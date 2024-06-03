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Tanto si vives para los fines de semana como si cuentas los minutos que faltan para las 5 de la tarde cada día, la vida es demasiado corta para desear que se acabe porque te sientes estancado en tu trabajo. La buena noticia es que tienes el poder de dejar de vivir con el piloto automático y dar un giro a tu carrera.

"Sigue tu pasión", "encuentra tu propósito" y "haz lo que amas" se han unido al desfile de directivas anodinas que no hacen gran cosa para ayudarte realmente a averiguar qué debes hacer con tu carrera. En lugar de eso, sólo crean más confusión. Si todo lo que tenemos que hacer es "seguir nuestra dicha"... ¿por qué no somos dichosos todavía? La verdad es que la mejor carrera no es aquella en la que sólo haces lo que te gusta, sino, se ha señalado, aquella en la que honras lo que eres.

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Como se ha dicho en la primera parte, en el libro “Tu turno, Libérate, Descubre Tu Dirección y Diseña la Carrera de tus Sueños”, Ashley Stahl, profesional del contraterrorismo reconvertida en coach profesional, comparte las estrategias que ha utilizado para ayudar a muchas personas a librarse de la tristeza de los lunes, a aclarar qué trabajo les apasiona y a diseñar un plan de acción para crear una carrera que les encante.

Este libro ofrece estrategias prácticas para ayudarte a identificar tus puntos fuertes, valores e intereses, y cómo convertirlos en una carrera que te llene. Proporciona valiosas orientaciones sobre cómo establecer contactos, crear una marca personal y negociar ofertas de trabajo. Al final del libro, tendrás una hoja de ruta clara, de 11 pasos, de lo que quieres conseguir en tu carrera y de cómo hacerlo realidad.

Sostiene esta obra que, si tanto si estás pensando en dar un giro a tu carrera, como si simplemente sientes curiosidad por saber qué otras cosas son posibles para ti, ha llegado el momento de dar un "giro a tu vida", de desatascarte, descubrir tu verdadero yo y prosperar (no sólo sobrevivir) en tu carrera.

Por ello, en nuestra narración, nuestra aventura sobre elegir la trayectoria profesional que te encaje, vamos a ir citando algunos párrafos del libro, para intentar, en la medida de lo posible, incrementar su contexto.

Los Principios

“Para crear una carrera que ames de verdad, adopta estos tres principios: 1. Cree en la posibilidad de tu vida laboral ideal. Sueña a lo grande y añade restricciones más tarde. 2. Confía en tus sentimientos sobre un trabajo tanto como en tus pensamientos. Recoge datos emocionales precisos para guiar tus elecciones profesionales. 3. Plantea tus ideas de carrera ideal como hipótesis, sujetas a investigación. Ponlas a prueba mediante experimentos inteligentes, aprende de los resultados, itera y haz realidad tu carrera perfecta.”

Estas palabras son de un post muy interesante sobre este tema, que se puede leer entero a continuación (aunque en inglés), y así ver por qué ha llegado a establecer tales principios:

Tu Caja de Deseos

Lo difícil de la Caja de Deseos es que quieres un montón de cosas distintas -o, mejor dicho, hay un montón de lados distintos de ti, y cada uno de ellos quiere -y teme- sus propias cosas. Y como algunas motivaciones tienen intereses contrapuestos con otras, no puedes, por definición, tener todo lo que quieres. Ir a por una cosa que quieres significa, por definición, no ir a por otras, y a veces, concretamente, significará ir directamente contra otras. La Caja de los Deseos es un juego de compromiso.

El Pulpo Anhelante

Para hacer una auditoría adecuada de la Caja de los Deseos, tienes que pensar qué es lo que anhelas en una carrera y luego desentrañarlo. Por suerte, aquí tenemos a alguien que puede ayudarnos. El Pulpo de los Anhelos.

Cada uno de nosotros tiene su propio Pulpo Anhelante personal en la cabeza. Las particularidades del Pulpo de los Anhelos de cada persona variarán, pero las personas tampoco son tan diferentes entre sí, y algunas personas apuestan a que muchos de nosotros sentimos anhelos y miedos muy similares (sobre todo teniendo en cuenta que algunas personas consideran que los lectores de Wait But Why suelen tener mucho en común).

Lo primero que hay que pensar es que existen mundos de anhelos totalmente distintos, cada uno de los cuales vive en un tentáculo. Estos tentáculos a menudo no se llevan bien entre sí.

Y la cosa empeora. Cada tentáculo está formado por un montón de anhelos individuales distintos y los miedos que los acompañan, y a menudo también entran en conflicto entre sí.

Echemos un vistazo más de cerca a cada tentáculo para ver qué ocurre.

El tentáculo de los Anhelos Personales es probablemente el más difícil de generalizar: es bastante particular de cada uno de nosotros. Es un reflejo de nuestra personalidad específica y de nuestros valores, y soporta la carga de la necesidad humana probablemente más compleja y desafiante: la realización. También está en la mierda de lidiar no sólo con nuestro yo actual, sino también con un montón de nuestro yo pasado. Los sueños de tu yo de 7 años, la identidad idealizada de tu yo de 12, las esperanzas secretas de tu yo de 17 y las pasiones en evolución de tu yo actual están todos en algún lugar del tentáculo personal, cada uno lanzando su propio pequeño ataque para conseguir lo que quiere, y cada uno totalmente preparado para hacerte sentir fatal contigo mismo con su decepción y disgusto si les fallas. Además, tu miedo a la muerte a veces emerge en el tentáculo personal, todo necesitado de que dejes tu huella y alcances la grandeza y todo eso. El tentáculo personal es la razón por la que no hay muchos multimillonarios que se contenten con pasar el resto de su vida tomando cócteles en la playa: es un tentáculo muy necesitado.

