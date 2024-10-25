Carreras

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Salvador Lorca 📚
Oct 27, 2024

Una de las cosas más difíciles de hacer en la gestión de proyectos es medir realmente el progreso. Cuando sigues un mapa de carreteras, controlas las señales de tráfico y compruebas si coinciden con la ruta prevista. En los trabajos bien definidos, como los proyectos de construcción, suele ser bastante fácil saber dónde estás. Puedes medir la altura de una pared de ladrillos o ver si están instalados todos los conductos, etc. Es decir, puedes saber dónde estás cuando una parte del trabajo está realmente terminada. Sin embargo, cuando el trabajo está mal definido y sólo se ha completado parcialmente, tienes que estimar dónde estás.

Esto es especialmente cierto en el trabajo del conocimiento, que se hace con la cabeza y no con las manos. Si estás escribiendo código de software, diseñando algo o escribiendo un libro, puede ser muy difícil juzgar cuánto has avanzado y cuánto te queda por hacer.

Naturalmente, si no puedes saber dónde estás, no puedes ejercer el control. Y fíjate en el uso de la palabra «estimación» para medir el progreso. ¿Qué es exactamente una estimación?

Es una suposición.

Y por eso estamos adivinando dónde estamos.

Sí. Sabremos dónde estamos cuando lleguemos. Hasta que lleguemos realmente, estamos adivinando.

¿No te suena esto a Alicia en el País de las Maravillas?

Cielos.

¿Cuál era esa definición de control? Veamos: compara dónde estás…

¿Cómo sabes dónde estás?

Estamos adivinando … contra dónde se supone que debes estar. . . .

¿Cómo sabes dónde se supone que estás?

Eso es mucho más fácil. El plan nos lo dice.

¿Pero de dónde salió el plan?

También era una estimación.

Oh. Así que si una estimación no concuerda con la otra, se supone que debemos tomar medidas correctivas para que las dos concuerden, ¿es eso?

Eso es lo que dice este tipo en su libro.

Debe de ser un libro sobre brujería y magia.

Bueno, como es imposible saber con certeza dónde estamos, tal vez deberíamos renunciar a todo el asunto y seguir ejecutando proyectos a ojo de buen cubero. ¿Verdad?

Error.

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San
Dec 13, 2024

Me entretengo con esto

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Por supuesto, sigue adelante.

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