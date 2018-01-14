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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Contrato de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Noción de Contrato de Aprendizaje

En materia de empleo y relaciones laborales en la Unión Europea y/o España, se ha ofrecido [1], respecto de contrato de aprendizaje, la siguiente definición: En la legislación anterior a los años setenta, muy influida por los antecedentes de la regulación gremial, el contrato de aprendizaje establecía un vínculo personal cuasi familiar entre el maestro y el aprendiz, en el que la prestación del maestro podía comprender, o bien la enseñanza del oficio y el pago de una compensación económica, o bien solo la primera.Entre las Líneas En los años setenta el contrato de aprendizaje tradicional desapareció, siendo sustituido por el llamado contrato de trabajo para la formación.

La reforma laboral de 1994 volvió a utilizar la expresión «contrato de aprendizaje», pero no para hacer resurgir el contrato de aprendizaje tradicional, sino para designar al moderno contrato de trabajo para la formación, expresión esta última que se ha vuelto a recuperar con la reforma legal de 1997 (DL 8/1997, de 16 de mayo).

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Concepto sobre contrato de aprendizaje originariamente publicado por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y S&M, Ltd,; adaptado luego por Antonio Martín V. et al. para FEMCVT, Irlanda

Véase También