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Y, sin embargo, el tentáculo personal es también uno de los que a menudo acaban algo descuidados. Porque, en muchos casos, es el conjunto de anhelos más espeluznantes a los que realmente hay que aspirar; porque los miedos de este tentáculo no asustan de forma inmediata, sino que aparecen sigilosamente con el tiempo; y porque el tentáculo personal siempre corre el riesgo de verse superado al principio de tu carrera por las poderosas emociones animales de los otros tentáculos. Esta negligencia puede dejar a una persona con grandes remordimientos más adelante, una vez que se asiente el polvo. Un tentáculo de Anhelos Personales insatisfecho suele ser la explicación, por ejemplo, de una persona con mucho éxito y muy infeliz, que puede creer que se equivocó de campo.

El tentáculo de los Anhelos Sociales es probablemente nuestro lado más primitivo y animal, cuyo impulso principal se remonta a nuestro pasado evolutivo tribal. En el tentáculo hay una serie de criaturas extrañas.

"Nadie está a cargo de mi carrera salvo yo. Nadie puede volver a impedirme ser digna de saludar. Nadie está a cargo de mi felicidad salvo yo. Y la felicidad, como la claridad, viene de descubrir y poseer quién eres, lo que empieza con tu voluntad de explorar y experimentar con tu carrera." - Ashley Stahl

Podríamos decir que todos tenemos un Mamut de la Supervivencia Social viviendo en nuestra cabeza que está obsesionado con lo que los demás piensan de nosotros. Esto significa que ansía la aceptación, la inclusión y ser querido, al tiempo que le aterrorizan la vergüenza, los juicios negativos y la desaprobación. De verdad, de verdad, de verdad, quiere estar en el grupo de los de dentro y de verdad, de verdad, de verdad, no quiere estar en el grupo de los de fuera. Sin embargo, es bastante mono.

Luego está tu ego, que tiene un carácter similar, pero aún más necesitado. Tu ego no sólo quiere que lo acepten, sino que lo admiren, lo deseen y lo adulen, idealmente a gran escala. Le molesta más que le disgusten que le ignoren. Quiere ser relevante, importante y ampliamente conocido.

También hay otros personajes pululando por ahí. En algún otro lugar del tentáculo social hay un pequeño juez con un pequeño mazo que se enfada mucho si cree que la gente no te juzga con justicia, si no se te aprecia como es debido. Para el juez es muy importante que la gente sepa exactamente lo inteligente y talentoso que crees que eres. El juez también es muy rencoroso, razón por la cual muchas personas se sienten impulsadas más que nada por el deseo de demostrar a esa persona o personas que nunca creyeron en ellas.

Por último, algunos de nosotros podemos encontrar en nuestro tentáculo social a un perrito cariñoso que desea más que nada en el mundo complacer a su dueño, y que simplemente no puede soportar la idea de decepcionarlo. El único problema de esta adorable criatura es que su dueño no eres tú. Es una persona con tanto poder psicológico sobre ti que, si no tienes cuidado, puedes dedicar toda tu carrera a intentar complacerla y hacer que se sienta orgullosa. (Probablemente sea uno de tus padres).

"Fue en ese momento cuando me di cuenta de verdad de que el éxito para mí no va a suceder esperando que mis jefes me paguen "lo que valgo", sino que sucederá cuando elija quererme lo suficiente como para crear opciones". - Ashley Stahl

El tentáculo de los Anhelos de Estilo de Vida sólo quiere que el martes sea un buen día. Pero un día realmente agradable y placentero, con mucho tiempo libre, cuidado personal, relajación y lujos.

También se preocupa de que tu vida en general sea lo mejor posible: en lo que respecta a tu tentáculo del estilo de vida, deberías poder hacer lo que quieras en la vida, cuándo y cómo quieras hacerlo, con las personas que más te gusten. La vida debería estar llena de momentos divertidos y experiencias enriquecedoras, pero también debería transcurrir sin sobresaltos, sin demasiado trabajo duro y con el menor número posible de baches en el camino.

El problema es que, aunque concedas una gran prioridad a tus anhelos de estilo de vida, es bastante difícil mantener contento a todo el tentáculo al mismo tiempo. La parte del tentáculo que sólo quiere sentarse y relajarse te impedirá sudar para construir el tipo de carrera que ofrece flexibilidad a largo plazo y el tipo de riqueza que puede hacer que la vida sea lujosa y cómoda y esté llena de juguetes. La parte del tentáculo que sólo se siente cómoda cuando el futuro parece predecible rechazará el tipo exacto de caminos que pueden generar la libertad a largo plazo que otra parte del tentáculo anhela. La parte de ti que desea una vida sin estrés no se lleva muy bien con la parte de ti que ansía estar planeando desde un acantilado en Namibia como Richard Branson.

