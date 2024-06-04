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Podría Hacer Cualquier Cosa Si Sólo Supiera Qué Es: Cómo descubrir lo que realmente quieres y cómo conseguirlo

Barbara Sher y Barbara Smith escribieron su super-ventas “Podría Hacer Cualquier Cosa Si Sólo Supiera Qué Es: Cómo descubrir lo que realmente quieres y cómo conseguirlo”.

Este libro es una gran herramienta para quienes no están seguros de lo que quieren hacer con su vida. Es una guía práctica que te ayuda a identificar tus puntos fuertes e intereses y cómo convertirlos en una carrera profesional. Ofrece ejercicios y técnicas que te ayudarán a superar el miedo y las dudas y a desarrollar un plan de acción claro. Si te sientes atascado o inseguro sobre tus próximos pasos, este libro puede ayudarte a encontrar dirección y confianza.

El libro comienza con "el lenguaje de la debilidad", describiendo cómo el lenguaje incorrecto y los malos hábitos pueden debilitar a las mujeres. A continuación trata de cómo funciona la gramática para transmitir poder (o impotencia), los malos hábitos y cómo evitarlos, la elección de las palabras adecuadas, la organización de redacciones y presentaciones, las charlas y presentaciones (incluidas las entrevistas de trabajo) desde la preparación hasta el seguimiento, el lenguaje corporal, el estilo personal, la redacción, la lectura, la escucha, el liderazgo, el manejo y la respuesta a los insultos y menosprecios, hasta la gestión y la tutoría de otras personas.

Puesto que "los principios del lenguaje del éxito siguen siendo los mismos aunque cambien los escenarios", no hay aspecto de la comunicación que no se aborde: esto es mucho más que un libro rápido de autoayuda. Aunque insta a los lectores a "abrazar la complejidad" y nunca simplifica en exceso, la propia autora escribe de forma nítida y clara y proporciona numerosas anécdotas y ejemplos, así como consejos prácticos para tipos específicos de comunicación. Quizás te pueda servir de ayuda.

Tu Caja de Realidad

En la parte precedente se ha descrito tu Caja de Deseos. Ahora pasemos a tu Caja de Realidad, en esta parte.

Como se dijo anteriormente, no se trata de una decisión permanente (y aquí se verá mejor). Es todo lo contrario: es un borrador escrito con lápiz claro. Es una hipótesis que podrás poner a prueba y luego revisar en función de lo que te parezca vivir la jerarquía de que se hablaba en la práctica.

La Caja de Deseos se ocupa de lo que te parece deseable. La Caja de Realidad se ocupa de lo que es posible.

Pero cuando examinamos la Caja de Deseos, quedó claro que no se basa necesariamente en lo que realmente quieres, sino en lo que crees que quieres, en lo que tienes el hábito de querer.

La Caja de la Realidad es lo mismo. No te muestra la realidad, sino tu mejor aproximación a lo que podría ser la realidad: tu percepción de la realidad.

El objetivo de la autorreflexión es acercar ambas cajas lo más posible a la realidad. Queremos que nuestros anhelos percibidos sean un reflejo fiel de nuestro auténtico yo interior, y queremos que nuestras creencias sobre lo que es posible se acerquen a reflejar lo que es realmente posible. Para nuestra auditoría de la Caja de Deseos, miramos bajo el capó de la Caja de Deseos y encontramos sus ajustes: tus anhelos y temores. Cuando abrimos el capó de tu Caja de Realidad, vemos un conjunto de creencias.

Cuando se trata de tus posibilidades profesionales, te enfrentas a dos grupos de creencias: creencias sobre el mundo y creencias sobre tu propio potencial. Para que una opción profesional se incluya en tu Caja de Realidad, tu potencial en esa área profesional tiene que estar a la altura de la dificultad objetiva de alcanzar el éxito en esa área.

Siendo nosotros, probablemente seamos bastante malos a la hora de evaluar con precisión cualquiera de los dos lados de esta comparación.

Varias personas no saben cómo se piensa en la dificultad de una carrera profesional, pero según la experiencia de varias personas, la gente suele verlo así:

Hay carreras tradicionales -como medicina o derecho o enseñanza o un escalafón empresarial, etc.- y estas carreras tienen trayectorias predecibles y fijas. Si eres decentemente inteligente y trabajas duro, acabarás en una situación de éxito y estabilidad.

Luego están las carreras menos tradicionales -las artes, el espíritu empresarial, el trabajo sin ánimo de lucro, la política, etc.- y éstas son comodines. El éxito y la estabilidad no están garantizados, y para llegar a lo más alto hay que jugar a la lotería de la suerte, a la lotería genética del talento innato o a una combinación de ambas.

“Cuando lees las biografías de personas que han hecho grandes cosas, sorprende cuánto ha impactado la suerte en su trayectoria. Muchas veces un encuentro fortuito, o un libro, son lo que les orienta hacia una nueva linea de trabajo. Por eso necesitas convertirte en un gran blanco para la suerte, y la forma de hacerlo es maximizando tu curiosidad. Prueba muchas cosas, conoce a muchas personas, lee muchos libros, haz muchas preguntas.” - Paul Graham

Son absorciones perfectamente razonables, si vives en 1952. Tus creencias sobre el mundo de las carreras y sobre lo que se necesita para tener éxito necesitan un desenmascaramiento tan minucioso como el de tus anhelos, y algunas personas sospechan que detrás de la mayoría de ellas encontrarás una gran sabiduría convencional. Puede que primero arranques la máscara de una de tus creencias y encuentres a tus padres o a tus amigos o a tu orientador profesional de la universidad; pero si sigues adelante y tiras de su cara, normalmente verás que también es una máscara, y que la sabiduría convencional está ahí escondida tras ella. Una concepción general, una opinión común, una estadística citada a menudo -ninguna de las cuales ha sido realmente verificada por ti, pero todas son tratadas como evangelio por la sociedad.

