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Tanto si vives para los fines de semana como si cuentas los minutos que faltan para las 5 de la tarde cada día, la vida es demasiado corta para desear que se acabe porque te sientes estancado en tu trabajo. La buena noticia es que tienes el poder de dejar de vivir con el piloto automático y dar un giro a tu carrera.

"Sigue tu pasión", "encuentra tu propósito" y "haz lo que amas" se han unido al desfile de directivas anodinas que no hacen gran cosa para ayudarte realmente a averiguar qué debes hacer con tu carrera. En lugar de eso, sólo crean más confusión. Si todo lo que tenemos que hacer es "seguir nuestra dicha"... ¿por qué no somos dichosos todavía? La verdad es que la mejor carrera no es aquella en la que sólo haces lo que te gusta, sino aquella en la que honras lo que eres.

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En el libro “Tu turno, Libérate, Descubre Tu Dirección y Diseña la Carrera de tus Sueños”, Ashley Stahl, profesional del contraterrorismo reconvertida en coach profesional, comparte las estrategias que ha utilizado para ayudar a muchas personas a librarse de la tristeza de los lunes, a aclarar qué trabajo les apasiona y a diseñar un plan de acción para crear una carrera que les encante.

Este libro ofrece estrategias prácticas para ayudarte a identificar tus puntos fuertes, valores e intereses, y cómo convertirlos en una carrera que te llene. Proporciona valiosas orientaciones sobre cómo establecer contactos, crear una marca personal y negociar ofertas de trabajo. Al final del libro, tendrás una hoja de ruta clara, de 11 pasos, de lo que quieres conseguir en tu carrera y de cómo hacerlo realidad.

Este libro afirma que, a lo largo de su proceso:

- Descubrirás tu conjunto de habilidades básicas. Descubrirás tus dones y talentos para crear una trayectoria profesional intencionada que te satisfaga y esté en consonancia con quién eres y para qué sirves.

- Comprende tu "Plano Interno del Dinero". Descubre la raíz de tu mentalidad monetaria y cómo liberarte de las limitaciones financieras.

- Aclara tus intereses fundamentales. Identifica la diferencia entre una pasión, un don y una vocación, para tener claro qué debe ser un hobby y qué una carrera.

- Conviértete en tu propio coach. Obtén un conjunto único de herramientas para mantenerte fiel a tu mejor yo en momentos de estrés, frustración o ansiedad.

Sostiene esta obra que, si tanto si estás pensando en dar un giro a tu carrera, como si simplemente sientes curiosidad por saber qué otras cosas son posibles para ti, ha llegado el momento de dar un "giro a tu vida", de desatascarte, descubrir tu verdadero yo y prosperar (no sólo sobrevivir) en tu carrera.

Por ello, en nuestra narración, nuestra aventura (que empieza ahora) sobre tu mapa profesional, vamos a ir citando algunos párrafos del libro, para intentar, en la medida de lo posible, incrementar su contexto.

Tu mapa profesional

Algunas personas no saben exactamente cuál es tu negocio. Pero es muy probable que estés en alguna de las regiones azules...

-lo que significa que tu trayectoria profesional es un trabajo en curso.

Tanto si acabas de empezar tu carrera como si ya estás bien metido en ella, en algún lugar de tu mente (o quizá en la primera) hay un mapa de "Planes de carrera".

"Creo que podemos extraer habilidades y experiencias de nuestra carrera del hilo del pasado, sea cual sea nuestro papel, y dar sentido a nuestro pasado para el futuro de nuestra carrera. Independientemente de dónde vayas después, siempre hay una forma de comunicar tus experiencias pasadas que te posiciona como un activo para tu siguiente paso." - Ashley Stahl

Podemos agrupar a los portadores del mapa en tres grandes categorías, cada una de las cuales está bien representada en el río, en el estanque, de pie en la orilla, y en cada etapa de la vida adulta.

Un grupo de personas mirará el mapa y verá un gran y estresante signo de interrogación.

Son personas que se sienten indecisas sobre su trayectoria profesional. Les han dicho que sigan su pasión, pero no se sienten especialmente apasionados por nada. Les han dicho que se dejen guiar por sus puntos fuertes, pero no están seguros de qué se les da mejor. Puede que hayan sentido que tenían respuestas en el pasado, pero han cambiado y ya no están seguros de quiénes son o adónde van.

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Otras personas verán una bonita y clara flecha que representa una dirección que creen correcta, pero se encontrarán con que sus piernas caminan en otra dirección. Viven con una de las fuentes más comunes de la miseria humana, una trayectoria profesional que en el fondo saben que es errónea.