"Creo que podemos tirar de las habilidades y experiencias de nuestra carrera del hilo del pasado, sea cual sea nuestro papel, y dar sentido a nuestro pasado para el futuro de nuestra carrera. Independientemente de dónde vayas después, siempre hay una forma de comunicar tus experiencias pasadas que te posicione como un activo para tu siguiente paso. Ninguna habilidad es una pérdida de tiempo. Ninguna experiencia es inútil". - Ashley Stahl

El tentáculo del Anhelo Moral piensa que el resto de los tentáculos de tu Pulpo del Anhelo son una auténtica panda de capullos, cada uno más egocéntrico y autocomplaciente que el otro. Las partes de ti que están en el tentáculo moral miran a su alrededor y ven un gran mundo que necesita muchos arreglos; ven a miles de millones de personas no menos merecedoras que tú de una buena vida que simplemente nacieron en circunstancias inferiores; ven un futuro incierto por delante que pende de la balanza entre la utopía y la distopía para la vida en la Tierra -un futuro que realmente podemos empujar en la dirección correcta si pudiéramos apartar a nuestros otros tentáculos de nuestro camino. Mientras los otros tentáculos fantasean sobre lo que harías con tu vida si tuvieras mil millones de dólares en el banco, el tentáculo moral fantasea sobre el tipo de impacto que podrías tener si tuvieras mil millones de dólares para desplegar.

Ni que decir tiene que los demás tentáculos de tu Pulpo Anhelante consideran que el tentáculo moral es insufrible. Tampoco pueden empezar a entender la filantropía por la filantropía misma -piensan: "Los demás no son yo, así que ¿por qué gastarían variasu personas tiempo y energía trabajando para ayudarles?"-, pero pueden entender la filantropía por su propio motivo. Mientras que los tentáculos morales y de estilo de vida tienden a entrar en conflicto directo, otros pueden encontrar a veces un terreno común: el tentáculo social puede sentirse muy atraído por la filantropía si con ello se gana el respeto y la admiración de un grupo social muy apreciado, y el tentáculo personal de algunas personas puede encontrar el significado o la autoestima que tanto ansía en un esfuerzo filantrópico.

Por eso, cuando haces algo filantrópico -o cualquier cosa altruista, en realidad-, hay varias cosas distintas que pasan por tu cabeza. La parte de ti que está decidida a obtener el reconocimiento público adecuado por la acción vive en tu tentáculo social; la parte de ti que piensa "Dios, soy una buena persona" vive en tu tentáculo personal; y la parte de ti a la que le encanta ver que la persona o el grupo al que has ayudado está mejor, vive en tu tentáculo moral. Del mismo modo, no hacer nada por los demás puede perjudicarte en varios tentáculos: el tentáculo moral, porque se siente culpable y triste; el tentáculo social, porque puede hacer que los demás te juzguen como una persona egoísta o avariciosa; y el tentáculo personal, porque puede disminuir tu autoestima.

"La diferencia en alguien que está ahí fuera, feliz y viviendo su propósito es que decidieron no aceptar el statu quo. Creían que era posible hacer algo que les inspirara y no estaban dispuestos a limitarse a "seguir adelante" con la esperanza de que la felicidad viniera a buscarles." - Ashley Stahl

Tu tentáculo de los Anhelos Prácticos piensa que todo esto está bien y es estupendo, pero también le gustaría señalarte que es 31 de marzo y que tu alquiler vence mañana, y lo gracioso de todo esto es que ha entrado en tu cuenta bancaria y ha visto que el número de dólares que hay en ella es en realidad inferior al número de dólares que tu casero necesitará de ti en algún momento de las próximas 34 horas. Y sí, sabe que ingresaste ese cheque el jueves y que se supone que se cobrará mañana por la mañana, pero tu tentáculo práctico también podría jurar que el mes pasado todos los tentáculos prometieron que harían algunos sacrificios para acumular al menos un pequeño colchón en la cuenta bancaria para que el simple hecho de pagar el alquiler no tuviera que ser jodidamente estresante cada mes.

Tu tentáculo práctico tampoco puede evitar darse cuenta de que tu tentáculo social se ofreció a invitar a una ronda de copas a las nueve personas con las que fuiste al bar el sábado pasado para que te consideraran una persona generosa y con clase, y de que tu tentáculo del estilo de vida eligió alquilar lo que parece un apartamento bastante bonito para alguien que ahora vive de cheque en cheque, y que las noticias de tu amigo sobre el servicio de reparto de panecillos que puso en marcha hace seis meses y en el que tu tentáculo moral invirtió alegremente 1.500 $ para ayudarle a despegar son muy silenciosas, y también que, mientras tanto, tu tentáculo personal tiene a todo el mundo sudando la gota gorda trabajando simultáneamente en dos prácticas de redacción de comedias que, de alguna manera, consiguen juntar menos dinero del que tú ganaste disfrazándote de hechicera egipcia para servir mesas en Jekyll & Hyde en tu segundo año de universidad.