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El mundo actual experimenta cambios drásticos cada década, lo que suele dejar la sabiduría convencional totalmente desfasada. Pero estamos programados para un mundo más antiguo en el que casi nada cambiaba, así que todos razonamos como cocineros y tratamos la sabiduría convencional como equivalente a la verdad.

Estos problemas se extienden luego a cómo vemos nuestro propio potencial. Cuando sobrevaloras el impacto del talento innato en la trayectoria profesional de las personas -y además confundes talento y nivel de habilidad- no te sentirás muy bien con tus posibilidades en muchos caminos. Como comprendemos mejor la trayectoria de las carreras tradicionales, somos menos propensos a hacer esto con ellas. Un estudiante de medicina de primer año ve trabajar a un cirujano experimentado y piensa: "Varias personas pueden llegar a serlo algún día; sólo necesitan trabajar duro unos 20 años".

Pero cuando un joven artista, empresario o ingeniero informático ve al equivalente del cirujano experimentado en su campo, es más probable que piense: "Vaya, mira qué talento tienen, yo no soy ni de lejos tan bueno", y se quede desesperanzado. También está la otra noción común, la de que las personas que prosperan en carreras no tradicionales tuvieron alguna "gran oportunidad" en algún momento, como si les tocara el gordo de la suerte de una tarjeta de rascar, y algunas personas no conocen a muchas personas que quieran arriesgar sus carreras con tarjetas de rascar.

Éstos son sólo algunos ejemplos de la gran cantidad de ilusiones y conceptos erróneos que solemos tener sobre cómo se desarrollan las grandes carreras. Así que hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podría funcionar realmente:

El panorama profesional

Varias personas no tienen ni idea sobre esto, en su mayoría. Y algunos creen que la mayoría no tiene ni idea. Las cosas están cambiando demasiado deprisa.

Pero ese es el punto clave. Si puedes averiguar cómo hacerte una idea razonablemente precisa del panorama profesional real, tendrás una gran ventaja sobre los demás, la mayoría de los cuales utilizarán la sabiduría convencional como libro de instrucciones.

En primer lugar, está el panorama general: el conjunto de todos los trabajos que alguien podría tener en la sociedad actual. La descripción del trabajo actual de variosu people es: "Escritor de artículos de 8.000 a 40.000 palabras sobre un montón de temas diferentes, con palabrotas y figuras de palo, en un horario extraordinariamente esporádico". ¿Crees que la sabiduría convencional tiene alguna vacante para algunos individuos con esa descripción? El panorama actual se compone de miles de opciones -algunas con 40 años de antigüedad, otras posibles hace sólo tres meses gracias a la aparición de una nueva tecnología- y, tal y como funcionan las cosas hoy en día, si hay una opción que deseas y que no existe todavía, probablemente puedas crearla tú mismo. Bastante estresante, pero también increíblemente emocionante.

Luego, está cada trayectoria profesional específica. Una trayectoria profesional es como un tablero de juego. La estantería de la sabiduría convencional sólo contiene folletos de instrucciones para una pequeña fracción de los tableros de juego disponibles hoy en día, y los que tiene suelen contarte cómo se jugaba a ese juego en el pasado, aunque el tablero actual haya evolucionado significativamente hacia algo con nuevos tipos de oportunidades y diferentes reglas y lagunas. Cuando te planteas una trayectoria profesional hoy en día, para hacer una evaluación precisa de cómo es esa trayectoria y qué tipo de perfiles de fuerza-debilidad favorece, tienes que entender cómo es el tablero de juego actual de esa carrera. De lo contrario, es como intentar evaluar tus posibilidades de ser jugador profesional de baloncesto basándote en tu estatura y fuerza, sin darte cuenta de que, por ejemplo, el baloncesto ha evolucionado y ahora se juega en canchas de gran tamaño que contienen 10 aros diferentes de 7 pies, y el juego actual favorece la velocidad sobre la estatura y la fuerza.

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Son noticias prometedoras. Es probable que haya docenas de trayectorias profesionales increíbles que encajen perfectamente con tus puntos fuertes naturales, y es probable que la mayoría de las personas que intentan triunfar en esas trayectorias estén jugando con un libro de reglas y una guía de estrategia obsoletos. Si simplemente entiendes cómo es realmente el tablero de juego y juegas con reglas modernas, tienes una gran ventaja.

Tu potencial

Y esto nos lleva a ti y a tus puntos fuertes particulares. No sólo evaluamos nuestros puntos fuertes basándonos en tableros de juego equivocados (como en nuestro ejemplo del baloncesto), sino que incluso cuando tenemos en mente el tablero de juego correcto, a menudo somos malos identificando los puntos fuertes reales que requiere ese juego.