"Pero cuando realmente aprendes a conectar con tu cuerpo y a sintonizar con lo que te hace sentir bien, tienes la capacidad de cambiar tu vida. Cuando haces lo que te hace sentir bien en tu cuerpo, tu propósito suele estar justo delante de ti o residiendo en algún lugar de su periferia." - Ashley Stahl

Los afortunados sienten que saben adónde quieren ir y creen que marchan en esa dirección.

Pero incluso estas personas deberían hacer una pausa y preguntarse: "¿Quién ha dibujado realmente esta flecha? ¿Fui yo realmente?". La respuesta puede resultar confusa.

Estoy seguro de que a todas estas personas les vendría bien un momento de reflexión sobre su trayectoria profesional.

Vale, pero ¿por qué crees que puedes ayudar a algunas personas sobre la trayectoria profesional?

Una pregunta extremadamente justa. Una cosa que algunas personas a veces preguntan cuando otras eligen temas sobre los que redactar es: "¿Están algunas personas cualificadas para escribir sobre esto?". He aquí las razones por las que algunas personas decidieron abordar este tema:

Algunas personas han pasado la mayor parte de los últimos 20 años en un estado perpetuo de análisis de la trayectoria profesional de varias personas.

La trayectoria de varias personas ha dado muchas vueltas. Por ejemplo, un caso real: de querer ser estrella de cine a los 7 años, a querer ser presidente a los 17, a querer ser youtuber a los 22, a querer ser empresario a los 24, a querer dar cursos online a los 39 y, más recientemente, a querer ser escritor.

Después de haber estado bastante indecisos sobre la trayectoria profesional de varias personas durante la mayor parte de su vida, ahora a algunas personas les encanta su trabajo. Eso siempre está sujeto a cambios, pero poder observar los procesos de toma de decisiones que llevaron a algunas personas a lugares confusos o frustrantes, junto con las decisiones que llevaron a algunas personas a un lugar más satisfactorio, ha ofrecido a algunas personas cierta sabiduría sobre dónde tiende a equivocarse la gente.

Además de contar con la propia historia de varias personas, he tenido un asiento en primera fila para las historias de más o menos una docena de amigos íntimos de varias personas. Varios amigos parecen compartir la obsesión por la trayectoria profesional de varias personas, así que entre observar sus trayectorias y hablar con ellos sobre esas trayectorias una y otra vez a lo largo del camino, he ampliado los puntos de vista de varias personas sobre el tema, lo que ayuda a algunas personas a distinguir entre las lecciones que son específicas de mi vida y las que son más universales.

Por último, éste no es un artículo sobre qué carreras son mejores o peores que otras, o qué valores profesionales son más o menos significativos: hay muchos científicos sociales y autores de autoayuda con buenos datos al respecto, y yo no soy uno de ellos. Se trata más bien de un marco que algunas personas creen que puede ayudar a un reflexionador sobre la trayectoria profesional a ver mejor su propia situación y lo que realmente le importa, de forma clara y honesta. Este marco me ha funcionado muy bien, por lo que algunas personas piensan que probablemente también puede ser útil para otras personas.

Continuemos

Ahora que has echado un nuevo vistazo a tu mapa de Planes de Carrera, junto con cualquier flecha que pueda o no estar en él, déjalo en el suelo y fuera de la vista. Volveremos a él al final de la serie sobre este tema. Ha llegado el momento de una inmersión profunda: pensemos en esto desde cero. Desde los primeros principios.

"Sé que puede ser difícil de imaginar, pero la mayoría de las veces, los mejores trabajos no van realmente a los mejores candidatos. En lugar de eso, van al mejor buscador de empleo, y los mejores buscadores de empleo puede que no tengan mucha "experiencia relevante" para el trabajo de sus sueños, pero en cambio son comunicadores cautivadores que nunca subestiman a quién se dirigen." - Ashley Stahl

Algunas personas diseñaron un sencillo marco sobre cómo un profesional toma decisiones importantes en su carrera. Su núcleo es un sencillo diagrama de Venn.

La primera parte del diagrama es la Caja de los Deseos, que contiene todas las carreras que te parecen deseables.

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La segunda parte del diagrama es la Caja de la Realidad. La Caja de la Realidad es para el conjunto de todas las carreras que son realistas de alcanzar potencialmente, basándose en una comparación, en cada caso, entre tu nivel de potencial en un área y la dificultad general de alcanzar el éxito en esa área.

El área superpuesta contiene tus opciones óptimas de trayectoria profesional: el conjunto de flechas que deberías considerar dibujar en tu Mapa de Carrera. Podemos llamarlo el Fondo de Opciones.

Esto es bastante sencillo. Pero rellenar estas casillas con precisión es mucho más difícil de lo que parece. Para que el diagrama funcione, tiene que estar lo más cerca posible de la verdad, y para llegar a ella, tenemos que levantar la capucha de nuestro subconsciente y bajar la cabeza. Empecemos por la Caja de los Deseos, en la siguiente parte.