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En su nivel básico, tu tentáculo práctico quiere asegurarse de que puedes comer y vestir y comprar las medicinas que necesitas y no vivir a la intemperie. En realidad, no le importa cómo ocurran estas cosas, sólo quiere que ocurran. Pero entonces todos los demás en el pulpo hacen la vida de tu tentáculo práctico superdifícil siendo jodidos con las cosas. Cada vez que aumentan tus ingresos, tu tentáculo del estilo de vida decide subir el listón de lo que quiere y espera, dejando a tu tentáculo práctico continuamente en la mierda intentando cubrirlo todo para no tener que endeudarte con la tarjeta de crédito. Tu tentáculo personal tiene todas esas extrañas necesidades que te quitan mucho tiempo y que, la mayoría de las veces, no son precisamente grandes generadoras de dinero. Y aunque tu tentáculo práctico estaría totalmente de acuerdo en pedir dinero a tu tío rico para ayudarte, tu tentáculo social prohibió pedir dinero a los demás porque "no da buena imagen", y tu tentáculo personal replicó que "sí, somos mejores que eso".

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Ésa es la situación. Tienes este Pulpo Anhelante en la cabeza con cinco tentáculos (o los que tenga el tuyo), cada uno con su propia agenda, que a menudo entran en conflicto entre sí. Luego están los distintos anhelos individuales de cada tentáculo, a menudo en conflicto entre sí. Y por si fuera poco, a veces tienes furiosos conflictos internos dentro de un mismo anhelo. Como cuando tu deseo de perseguir tu pasión no puede averiguar qué es lo que más le apasiona.

O cuando deseas con todas tus fuerzas que te respeten, pero entonces recuerdas que una carrera que se gana el respeto imperecedero de un segmento de la sociedad siempre recibirá encogimientos de hombros de otros segmentos e incluso miradas despectivas de otros segmentos todavía.

O cuando decides satisfacer tu impulso de ayudar a los demás, antes de darte cuenta de que la parte de ti que quiere dedicar tu vida a ayudar a mitigar los mayores riesgos existenciales de la humanidad siente un desprecio palpable por la parte de ti que preferiría tener un impacto positivo tangible en tu comunidad local, mientras que la parte de ti que no puede soportar la idea de los millones de seres humanos actuales sin acceso a agua limpia considera que esos otros dos anhelos son bastante fríos y desalmados.

Así que sí, tu Pulpo Anhelante es complicado. Y ningún ser humano de la historia ha satisfecho nunca todo su pulpo, por eso nunca lo encontrarás totalmente sonriente. El anhelo humano es un juego de elecciones, sacrificios y compromisos.

Diseccionando al pulpo

Con esto en mente, volvamos a tu Caja de Deseos. Cuando pensamos en nuestros objetivos profesionales y en nuestros miedos, esperanzas y sueños, nuestra consciencia sólo está accediendo a la salida neta del Pulpo del Anhelo, que suele estar formada por sus voces más fuertes. Sólo escarbando en el subconsciente de nuestra mente podemos ver lo que ocurre realmente.

Lo bueno es que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Lo que hay en tu subconsciente es como lo que hay en el sótano de una casa. No está fuera de nuestro alcance, sólo está en el sótano. Podemos ir a verlo en cualquier momento, sólo tenemos que A) recordar que la casa tiene un sótano y B) dedicar tiempo y energía a bajar allí, aunque bajar sea un asco.

Así que vamos al sótano de tu mente a buscar el pulpo. A menos que seas una de esas personas que tienen mucha práctica en analizar su subconsciente, puede que el sótano esté oscuro, lo que dificultará ver al pulpo. La forma de empezar a encender las luces es identificar lo que tu mente consciente sabe actualmente sobre tus anhelos y miedos, y luego desempaquetarlo.

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Por ejemplo, si hay una determinada trayectoria profesional que te parece fantástica, descomprímela. ¿Qué tentáculos en concreto anhelan esa carrera y qué partes específicas de esos tentáculos?

Si actualmente no estás trabajando en esa carrera que supuestamente anhelas, intenta averiguar por qué no. Si crees que es porque tienes miedo a fracasar, descárgalo. El miedo al fracaso puede surgir de cualquiera de los tentáculos, así que ése no es un análisis suficientemente específico. Quieres encontrar la fuente específica del miedo.

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¿Es un tentáculo social de miedo a la vergüenza, o a que los demás te juzguen por no ser tan inteligente, o a parecer que no tienes tanto éxito ante tus intereses románticos? ¿Es un miedo tentacular personal a dañar tu propia imagen de ti mismo, a confirmar una sospecha sobre ti que te persigue? ¿Es un miedo tentacular al estilo de vida, a tener que degradar tu situación vital, o a traer estrés e inestabilidad a una vida actualmente predecible? O tal vez ese miedo a una degradación de la situación vital no surja realmente de tu tentáculo del estilo de vida, sino más bien de tu tentáculo social; en otras palabras, ¿es posible que te resulte indiferente el cambio de piso en sí, pero que te preocupe mucho el mensaje que una degradación del estilo de vida envía a tus amigos y familiares? ¿O hay compromisos económicos de los que no puedes desentenderte en este momento, y tu tentáculo práctico siente verdadero pánico por cómo llegarás a fin de mes si el cambio de carrera tarda más de lo previsto en funcionar, o si no funciona en absoluto? ¿O se combinan varios de estos factores para generar tu miedo a dar el salto?

Tal vez no creas realmente que es el miedo al fracaso lo que te detiene, sino otra cosa. Tal vez sea el temor al cambio de identidad -tanto interna como externa- que inevitablemente acompaña a un cambio profesional como éste. Tal vez sea la pesada carga de la inercia -una intensa resistencia al cambio- que parece existir por sí misma y domina todos tus demás anhelos. En cualquiera de los casos, te convendría desentrañar el sentimiento y preguntarte exactamente qué tentáculos se oponen tanto a un cambio de identidad, o están tan impulsados por la inercia.