Al evaluar tus posibilidades en una determinada trayectoria profesional, la pregunta clave es:

Con tiempo suficiente, ¿podrías llegar a ser lo bastante bueno en este juego como para alcanzar potencialmente cualquiera que sea tu definición de éxito en esa carrera?

A muchas personas les gusta ver este camino hacia "ser lo suficientemente bueno en el juego para tener éxito" como una distancia. La distancia empieza donde estás ahora -punto A- y termina cuando alcanzas tu definición de éxito, que podemos dibujar con una estrella.

La longitud de la distancia depende de dónde esté el punto A (lo avanzado que estés en el momento actual) y de dónde esté la estrella (lo elevada que sea tu definición de éxito).

Así, si eres un graduado universitario que se especializó en informática y tu objetivo profesional es ser un ingeniero de nivel medio en Google, tu distancia podría ser así:

Pero si nunca has hecho ningún tipo de ciencia informática y tu objetivo profesional es ser el mejor ingeniero de Google, tienes un camino mucho más largo por delante:

Si tu objetivo es crear el nuevo Google, el camino se hace mucho, mucho más largo.

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Llegados a este punto, la sabiduría convencional puede surgir como una voz en tu cabeza y señalarte que el mero hecho de ser lo suficientemente bueno en una determinada habilidad no garantiza realmente el éxito: puedes alcanzar la estrella en una trayectoria profesional y aun así descubrir que todavía no lo has "conseguido".

Eso es en gran parte erróneo, porque es malinterpretar la estrella. La estrella no tiene que ver con un nivel concreto de habilidad -por ejemplo, capacidad de codificación o habilidades interpretativas o conocimientos empresariales-, sino con todo el juego. En las carreras tradicionales, los juegos tienden a ser más directos: si quieres ser un cirujano de primera y eres increíblemente bueno en cirugía, probablemente hayas alcanzado tu estrella y tendrás tu carrera. Pero los tableros de juego de las carreras menos tradicionales suelen implicar muchos más factores. Alcanzar la estrella.

"Varios individuos quieren ser actores famosos" no significa simplemente llegar a ser tan bueno actuando como Morgan Freeman, significa llegar a ser tan bueno en todo el juego de actor como la mayoría de las estrellas de cine llegan a serlo en el momento en que se abren camino. La habilidad interpretativa es sólo una pieza de ese rompecabezas: también necesitas un don para ponerte delante de gente con poder, astucia para la marca personal, un optimismo demencial, una cantidad ridícula de empuje y persistencia, etc. Si eres lo suficientemente bueno en todo ese juego -en cada uno de sus componentes-, tus posibilidades de convertirte en una estrella de cine de la lista A son realmente muy altas. Eso es lo que significa llegar a estrella.

Pero la sabiduría convencional no entiende cómo funcionan las carreras no tradicionales; sólo piensa en un aspecto limitado del éxito: el talento y el trabajo duro. Cuando las trayectorias profesionales tienen tableros de juego con muchas más cosas, la sabiduría convencional se limita a levantar las manos y llamarlo "suerte". Para la sabiduría convencional, convertirse en una estrella de cine requiere algo de talento, pero sobre todo, acertar un raro premio gordo de un billete de lotería.

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Entonces, ¿cómo calculas tus posibilidades de llegar a estrella? Se trata de una fórmula sencilla:

Distancia = Velocidad x Tiempo.

En nuestro caso, la fórmula más adecuada podría ser:

Progreso = Ritmo x Persistencia.

Tu perspectiva en la búsqueda de cualquier carrera depende de A) el ritmo al que serás capaz de mejorar en el "juego" de esa carrera y B) la cantidad de tiempo que estés dispuesto a persistir en la persecución de esa estrella. Hablemos de ambas cosas:

Ritmo

¿Qué hace que alguien sea más lento o más rápido en mejorar en el juego de una carrera? Yo diría que se reduce a tres factores:

Su nivel de habilidades de chef. Como hemos comentado antes, en estos artículos sobre la trayectoria profesional, los chefs miran el mundo con ojos nuevos y llegan a conclusiones basándose en lo que observan y en lo que han experimentado. Los cocineros llegan a sus conclusiones siguiendo la receta de otro; en el caso de las carreras, la receta suele ser la sabiduría convencional. Las carreras son juegos complejos en los que casi todo el mundo empieza siendo malo, y luego los cocineros mejoran rápidamente a través de un bucle continuo...

...mientras que los cocineros mejoran a paso de tortuga, porque su estrategia consiste en seguir una receta que apenas cambia. Es más, en un mundo en el que los juegos de carrera evolucionan y se transforman constantemente, la táctica del chef puede evolucionar en tiempo real y seguir el ritmo. Mientras tanto, la receta del cocinero se vuelve cada vez más obsoleta, un problema que ellos ignoran. Por eso estoy bastante convencido de que, al menos en las carreras menos tradicionales, tu nivel de chef es el factor más importante para determinar tu ritmo de mejora.

Tu ética de trabajo. Esto es obvio. Alguien que trabaja en su carrera 60 horas a la semana, 50 semanas al año, va a avanzar por el camino casi cuatro veces más rápido que alguien que trabaja 20 horas a la semana, 40 semanas al año. Alguien que opta por un estilo de vida equilibrado avanzará más despacio que un adicto al trabajo con una sola mentalidad. Alguien con propensión a la pereza o la procrastinación va a perder mucho terreno frente a alguien a quien se le da bien dedicar jornadas de trabajo constantes. Alguien que hace frecuentes pausas en el trabajo para soñar despierto o coger el teléfono va a hacer menos en cada hora de trabajo que alguien que practica la concentración profunda.

