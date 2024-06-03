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Rachel Morgan
Jun 12, 2024

Ahora ya se a que me quiero dedicar, últimamente dudaba mucho pero gracias a esta información ya lo sé, muchas gracias

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David
Jun 10, 2024

A mi me parece también que comprender cuáles de tus anhelos internos parecen hablar más alto en tu mente y tienen más peso en tus procesos de toma de decisiones. Rápidamente, empezará a revelarse una jerarquía de anhelos. Identificarás los anhelos que hablan alto y se salen con la suya; los anhelos que gritan a pleno pulmón, pero que son continuamente apartados del camino por las partes del pulpo con mayor prioridad; los anhelos que parecen resignados a sus posiciones de bajo estatus en la jerarquía.

En busca de impostores

Estamos avanzando mucho, pero no hemos hecho más que empezar. Una vez que tengas una imagen razonablemente clara de tu Pulpo Anhelante, puedes empezar a hacer el verdadero trabajo, el que tiene lugar otro nivel más abajo en tu subconsciente, en el sótano del sótano. Aquí, puedes montar una pequeña sala de interrogatorios y, uno a uno, traer cada anhelo para interrogarlo.

Empezarás preguntando a cada anhelo: ¿cómo has acabado aquí y por qué eres como eres? Los deseos, creencias, valores y miedos no se materializan de la nada. O bien los desarrolla nuestra consciencia interna a lo largo del tiempo, a medida que van llegando las observaciones y la experiencia vital, o bien nos los implanta alguien desde fuera. En otras palabras, son producto de ti.

Así que el objetivo aquí, en tu espeluznante sala de interrogatorios, es tirar de la cara de cada uno de tus anhelos para averiguar si es auténticamente tuyo, o si es otra persona disfrazada de ti.

Como he dicho, puede ser necesario o conveniente comprender cuáles de tus anhelos internos parecen hablar más alto en tu mente y tienen más peso en tus procesos de toma de decisiones. Rápidamente, empezará a revelarse una jerarquía de anhelos. Identificarás los anhelos que hablan alto y se salen con la suya; los anhelos que gritan a pleno pulmón, pero que son continuamente apartados del camino por las partes del pulpo con mayor prioridad; los anhelos que parecen resignados a sus posiciones de bajo estatus en la jerarquía.

Estamos avanzando mucho, pero no hemos hecho más que empezar. Una vez que tengas una imagen razonablemente clara de tu Pulpo Anhelante, puedes empezar a hacer el verdadero trabajo, el que tiene lugar otro nivel más abajo en tu subconsciente, en el sótano del sótano. Aquí, puedes montar una pequeña sala de interrogatorios y, uno a uno, traer cada anhelo para interrogarlo.

Empezarás preguntando a cada anhelo: ¿cómo has acabado aquí y por qué eres como eres? Los deseos, creencias, valores y miedos no se materializan de la nada. O bien los desarrolla nuestra consciencia interna a lo largo del tiempo, a medida que van llegando las observaciones y la experiencia vital, o bien nos los implanta alguien desde fuera. En otras palabras, son producto de ti.

Así que el objetivo aquí, en tu espeluznante sala de interrogatorios, es tirar de la cara de cada uno de tus anhelos para averiguar si es auténticamente tuyo, o si es otra persona disfrazada de ti.

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Por supuesto, sigue adelante.

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