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Quizá anhelas ser rico. Fantaseas con una vida en la que ganas 1,2 millones de dólares al año, y sientes un tremendo impulso por hacerlo realidad. Los cinco tentáculos pueden sentir deseo de riqueza en determinadas circunstancias, cada uno por sus propios motivos. Desembálalo.

A medida que desentrañas el impulso interior de ganar dinero, tal vez descubras que, en el fondo, lo que te impulsa es más una sensación de seguridad que una gran riqueza. Eso también puede descomprimirse. Un anhelo de seguridad, en su forma más simple, no es más que tu tentáculo práctico haciendo lo que hace tu tentáculo práctico. Pero puede que en realidad no sea seguridad básica lo que quieres, sino una garantía de cierto nivel de lujo exigido por tu estilo de vida o tentáculo social. O tal vez lo que realmente quieres es un nivel de seguridad tan exagerado que ya no puede llamarse anhelo de seguridad, sino que puede ser un impulso de la sección de bienestar emocional de tu tentáculo de estilo de vida para aliviar una tensión financiera compulsiva que te educaron para sentir siempre, casi independientemente de tu situación financiera real.

Las respuestas a todas estas preguntas se encuentran en algún lugar de los tentáculos de tu Pulpo Anhelante. Y al plantearte preguntas como éstas y profundizar lo suficiente para identificar las verdaderas raíces de tus diversos anhelos, empiezas a encender la luz del sótano y a familiarizarte con tu pulpo en toda su complejidad.

También llegarás a comprender cuáles de tus anhelos internos parecen hablar más alto en tu mente y tienen más peso en tus procesos de toma de decisiones. Rápidamente, empezará a revelarse una jerarquía de anhelos. Identificarás los anhelos que hablan alto y se salen con la suya; los anhelos que gritan a pleno pulmón, pero que son continuamente apartados del camino por las partes del pulpo con mayor prioridad; los anhelos que parecen resignados a sus posiciones de bajo estatus en la jerarquía.

En busca de impostores

Estamos avanzando mucho, pero no hemos hecho más que empezar. Una vez que tengas una imagen razonablemente clara de tu Pulpo Anhelante, puedes empezar a hacer el verdadero trabajo, el que tiene lugar otro nivel más abajo en tu subconsciente, en el sótano del sótano. Aquí, puedes montar una pequeña sala de interrogatorios y, uno a uno, traer cada anhelo para interrogarlo.

Empezarás preguntando a cada anhelo: ¿cómo has acabado aquí y por qué eres como eres? Los deseos, creencias, valores y miedos no se materializan de la nada. O bien los desarrolla nuestra consciencia interna a lo largo del tiempo, a medida que van llegando las observaciones y la experiencia vital, o bien nos los implanta alguien desde fuera. En otras palabras, son producto de ti.

Así que el objetivo aquí, en tu espeluznante sala de interrogatorios, es tirar de la cara de cada uno de tus anhelos para averiguar si es auténticamente tuyo, o si es otra persona disfrazada de ti.

Puedes tirar de la cara de un anhelo jugando al Juego del Por Qué. Te preguntarás tu Porqué inicial -¿Por qué es algo que algunas personas desean?- y llegarás a algún tipo de Porqué. Entonces seguirás adelante. ¿Por qué ese Porque concreto te llevó a querer lo que ahora quieres? ¿Y cuándo adquirió ese Porque concreto tanta gravedad para ti? Llegarás a un Porque más profundo detrás del Porque.

Y si continúas con esto, normalmente descubrirás una de estas tres cosas:

1) Rastrearás el Porqué hasta su origen y revelarás una larga cadena de auténtica evolución que se desarrolló a través de un profundo pensamiento independiente. Tirarás de su cara y confirmarás que la piel es real.

2) Rastrearás el Porqué hasta un Porqué original que alguien instaló en ti -Varios individuos suponen que la única razón por la que algunas personas tienen realmente este valor es porque variasu personas mamá me lo impusieron de alguna manera- y te darás cuenta de que nunca pensaste realmente en considerar si realmente estabas de acuerdo con él de forma independiente. Nunca te paraste a preguntarte si tu propia sabiduría acumulada justifica realmente el nivel de convicción que sientes sobre esa creencia fundamental. En un caso así, el anhelo se revela como un impostor que pretende ser un auténtico anhelo tuyo. Le tiras de la cara y es una máscara que se desprende, dejando al descubierto al instalador original del anhelo que hay debajo.

3) Rastrearás el Por qué hacia atrás y hacia atrás y te perderás en una especie de neblina de "¡Varios individuos suponen que algunas personas simplemente saben esto porque es verdad!". Esto podría ser algo auténtico de ti, o simplemente otra versión del nº 2, en un caso en el que no puedes recordar el momento en que este sentimiento se instaló en ti. En algún lugar profundo de ti, tendrás una corazonada sobre cuál de las dos cosas es.

En un escenario #1, puedes estar orgulloso de haber desarrollado esa parte de ti como un chef. Es un sentimiento o valor auténtico y ganado con esfuerzo.

En un escenario #2 o quizás #3, has descubierto que te han engañado. Has dejado que otra persona se colara en tu Pulpo Anhelante mientras no mirabas. En lo que respecta a esa creencia tuya en particular, eres un cocinero que sigue la receta de otra persona, un robot obediente que recita deseos y miedos del cerebro de otra persona.