Tus habilidades naturales. El talento sí importa. Las personas más inteligentes y con más talento mejorarán en un juego a un ritmo más rápido que las personas menos dotadas naturalmente. Pero la inteligencia y el talento son sólo dos tipos de capacidad natural que entran en juego aquí. La inteligencia y la astucia también importan, y esas cualidades no siempre se correlacionan con la inteligencia bruta. Dependiendo del tipo de carrera, las habilidades sociales también pueden ser muy importantes. En muchas profesiones, las personas simpáticas (o sutilmente manipuladoras) tienen una gran ventaja sobre las menos simpáticas, y las que disfrutan socializando dedicarán más horas a la gente con el tiempo y entablarán relaciones más profundas que los tipos antisociales.

Otras cosas, como las conexiones existentes, los recursos existentes y las habilidades existentes importan, por supuesto, pero no son componentes del ritmo: forman parte de la ubicación del punto A.

Persistencia

Cuando algunas personas dicen persistencia, me refiero a la persistencia a largo plazo (en contraposición a la ética del trabajo diario). La persistencia es más sencilla que el ritmo. Cuantos más años estés dispuesto a comprometerte a perseguir una estrella, más lejos llegarás en el camino hacia la estrella. Un coche que va a 30 mph y abandona la marcha a los 15 minutos llega mucho menos lejos que un coche que va a 10 mph durante dos horas.

Por eso es tan importante la persistencia. Alguien que ha decidido que sólo está dispuesto a intentar la carrera de sus sueños durante tres años antes de optar por su plan alternativo, básicamente se ha descalificado a sí mismo para tener la oportunidad de alcanzar sus sueños. No importa lo increíble que seas: si te rindes tras dos o tres años sin abrirte camino, es poco probable que tengas éxito. Unos pocos años no es tiempo suficiente para recorrer las distancias típicamente largas que se necesitan para llegar a las estrellas del éxito más radicales, por impresionante que sea tu ritmo.

Tus verdaderos puntos fuertes y débiles

Con nuestra ecuación ritmo-tiempo-persistencia en mente, volvamos al concepto de puntos fuertes y débiles. No es que "puntos fuertes y débiles" sea un mal concepto, es que lo concebimos mal. Cuando enumeramos nuestros puntos fuertes, tendemos a enumerar nuestras áreas de habilidad existentes más que cualquier otra cosa. En cambio, los puntos fuertes deberían referirse a las cualidades de ritmo y persistencia. La originalidad o la falta de ella debería ser un componente crítico de la discusión, haciendo que cualidades como la agilidad y la humildad (rasgos característicos de los cocineros) sean puntos fuertes notables, y cualidades como la terquedad o la pereza intelectual (rasgos clásicos de los cocineros) sean puntos débiles importantes. Las sutilezas de la ética del trabajo, como la capacidad de concentración o la propensión a dejar las cosas para más tarde, también deberían ser una parte importante del debate, al igual que las capacidades naturales más allá del talento, como la inteligencia y la simpatía. Las cualidades relacionadas con la persistencia, como la resiliencia, la determinación y la paciencia, deben considerarse puntos fuertes prometedores, mientras que un tentáculo social que clama por parecer exitoso lo antes posible debe verse como una bandera roja brillante.

Y lo que es más importante, estos puntos no deberían discutirse como una instantánea de dónde están ahora, sino en términos de tu potencial de mejora en cada uno de ellos. Si le dieras a Michael Jordan, de 25 años, un balón de baloncesto por primera vez, apestaría. Pero llamar al baloncesto una "debilidad" suya sería entenderlo muy mal. En lugar de eso, querrías verle entrenar durante las seis semanas siguientes y evaluar la pendiente de su mejora. Esta lección se aplica a habilidades específicas, pero la mayoría de las cualidades generales de ritmo y persistencia también pueden trabajarse y mejorarse si te centras en ellas.

Rellenar la Caja de Realidad

Tu verdadera Caja de Realidad incluiría literalmente todas las trayectorias profesionales para las que crees que una versión muy mejorada de ti mismo podría, con toda una vida de esfuerzo, alcanzar la estrella mínima que te sentirías cómodo definiendo como éxito. Sería una lista imposiblemente grande, que sólo excluiría los caminos que son claramente demasiado largos para que los recorras a tu máximo ritmo posible en el camino (como algunos individuos que persiguen una carrera como patinador artístico olímpico). Pero sigue siendo útil detenerse un minuto y reflexionar sobre la inmensa extensión de tu Caja de Realidad completa: el mero hecho de reconocer cuántas opciones tienes realmente abiertas puede ponerte en el estado de ánimo adecuado.

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Así que, para ser un poco más eficientes, preocupémonos de las partes de la Caja de Realidad que podrían acabar realmente en tu Fondo de Opciones (el centro del diagrama de Venn donde se solapan las Cajas de Deseos y de Realidad).

Para completar nuestra auditoría de la Caja de Realidad con esa salvedad, tenemos que evaluar:

El panorama general. Hacer nuestro mejor intento de evaluar el panorama profesional actual: toda la gama de opciones disponibles (o creables).

