron que les preocupa que sea demasiado tarde para reorientarse.

Creo que gran parte de lo que pensamos que es posible para nosotros, o no, es un reflejo de las referencias que tenemos sobre lo que es posible para otras personas. Por desgracia, para muchas decisiones sobre nuestra propia vida, podemos sentir que necesitamos el permiso de los demás. Y las historias de otras personas nos dan precisamente eso.

Así que, si te gustaría cambiar pero tienes miedo de que sea demasiado tarde, ve a ChatGPT y pídele que encuentre tantos ejemplos e historias como sea posible de personas que hicieron un cambio de carrera más o menos a tu edad y tuvieron éxito en ello.

Yo, afortunadamente, tengo muchos ejemplos en mi propia familia. Mi madre se licenció como ingeniera, trabajó en el sector público durante la mayor parte de su vida (no como ingeniera), y decidió hacerse abogada a finales de los 40. Recuerdo lo aterrorizada que estaba de que le dieran una oportunidad. Recuerdo lo aterrorizada que estaba de volver a las aulas y sentarse junto a alumnos de 18 años. A los 50, era becaria en un bufete de abogados. Estoy muy orgullosa de que lo hiciera. No tiene ni idea del permiso que me dio para seguir mi verdad cuando decidió seguir su propio.

Mi tía era terapeuta ocupacional y pintaba y vendía arte los fines de semana en los mercados. A los 40 años, decidió estudiar diseño de interiores. Le gustó tanto que después volvió a la universidad para cursar 5 años de arquitectura. Compartimos la misma ceremonia de graduación. Hoy, casi 10 años después, es una de las mejores arquitectas de mi ciudad.

Sólo es demasiado tarde cuando estás muerto.

Entonces, ¿cómo me alineé prácticamente con mis puntos de placer en el trabajo?

Sigo trabajando haciendo estrategia de marca y comunicación. Sigo siendo autónoma, lo que me da libertad para moldear la dirección y el enfoque de mi trabajo como quiera. Pero esto es lo que cambié basándome en mis puntos de placer en el trabajo (comprensión, autoexpresión, creatividad, ayuda a los demás, enseñanza e independencia):

Cambié mi enfoque para trabajar con personas que quieren crear y amplificar su propia marca, ya sean profesionales o fundadores que tienen una conexión emocional con la historia de su negocio. En lugar de trabajar con marcas más corporativas.

Hice de las sesiones 1:1 el núcleo de mi forma de enfocar el trabajo, para poder pasar más tiempo interactuando con la gente; resulta que todos y cada uno de mis clientes me dicen: «Estoy deseando que llegue cada sesión, esto parece una terapia». (Después de todo, parece que no necesitaba convertirme en psicoterapeuta para ayudar a la gente a comunicar su verdad).

Moldeé mi enfoque del trabajo para liderar con la verdad y la historia personales, y construir la estrategia empresarial en torno a esa base.

Hice un pacto conmigo misma: Nunca jamás cambiaré, enmascararé o diluiré partes de mí misma para aumentar las posibilidades de que me contraten o cerrar un trato.

Y de esto tratan todos los boletines que escribo: de la autenticidad en tu vida, en tu trabajo y en tu negocio. Porque qué triste es vivir la vida de otra persona y no la tuya.

- Pero recuerda, nada de esto es un consejo.

Nota: Agradecemos a Nathalia Montenegro su colaboración en este artículo.