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Existe la posibilidad de que seas una persona inusualmente sabia cuyo examen revele un pulpo desarrollado en su mayor parte por ti y mantenido siempre al día. Lo más probable es que seas como algunos individuos y la mayoría de los amigos de variasu personas: tu sala de interrogatorios revela algunos impostores definidos, o al menos mucha ambigüedad. Por ejemplo, debajo de una máscara, encontrarás a tu madre.

Te quitarás otras para revelar los valores y juicios de la sabiduría convencional más amplia, o los puntos de vista de tu comunidad más inmediata, o lo que se considera guay por la cultura dominante de tu generación o la cultura inmediata dentro de tu grupo de amigos más cercano.

A veces llegarás al final de un camino del Por qué sólo para encontrar la filosofía en una novela famosa, o algo que un héroe famoso tuyo dijo una vez en una entrevista, o una opinión firme que uno de tus profesores siempre repetía.

Puede que incluso descubras que algunos de tus anhelos y miedos los escribiste tú... cuando tenías siete años. Como un sueño infantil que se grabó en el fondo de tu consciencia como lo que crees que realmente quieres, cuando estás siendo verdaderamente sincero.

Es probable que la sala de interrogatorios no sea un momento tan divertido. Pero es un tiempo bien empleado, porque no eres tu yo de 7 años, igual que no eres tus padres ni tus amigos ni tu generación ni tu sociedad ni tus héroes ni tus decisiones pasadas ni tus circunstancias recientes. Eres tú en tu edad actual, la única persona y la única versión de ti mismo que está realmente capacitada para querer y no querer las cosas que quieres y no quieres.

Para que quede claro, esto no quiere decir que esté mal vivir según las palabras de un padre sabio o de un filósofo famoso o de amigos a los que respetas o de las convicciones de un tú más joven. Las personas humildes son, por definición, influenciables: las influencias son una parte importante e inevitable de lo que cada uno de nosotros es. La distinción clave es ésta:

¿Tratas las palabras de tus influencias externas como información, sostenida y considerada por un auténtico tú interior, que has decidido cuidadosamente adoptar? ¿O son las propias influencias las que están en realidad en tu cerebro, haciéndose pasar por tu yo interior?

¿Quieres lo mismo que quiere otra persona que conoces porque le has oído hablar de ello, has pensado en ello junto con tu propia experiencia vital, y al final has decidido que, por ahora, estás de acuerdo? ¿O porque oíste a alguien hablar de lo que quiere o teme, y pensaste: "Varios individuos no tienen ni idea y esa persona sí, así que si dice que X es verdad, seguro que tiene razón", y entonces grabaste esas ideas en tu mente, sin sentir nunca más la necesidad de cuestionarlas?

Lo primero es lo que hacen los chefs. Lo segundo es lo que tú haces cuando te comportas como un robot obediente. Y un robot es en lo que te conviertes cuando en algún momento se te mete en la cabeza la idea de que otra persona está más cualificada que tú para ser tú.

La buena noticia es que todos los humanos cometemos este error, y puedes solucionarlo. Igual que tu subconsciente está ahí para verlo si quieres verlo, también está ahí para cambiarlo, actualizarlo y reescribirlo. Es tu cabeza: puedes hacer con ella lo que quieras.

Así que es hora de desalojar. Los impostores enmascarados tienen que irse. Incluso mamá y papá.

Al final de esto, tu pulpo puede parecer un poco estéril, dejándote con la sensación de que ya no sabes quién eres. Solemos pensar en esto como un mal sentimiento, o incluso como una crisis existencial, pero en realidad significa que lo estás haciendo mejor que la mayoría de la gente.

La caída desde el exceso de confianza ingenua a la humildad sabia y realista nunca sienta bien, pero detener la montaña rusa mientras aún está en ese primer precipicio y evitar el dolor -que resulta ser la jugada de mucha gente- no es una gran estrategia. La sabiduría no está correlacionada con el conocimiento, sino con estar en contacto con la realidad: no se trata de lo a la derecha que estés en el gráfico, sino de lo cerca que estés de la línea naranja. La sabiduría duele al principio, pero es el único lugar donde se produce el crecimiento real. Lo irónico es que a los usuarios de los acantilados del mundo les gusta hacer que los habitantes de los valles o los escaladores continuos, más sabios y valientes, se sientan mal consigo mismos, porque en el fondo no entienden cómo funciona el conocimiento de uno mismo. Aún no han llegado a esa fase.

Llegar a conocer tu verdadero yo es superdifícil y nunca está completo. Pero si has caído por el acantilado, has pasado por un rito de paso clave y ahora es posible progresar. A medida que asciendas por la línea naranja, empezarás a repoblar tu Pulpo Anhelante con tu yo real, de forma lenta pero segura.

Por el momento, probablemente no será obvio cuáles son exactamente esos anhelos tuyos que te faltan, porque están en un piso aún más profundo de tu subconsciente. Están en el sótano del sótano del sótano, en un lugar llamado Prisión de la Negación.

La Cárcel de la Negación

La Cárcel de la Negación de nuestro cerebro es un lugar que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos que existe: es donde ponemos las partes de nosotros que reprimimos y negamos.