Tableros de juego específicos. En el caso de las carreras que te parezcan remotamente interesantes, reflexiona sobre lo que ocurre en el tablero de juego actual de esa carrera: las partes implicadas, la forma en que parece que otros están teniendo éxito últimamente, las reglas del juego más actualizadas, las últimas lagunas que se están explotando, etc.

Punto de partida. Para esas vías, evalúa tu punto de partida, basándote en tus habilidades, recursos y conexiones actuales relevantes para ese campo.

Punto de éxito. Piensa en los puntos finales y en qué lugar de cada línea debe situarse tu estrella. Pregúntate cuál es el nivel mínimo de éxito que necesitarías alcanzar para sentirte feliz por haber elegido esa trayectoria profesional.

Tu ritmo. Haz una estimación inicial de cuál podría ser tu ritmo de mejora en estos distintos tableros de juego, basándote en tus puntos fuertes actuales relacionados con el ritmo y en cuánto crees que puedes mejorar en cada uno de ellos (en otras palabras, cuánto podría acelerarse tu velocidad).

Tu nivel de persistencia. Evalúa la cantidad de tiempo que crees que estarías dispuesto a dedicar a cada uno de estos caminos respectivos.

Ahora sólo son matemáticas. Coges tu tablero de juego y lo conviertes en una línea, trazas puntos de partida y estrellas de éxito que juntos generan las distintas distancias que tienes por delante, y para cada una, multiplicas tu ritmo por tu nivel de persistencia. Si te parece que el producto de tu ritmo y tu persistencia para una determinada trayectoria profesional podría estar a la altura de la longitud total de la trayectoria, esa carrera aterriza en tu Caja de Realidad. Por supuesto, es imposible obtener valores exactos para cualquiera de los factores anteriores, pero es bueno conocer al menos la ecuación con la que estás trabajando.

Una auditoría de la Caja de Realidad desde los primeros principios puede bajar a la Tierra a algunas personas demasiado optimistas, pero hay quien sospecha que, para la mayoría, una auditoría les dejará con la sensación de que tienen muchas más opciones de las que creían, lo que les capacitará para fijar su mirada en una dirección más audaz.

Una buena reflexión sobre la Caja de la Realidad justifica otra reflexión sobre la Caja de los Deseos. Reestructurar un montón de trayectorias profesionales en tu mente afectará a tu nivel de anhelo por algunas de ellas. Una carrera puede parecer menos atractiva después de recordarte que conllevará miles de horas de trabajo en red o varias décadas de lucha previa al éxito.

Otra puede parecer menos desalentadora después de cambiar de opinión sobre cuánta suerte está realmente implicada. Habrá otras trayectorias profesionales que no habías considerado deseables porque no las habías considerado opciones reales, pero alguna reflexión profunda te ha abierto la mente a ellas.

Esto nos lleva al final de nuestra larga inmersión profunda en dos partes. Tras un proceso de auditoría de cajas bastante agotador, podemos volver a nuestro diagrama de Venn.

Suponiendo que algunas cosas hayan cambiado, tienes una nueva Bolsa de Opciones que mirar: una nueva lista de opciones sobre la mesa que parecen tanto deseables para tus clasificaciones de alta prioridad como posibles de conseguir. Ahora estamos preparados para volver a donde estábamos antes de empezar nuestro análisis: el momento presente. Con estas opciones ante nosotros, estamos listos para levantar la cabeza del análisis y mirar hacia el futuro.

Conectando los puntos hacia el futuro

Es hora de recuperar tu mapa de Planes de Carrera que algunos te hicieron poner al principio del post, el de la flecha o el signo de interrogación. Si había una flecha clara en tu mapa antes de tu auditoría, revisa tu nuevo Fondo de Opciones. Teniendo en cuenta todo lo que has reflexionado, ¿tu plan de carrera actual sigue cumpliendo los requisitos para estar ahí? Si es así, enhorabuena: vas por delante de la mayoría de nosotros.

Si no, pues es una mala noticia, pero también es una buena noticia. Recuerda que pasar de una flecha falsa a un signo de interrogación es siempre un gran progreso en la vida.

Y en realidad, un nuevo signo de interrogación implica haber dado el salto clave en dos montañas rusas: conocerte a ti mismo y conocer el mundo. Un gran paso en la dirección correcta. Tacha la flecha y únete a la multitud del signo de interrogación.

Ahora la multitud del signo de interrogación tiene una difícil elección. Tienes que elegir una de las flechas de la Bolsa de Opciones.

Es una elección difícil, pero debería ser mucho menos difícil de lo que es. He aquí por qué:

Las carreras solían ser como un túnel de 40 años. Elegías tu túnel y, una vez dentro, eso era todo. Trabajabas en esa profesión durante 40 años más o menos antes de que el túnel te escupiera por el otro lado hacia tu jubilación.

La verdad es que, probablemente, las carreras profesionales nunca han funcionado realmente como túneles de 40 años, sólo lo parecían. En el mejor de los casos, las carreras tradicionales del pasado funcionaban como túneles.

Las profesiones actuales -especialmente las menos tradicionales- no se parecen en nada a los túneles. Pero la vieja sabiduría convencional hace que muchos de nosotros sigamos viendo las cosas de ese modo, lo que hace mucho más difícil la ya de por sí ardua tarea de tomar decisiones sobre la trayectoria profesional.

Cuando piensas en tu carrera como en un túnel, provoca una crisis de identidad en cualquiera que no se sienta seguro de quién es exactamente y de quién querrá ser dentro de unas décadas, que es la mayoría de la gente cuerda. Potencia la ilusión de que lo que hacemos por trabajo es sinónimo de lo que somos, haciendo que un signo de interrogación en tu mapa parezca un desastre existencial.

Cuando piensas en tu carrera como en un túnel, lo que está en juego para hacer la elección correcta parece tan alto que hace estallar la sensación de tiranía de la elección. Especialmente para los tipos perfeccionistas, esto puede ser totalmente paralizante.

Cuando piensas en tu carrera como en un túnel, pierdes el valor para cambiar de profesión, incluso cuando tu alma te lo está pidiendo. Hace que cambiar de carrera te parezca increíblemente arriesgado y vergonzoso, y sugiere que quien lo hace es un fracasado. También hace que todo tipo de personas polifacéticas, vibrantes y a mitad de carrera se sientan demasiado mayores para hacer un cambio audaz o empezar de cero un camino totalmente nuevo.

Pero la sabiduría convencional sigue diciéndonos a muchos de nosotros que las carreras profesionales son túneles. Como guinda de su tarta de mierda -además de ayudarnos a anhelar cosas que en realidad no queremos, a negar anhelos que sentimos en el fondo, a temer cosas que no son peligrosas y a creer cosas sobre el mundo y nuestro potencial que no son exactas-, la sabiduría convencional nos dice que las carreras son un túnel que nos ayuda a amedrentarnos innecesariamente.

El panorama profesional actual no es una alineación de túneles, sino un enorme laboratorio científico imposiblemente complejo y rápidamente cambiante. Las personas de hoy no son sinónimos de lo que hacen: son científicos imposiblemente complejos que cambian rápidamente. Y la carrera de hoy no es un túnel, ni una caja, ni una etiqueta de identidad: es una larga serie de experimentos científicos.

Steve Jobs comparó la vida con conectar los puntos, señalando que aunque es fácil mirar a tu pasado y ver cómo se conectaron los puntos para llevarte a donde estás, en la vida es básicamente imposible conectar los puntos hacia delante.

Si miras las biografías de tus héroes, verás que sus caminos se parecen mucho más a una larga serie de puntos conectados que a un túnel recto y predecible. Si te observas a ti mismo y a tus amigos, probablemente verás la misma tendencia: según los datos, la media de tiempo que una persona joven permanece en un trabajo determinado es de sólo 3 años (las personas mayores pasan más tiempo en cada punto, pero no tanto más: 10,4 años de media).

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Así que ver tu carrera como una serie de puntos no es un truco mental para ayudarte a tomar decisiones: es una descripción exacta de lo que ocurre en realidad. Y ver tu carrera como un túnel no sólo es improductivo, sino ilusorio.

Del mismo modo, te limitas a centrarte principalmente en el siguiente punto de tu camino-porque es el único punto que puedes imaginar. No tienes que preocuparte por el punto 4 porque no puedes hacerlo, literalmente no estás capacitado para ello.

Cuando llegue el punto 4, habrás aprendido cosas sobre ti mismo que ahora no sabes. También habrás cambiado respecto a quien eres ahora, y tu Pulpo Anhelante reflejará esos cambios. Sabrás mucho más de lo que sabes actualmente sobre el panorama profesional y los tableros de juego específicos que te interesan, y te habrás convertido en un jugador mucho mejor. Y, por supuesto, ese panorama -y esos tableros de juego- habrán evolucionado por sí mismos.

El fantástico sitio web 80.000 Hours (que existe para ayudar a los jóvenes con talento a elegir su carrera) ha recopilado muchos datos que respaldan esto: datos sobre el hecho de que cambiarás, de que el mundo cambiará y de que sólo aprenderás con el tiempo aquello en lo que realmente eres bueno. El popular psicólogo Dan Gilbert también describe elocuentemente lo malos que somos para predecir lo que nos hará felices en el futuro.

Pretender que ahora puedes averiguar cuál debería ser el punto nº 2, el nº 4 o el nº 8 es irrisorio. Los puntos futuros son la preocupación de un tú futuro, más sabio, que vive en un mundo futuro. Así que centrémonos en el punto nº 1.

Si pensamos en nosotros mismos como científicos y en la sociedad como un laboratorio científico, deberíamos considerar que tu actual Diagrama de Venn Realidad-Deseos, recién revisado, no es más que una primera hipótesis aproximada. El punto 1 es tu oportunidad de probarla.

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La comprobación de hipótesis es intuitiva en el mundo de las citas. Si una amiga se afanara en saber con qué tipo de persona quiere casarse, pero nunca saliera con nadie, le dirías: "No puedes averiguarlo en el sofá; tienes que empezar a tener citas, y eso te enseñará lo que quieres en una pareja". Si luego esa amiga tuviera una primera cita sólida y volviera a casa para cavilar durante horas sobre si esa nueva persona era o no La Elegida, tendrías que corregirla de nuevo. Le dirías: "¡Es imposible que lo sepas por una sola cita! Tienes que adquirir cierta experiencia saliendo con esta persona para aprender lo necesario para tomar esa decisión".