Los anhelos auténticos con los que estamos en contacto -es decir, los que demostraron ser auténticos durante el interrogatorio- fueron partes fáciles de encontrar en nuestro subconsciente, a la vista de todos, justo debajo de la superficie de nuestra consciencia. Incluso nuestra mente consciente conoce bien estos anhelos, porque con frecuencia se abren camino hacia arriba, hacia nuestros pensamientos. Éstas son las partes de nosotros con las que mantenemos una relación sana.

Pero también están las partes de ti que no vivían en tu pulpo donde se supone que deberían estar; en su lugar, encontraste un impostor. Estas partes perdidas de ti suelen ser increíblemente difíciles de acceder, porque han estado viviendo en lo más profundo de tu subconsciente, en un piso tan bajo que casi no están ahí. Casi.

Algunas partes de nosotros están desterradas en el sótano nº 3 porque nos resulta extraordinariamente doloroso reconocerlas o pensar en ellas. A veces nacen nuevas partes de nosotros sólo para ser inmediatamente encerradas en prisión como parte de una negación de nuestra propia evolución, es decir, por terquedad. Pero hay otras veces en las que una parte de nosotros está en la Cárcel de la Negación porque alguien la encerró allí abajo. En el caso de tus anhelos, algunos de ellos habrán sido puestos allí por cualquier intruso enmascarado que hubiera estado ocupando su lugar. Si papá ha conseguido convencerte de que te importa mucho tener una carrera prestigiosa, probablemente también te haya convencido de que la parte de ti que, en el fondo, realmente quiere ser carpintero no eres realmente tú y no es lo que realmente quieres. En algún momento de tu infancia, arrojó tu pasión por la carpintería a una oscura y húmeda celda de la Prisión de la Negación.

Así que armémonos de valor y bajemos al sótano del sótano del sótano de tu mente a ver qué encontramos.

Puede que te cruces con algunos personajes desagradables.

Déjalos para otro momento; ahora, busca anhelos profesionales encerrados. Quizá encuentres una pasión reprimida por enseñar. O un deseo de ser famoso del que tu tribu particular te ha avergonzado. O un profundo amor por los largos bloques de tiempo libre y abierto que tu yo adolescente más cachondo y codicioso echó abajo en favor de una ambición rabiosa.

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Habrá ciertas partes de tu auténtico yo que no podrás descubrir en la Cárcel de la Negación: es bastante oscuro ahí abajo. Pero ten paciencia: ahora que has hecho tu auditoría y has despejado espacio para ellas en tu pulpo, puede que empiecen a emerger.

Clasificación de prioridades

La otra parte de nuestra auditoría del Pulpo de los Anhelos abordará la jerarquía de tus anhelos. Casi tan importante como los propios anhelos es la prioridad que se les da. La jerarquía es fácil de ver porque se revela en tus acciones. Puede que te guste pensar que el deseo de hacer algo audaz está en lo alto de tu jerarquía, pero si actualmente no estás trabajando en algo audaz, eso revela que, por muy importante que sea para ti la audacia, hay algo más -alguna fuente de miedo o inercia en ti- que actualmente tiene prioridad sobre ella.

Es importante recordar que una clasificación de anhelos es también una clasificación de miedos. El pulpo contiene todo lo que podría hacer que quisieras o no quisieras seguir una determinada carrera, y el reverso de cada anhelo es el miedo a lo contrario que lo acompaña. El reverso de tu anhelo de ser admirado es el miedo a la vergüenza. Si le das la vuelta a tu deseo de autorrealización, verás un miedo a rendir por debajo de tus posibilidades. La otra mitad de tu anhelo de autoestima es el miedo a sentir vergüenza. Si tus acciones no parecen coincidir con lo que crees que es la jerarquía interna de tus anhelos, normalmente es porque te estás olvidando de pensar en el papel que desempeñan tus miedos. Lo que parece un impulso decidido hacia el éxito, por ejemplo, podría ser en realidad alguien que huye de una imagen negativa de sí mismo o intenta escapar de sentimientos como la envidia o la infravaloración. Si tus acciones parecen obedecer a anhelos que no crees que realmente te importen tanto, probablemente no estés examinando tus miedos con la suficiente atención.

Teniendo en cuenta tanto los anhelos como los miedos, piensa en cómo podría ser tu jerarquía interna, y vuelve a plantearte la misma pregunta importante: "¿Quién hizo este pedido? ¿Fui yo realmente?".

Por ejemplo, a menudo se nos dice que "sigamos nuestra pasión"; esto es lo que la sociedad dice: "pon los anhelos de tu pasión en lo más alto de tu jerarquía". Es una instrucción muy específica. Puede que sea lo correcto para ti, pero también es muy posible que no lo sea. Es algo que tienes que evaluar de forma independiente.

Para hacerlo bien, intentemos hacer una nueva clasificación, desde los primeros principios, basándonos en quiénes somos realmente, cómo hemos evolucionado a lo largo del tiempo y qué es lo que realmente más nos importa, ahora mismo.

No se trata de qué anhelos o temores tienen las voces más altas o qué miedos son más palpables; si así fuera, estarías dejando que tus impulsos llevaran el timón de tu vida. La persona que hace la clasificación eres tú, el pequeño centro de consciencia que lee este post y que puede observar tu pulpo y mirarlo objetivamente. Esto implica otro tipo de compromiso. Por un lado, intentarás aprovechar toda la sabiduría que has acumulado a lo largo de tu vida y tomar decisiones activas sobre los valores, sobre lo que realmente crees que es importante.