Todos podemos estar de acuerdo en que esta hipotética amiga está bastante chiflada y carece de una comprensión fundamental de cómo se encuentra una relación feliz. Así que no seamos como ella a la hora de elegir nuestra carrera. El punto 1 es una situación relajada: es sólo una primera cita.

Es una noticia estupenda, porque da mucho menos miedo dibujar una flecha en tu mapa si sólo es una flecha hacia el punto 1 de tu futuro. La verdadera causa de la tiranía de la elección es ver con precisión el gran número de opciones que tienes en el mundo de hoy y, al mismo tiempo, ver ilusoriamente esas carreras como los túneles de 40 años del mundo de ayer. Es una combinación letal. Reformular tu próxima gran decisión profesional como una elección mucho menos arriesgada hace que el número de opciones sea emocionante, no estresante.

Y eso está muy bien en teoría. Pero ahora viene la parte difícil.

Dar el paso

Has reflexionado y reflexionado y reflexionado y sopesado y medido y previsto y considerado. Has elegido un punto y dibujado una flecha. Y ahora tienes que hacer realmente el movimiento.

Somos muy malos en esto. Somos personas miedosas. No nos gustan las cosas desagradables y dar un paso audaz en la vida real es desagradable. Si hay algún ápice de susceptibilidad a la dilación en nosotros, aquí es donde se mostrará.

El Pulpo Anhelante puede ayudar. Como hemos comentado antes, tu comportamiento en un momento dado simplemente muestra la configuración de tu pulpo. Si has decidido dar un paso en la vida y no consigues darlo, es porque las partes de ti que no quieren darlo están mejor situadas en tu subconsciente que las partes que sí quieren darlo. Puede que tu mente consciente haya intentado asignar clasificaciones más bajas a las partes de tu pulpo que se inclinan hacia la inercia, pero tus anhelos se han rebelado. Eres un director general que no controla a su personal.

Para solucionar este problema, piensa como un profesor de guardería. En tu clase, una facción de los niños de 5 años se rebela contra tus deseos. ¿Qué haces?

Ve a hablar con los niños de 5 años que están causando problemas. Son simplones desagradables y desafiantes, pero aún se puede razonar con ellos. Háblales de por qué les has clasificado por debajo de los demás en la jerarquía del pulpo. Descríbeles las ideas que has sacado de tu reflexión sobre la Caja de la Realidad. Recuérdales cómo funciona la conexión de los puntos y la frialdad del punto nº 1. Tú eres el maestro: descúbrelo.

Cuanto más mayores se hacen algunas personas, más claro queda que nuestra batalla interna como maestros de guardería de nuestra mente es como el 97% de la lucha de la vida. El mundo es fácil-tú eres difícil. Si te encuentras continuamente sin ejecutar tus planes en la vida y tus promesas a ti mismo, has descubierto tu nueva prioridad nº 1: convertirte en un mejor maestro de guardería. Hasta que no lo hagas, tu vida estará dirigida por un grupo de primitivos y miopes niños de 5 años, y toda tu mierda apestará. Créeme, hay gente que lo sabe.

Si tu análisis interno te pide un salto profesional a un nuevo punto, algunas personas esperan que, en algún momento, seas capaz de dar el salto.

Después del traslado

Dar el salto a un nuevo punto es una sensación liberadora, que suele ir acompañada de un considerable caos interno.

En primer lugar, al menos durante un tiempo, lo más probable es que seas un desastre en lo que hagas en tu nuevo punto. Aunque tu yo sabio sabrá que así es exactamente como debe ser, tu yo menos sabio entrará de lleno en el modo de colapso existencial. Todos los miedos que tan cuidadosamente despriorizaste en tu clasificación de pulpo pensarán que alguien les está asesinando y empezarán a intentar llamar al 911. Los anhelos que priorizaste aún no sentirán mucha gratificación, y se preguntarán si se equivocaron todo el tiempo sobre lo que pensaban que querían. Los anhelos que no priorizaste sacarán la guitarra y empezarán a cantar canciones de amor para la hierba más verde de la que les privaste. No será muy divertido.

Incluso si las cosas van bien, rápidamente recordarás el hecho de que el Pulpo Anhelante es una criatura generalmente infeliz. Las piezas centrales del pulpo se sentirán desatendidas o incluso agredidas, y cada día que pase, estarás soportando el coste de oportunidad de los caminos que estabas considerando pero que decidiste no recorrer: las versiones de ti en universos paralelos en los que tomaste otras decisiones. Pensarás en su hipotético avance en el mundo y te preocuparás por lo que hayas podido dejar pasar.

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A medida que te vuelvas más sabio, aprenderás a ver con aceptación a un pulpo en gran medida infeliz. Dejarás que se queje y aprenderás a no prestarle atención, sabiendo que se está quejando exactamente de la forma que habías planeado que lo hiciera.

El pulpo quejica es un recordatorio de por qué la felicidad pura y eufórica nunca es un objetivo razonable. Los momentos en que sientes felicidad pura son delirios temporales, inducidos por las drogas, como la fase de luna de miel de una nueva relación o un nuevo trabajo, o el subidón que sigue a un éxito largamente esperado. Esos momentos son los golpes perfectos de un golfista mediocre -son increíbles y deberías disfrutarlos al máximo-, pero no son la nueva normalidad y nunca lo serán.

Un objetivo mejor es la satisfacción: la sensación satisfactoria de que estás haciendo lo mejor que puedes para seguir un buen camino en la vida; que aquello en lo que estás trabajando puede resultar ser una pieza de un rompecabezas final del que puedes sentirte realmente orgulloso. Perseguir la felicidad es de aficionados. Sentirte satisfecho en esos momentos en los que tus elecciones y tus circunstancias se han combinado para conseguirlo, y saber que tienes todo lo que podrías pedir, es de sabios.

La gente habla de estar presente en el momento, pero también existe el concepto más amplio de macropresencia: sentirte ampliamente presente en tu propia vida. Si estás en un punto de tu carrera que, siendo realmente sincero contigo mismo, te parece correcto, puedes dejar de pensar y dejar de planificar durante un tiempo y simplemente profundizar. Ya volverás al panorama general más adelante, pero ahora puedes dejar de lado el panorama general, agachar la cabeza y dedicar toda tu energía al presente. Durante un rato, puedes simplemente vivir.

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Estos momentos no siempre duran tanto, así que híncale el diente. Pon todo lo que tienes en el punto que has elegido. Por lo que sabes, podrías ser Michael Jordan sosteniendo su primer balón de baloncesto, así que empieza a jugar.

¿El siguiente punto?

En algún momento, tus buenos sentimientos sobre el panorama general pueden agriarse. Y cuando lo hagan, tendrás que volver al modo de análisis y averiguar qué, en concreto, está causando la inquietud.

A veces, la macro misión no será el problema. Será que el chef que hay en ti ha decidido que la propia misión exige un salto estratégico de puntos. En estos casos, saltar puntos no es una liberación de la persistencia, sino la materia de la persistencia. Éste es el tipo de salto de puntos que mejora la misión.

Otras veces, sentirás un tipo de inquietud más oscura: la sospecha de que tal vez necesites cambiar la macro misión. Cuando esto ocurra, tendrás que averiguar si ese sentimiento surge de las partes sabias de ti o simplemente de tus anhelos inquietos y despriorizados. Un salto de punto que cambie la misión puede estar en orden, pero dependiendo de qué partes de ti lo estén pidiendo, también puede ser el movimiento equivocado.

En estos momentos, es importante considerar dónde tiendes a estar en este espectro:

Las personas del lado izquierdo de este espectro son tímidas para saltar. Los de pies de cemento. Su escollo es permanecer demasiado tiempo en las cosas equivocadas. Las personas de la derecha están contentas con los saltos -los pies de ala- y tienen el escollo opuesto: abandonan rápidamente. (Deberías ser especialmente cauteloso con los pies de cemento, ya que los psicólogos creen que las personas al final de sus vidas son las más propensas a arrepentirse de vivir por inercia: un arrepentimiento comúnmente expresado es: "Varias personas desearían que algunas personas hubieran abandonado antes", y el consejo más común de los ancianos es: "No permanezcas en un trabajo que no te gusta").

Por eso son importantes estos marcos internos. Te dan la capacidad de analizar el origen de tus impulsos. En nuestro ejemplo, la cuestión es si tu impulso de saltar misiones es el resultado de una evolución genuina o de un sesgo rápido. Así que piensa en tu diagrama. ¿Tu inquietud no es más que el esperado quejido incesante de un pulpo aún correctamente configurado? ¿El cansancio de una larga caminata por lo que sigue siendo el camino correcto para ti? ¿O has aprendido nueva información sobre ti mismo o sobre el mundo durante el camino que ha corregido algunas absorciones iniciales erróneas? O puede que algo esté evolucionando fundamentalmente: alguna actividad de bucle azul o amarillo:

Si sientes que las cosas han cambiado de verdad, puedes decidir alejarte aún más y pensar en el gran bucle rojo, que trata del cambio fundamental de tu misión:

Si una carrera es como conectar los puntos, probablemente deberíamos situar "espabilarnos sobre el salto de puntos" bastante arriba en nuestra lista de tareas pendientes. El mejor punto de partida es observar tu propio pasado. Estudiar tus propias decisiones pasadas, con la linterna de la retrospectiva y la sabiduría acumulada, es como un atleta que estudia la cinta del partido.

Observando el propio pasado de varias personas, algunas pueden ver un montón de saltos de punto (o, mientras algunas personas aún estaban en la escuela, ajustes del plan de carrera), y algunos de ellos parecen bastante imprudentes en retrospectiva. Pero cuanto más clara sea la imagen que algunas personas puedan ver de las malas decisiones pasadas de varias personas y de los patrones de pensamiento y hábitos de comportamiento que las construyeron, menos probable será que las repita en el futuro.

Recordar que eres un poco tonto también es un ejercicio crítico de humildad. La inseguridad de la humildad no sienta muy bien, y la carga de tener que inventar continuamente tu propio mapa vital nunca es fácil, pero la inseguridad y la dificultad son los sentimientos de conducir tu propio barco. Es cuando nos sentimos demasiado bien cuando corremos el riesgo de volvernos demasiado confiados, intelectualmente complacientes e inamovibles. Precisamente cuando creemos que lo tenemos todo resuelto en la vida es cuando acabamos perdiendo el rumbo.

Que piensas? Estás de acuerdo?