Por otro lado, se trata de la autoaceptación y la autocompasión. A veces tendrás fuertes anhelos innegables de los que no te sientas superorgulloso; te guste o no, forman parte de ti y, cuando los descuidas, pueden causar un hedor continuo y hacerte sentir desgraciado. Crear tu jerarquía de anhelos es un toma y daca entre lo que es importante y lo que eres tú. Probablemente sea un buen objetivo dar mayor prioridad a tus cualidades más nobles, pero no pasa nada si también le tiras un hueso a algunos de tus lados no tan nobles, dependiendo de dónde decidas trazar la línea. Hay una sabiduría en saber cuándo aceptar tu lado no tan noble y cuándo rechazarlo por completo.

Para poner todo esto en orden, necesitamos un buen sistema. Puedes jugar con lo que más te convenga: a algunas personas les gusta la idea de la estantería:

Esto divide las cosas en cinco categorías. Los impulsos internos absolutamente prioritarios van al cuenco extra especial no negociable. El cuenco NN es para los anhelos tan importantes para ti que quieres garantizar que se cumplan, a expensas de todos los demás anhelos, si es necesario. Por eso muchas de las leyendas de la historia eran famosas por su determinación: tenían un anhelo muy intenso en el cuenco NN y eso les llevó a la fama mundial, a menudo a expensas de las relaciones, el equilibrio y la salud. El cuenco es pequeño porque debe utilizarse con mucha moderación, si es que se utiliza. Tal vez sólo una cosa lo reciba. O quizá dos o tres. Demasiadas cosas en el cuenco NN anulan su poder, lo que equivale a no tener nada en el cuenco.

Tu grupo de anhelos en el estante superior es principalmente lo que impulsará tus elecciones profesionales, pero la colocación en el estante superior también debe repartirse con moderación (por eso no es un estante muy grande). La colocación en la estantería consiste tanto en quitar prioridades como en priorizar. No sólo estás eligiendo qué partes de ti son las más importantes para hacerte feliz, sino qué partes de ti dejas intencionadamente de lado o incluso directamente te opones a ellas. Independientemente de cómo sea tu jerarquía, algunos anhelos se sentirán muy infelices y algunos miedos se sentirán continuamente agredidos. Esto es inevitable.

Por eso la mayoría de los anhelos deberían estar en el estante del medio, en el del fondo o en la papelera. El estante del medio es bueno para aquellas cualidades no tan nobles que hay en ti y que decides aceptar. Merecen parte de tu atención. Y a menudo la exigirán: las partes fundamentales de ti no se quedarán tranquilas sin prioridad, y a veces pueden arruinarte la vida si se descuidan.

La mayor parte del resto acabará en el último estante. Poner una parte de ti en el estante inferior es decirle: "Varias personas saben que quieres estas cosas, pero por ahora, he decidido que otras cosas son más importantes. algunas personas prometen volver a visitarte un poco más tarde, cuando haya obtenido más información, y si algunas personas cambian de opinión variasu personas, entonces obtendrás una mejora en el estante". La mejor forma de pensar en el estante inferior es la siguiente: cuantos más anhelos puedas convencer para que acepten una clasificación en el estante inferior, más posibilidades tendrán tus anhelos del estante superior y del cuenco NN de conseguir lo que quieren. Del mismo modo, cuantos menos anhelos pongas en el estante superior, más probabilidades tendrán los del estante superior de prosperar. Tu tiempo y tu energía son muy limitados, así que se trata de un compromiso de suma cero. El error del aficionado es ser demasiado liberal con el cuenco NN y el estante superior y demasiado parco con el gran estante inferior.

Luego está el cubo de la basura, para las pulsiones y los miedos que rechazas de plano, aquellas partes de ti que violan fundamentalmente a la persona que tu yo más sabio quiere ser. Una buena cantidad de conflictos internos surge de los cubos de basura de la gente, y el control de los cubos de basura es un componente importante de la integridad y la fuerza interior. Pero al igual que el resto de tus decisiones jerárquicas, tus criterios sobre lo que se considera basura deben derivarse de tu propio pensamiento profundo, no de lo que otros te digan que es y no es basura.

Mientras atraviesas este difícil proceso de priorización -inevitablemente, a veces, contra las protestas a gritos de anhelos infelizmente despriorizados- recuerda que tú eres el único sabio de la sala. Los anhelos y los miedos son impacientes y no ven el panorama completo. Incluso un anhelo aparentemente elevado, como los del tentáculo moral, no puede comprender el panorama completo del modo en que tú puedes hacerlo. Muchas de las personas que han hecho maravillas para mejorar el mundo lo consiguieron por un camino que empezó con motivos egoístas, como la riqueza o la realización personal, motivos que su tentáculo moral probablemente odiaba al principio. El pulpo no será el adulto sabio de la sala, ése es tu trabajo.

Por último, como veremos más adelante, no se trata de una decisión permanente. Es todo lo contrario: es un borrador escrito con lápiz claro. Es una hipótesis que podrás poner a prueba y luego revisar en función de lo que te parezca vivir esta jerarquía en la práctica.

Tu Caja de Deseos está lista. Ahora pasemos a tu Caja de Realidad, en la siguiente parte.