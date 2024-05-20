La movilidad laboral consiste en cambios en la ubicación de los trabajadores tanto a través del espacio físico (movilidad geográfica) como a través de un conjunto de empleos (movilidad ocupacional). La movilidad geográfica puede subdividirse en traslados de corta y larga distancia, así como en migración voluntaria y forzada. La movilidad profesional puede ser lateral (dentro de una amplia clase de empleos similares en estatus socioeconómico) o vertical (de un empleo a otro mejor o peor).

La disponibilidad de grandes encuestas longitudinales representativas a escala nacional a finales del siglo XX ha permitido medir el alcance de la movilidad en todas estas dimensiones, y cómo están relacionadas, en varias economías desarrolladas. La comprensión del alcance de la movilidad laboral a lo largo de la historia se ha visto reforzada por los trabajos realizados desde la década de 1970, en los que se reconstruyen las trayectorias de trabajadores individuales localizándolos en censos y en enumeraciones similares a los censos (directorios municipales, listas de impuestos, registros de población) en fechas sucesivas.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de trabajar en el extranjero?

Muchos jóvenes que aspiran a hacer carrera en el mundo de la gestión apuntan hacia caminos internacionales. A menudo preguntan durante su estancia en la Universidad o haciendo cursos de MBA y más tarde en programas de formación ejecutiva si trasladarse al extranjero ayudará o perjudicará al desarrollo de la carrera profesional. ¿Aceptar un trabajo en un país diferente les proporcionará habilidades y experiencia que les harán más valiosos para los empleadores con el tiempo? ¿O les hará retroceder?

Se trata de decisiones de alto riesgo. Trasladarse al extranjero puede ser emocionante por muchas razones: aventura, crecimiento personal, nuevas oportunidades profesionales. También puede conllevar muchos retos, que no siempre prevemos del todo. Puede ser difícil desarraigarse de un entorno de trabajo, unos amigos y unos lugares familiares y volver a instalarse en otro lugar, a menudo con la pareja y los hijos a cuestas, mientras se intentan establecer nuevas relaciones laborales y acostumbrarse a nuevas formas de hacer negocios.

¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes, para la carrera profesional, de trabajar en el extranjero?

Pero más allá de las oportunidades de enriquecimiento personal y profesional y de los retos de adaptarse a nuevos entornos, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo para la carrera profesional, especialmente en términos salariales?

Traslados internacionales tempranos y tardíos

Un estudio europeo, llevado a cabo a finales del año 2023, se centró en los traslados internacionales que los titulados en MBA realizaron tras iniciar sus carreras de posgrado, que comenzaron en varios países (el 50% en el mismo país que la escuela de negocios, el 50% en otros países). Se trataba de un grupo con movilidad internacional: el 27% de los participantes emprendieron carreras que implicaban al menos un traslado internacional tras abandonar la escuela de negocios, y de ellos, el 38% realizó más de uno. Contaron cuántos traslados había realizado cada graduado antes de cada siguiente paso profesional y aplicaron modelos estadísticos para examinar cómo afectaba este número de traslados a su salario anual total al inicio del siguiente paso (incluyendo salario base, bonificaciones, opciones sobre acciones).

Una de las conclusiones es que los licenciados que se habían trasladado al extranjero una o dos veces después de su MBA tuvieron en realidad un crecimiento salarial inferior al de los licenciados que se quedaron en su lugar. La relación negativa entre la movilidad internacional inicial y el salario sorprendió a los investigadores, porque desmiente la idea de que una experiencia internacional más amplia se verá recompensada automáticamente con un salario más alto. Aunque los entrevistados a menudo describían esos traslados como enriquecedores y gratificantes en otros aspectos, podían resultar económicamente costosos.

Sin embargo, también descubrieron los investigadores que los traslados internacionales tenían implicaciones más positivas para los que seguían moviéndose entre países, especialmente para los que se convertían, por así decirlo, en "superglobales".

El premio superglobal

Lo más sorprendente es que estos resultados revelaron que los mayores beneficios financieros fueron para el número relativamente pequeño de graduados en MBA que habían realizado más de cuatro movilidades internacionales después de graduarse. Para estos superglobales, su movilidad internacional sostenida estuvo acompañada de un crecimiento salarial sustancialmente mayor.

Según las entrevistas, parece que sus extraordinarios y diversos conocimientos, destrezas y habilidades globales les catapultaron a una élite global muy valorada. Debido a su amplia experiencia global, eran candidatos atractivos para determinados puestos ejecutivos de alto nivel y también tenían un poder de negociación muy fuerte cuando se les contrataba para dichos puestos. En resumen, los superglobales son individuos raros y muy valiosos en el mercado mundial de talentos.

Tipos de traslados internacionales

Podríamos esperar ver diferencias en las implicaciones financieras de los distintos tipos de movimientos internacionales, como los movimientos dentro de las empresas frente a los movimientos entre empresas o dentro de las regiones frente a los movimientos entre regiones del mundo. En el conjunto de datos, sin embargo, no se encontró muchas pruebas de tales diferencias.

Otra posibilidad es que los traslados internacionales tengan diferentes implicaciones financieras para los distintos tipos de personas, por lo que también examinamos si el salario se veía afectado de forma diferente para las mujeres que para los hombres o por el número de hijos. Una vez más, sin embargo, encontramos sorprendentemente pocas pruebas de diferencias.

Por supuesto, los titulados en MBA de la muestra de una sola escuela no son totalmente representativos de todos los titulados en MBA del mundo, y las carreras que empiezan ahora pueden tener diferentes limitaciones, oportunidades y recompensas que las carreras que empezaron hace una década o más. También es importante señalar que el estudio se centra en los rendimientos financieros medios obtenidos por todos los titulados que se trasladaron varias veces. Es posible que algunos de ellos negociaran y obtuvieran paquetes salariales superiores a la media, mientras que otros no pudieron hacerlo o priorizaron otros beneficios de trasladarse al extranjero, como la oportunidad de ampliar sus horizontes personales y profesionales.

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Las formas clave recomendadas

No obstante, las conclusiones sugieren algunas implicaciones generales para quienes estén considerando la posibilidad de trasladarse al extranjero por motivos laborales. Basándonos en la investigación y algunas experiencias, se podría recomendar tres formas clave de plantearse esta decisión (y puede haber otras).

Establezca sus prioridades

Si está considerando una mudanza internacional, ¿cuáles son sus principales motivaciones? Comprender esto le ayudará a decidir en qué está dispuesto a ser flexible y qué es prioritario para usted. Considere tres prioridades especialmente relevantes: el enriquecimiento personal, las oportunidades profesionales y el salario.

“Nada es constante. Esa es la parte interesante del mundo de los negocios. Por eso las personas con una mente activa y el temple psicológico para actuar cuando realmente ven una oportunidad, siempre tendrán la posibilidad de hacerse fabulosamente ricas.” -Li Lu

Enriquecimiento personal

¿Le gustan las nuevas aventuras, explorar nuevos lugares, conocer gente nueva, sumergirse en nuevas culturas, para algo más que unas vacaciones? Trasladarse al extranjero por trabajo es una forma estupenda de hacer todas estas cosas. Si ésta es su motivación, quizá quiera sacar más provecho de la vida que simplemente conseguir el trabajo mejor pagado posible en el lugar donde ya se encuentra. Por supuesto, seguirá queriendo que le paguen lo máximo posible, pero quizá tenga sentido que cambie la maximización de su salario por oportunidades internacionales que realmente le entusiasmen.

Oportunidades profesionales

Muchos de los graduados de MBA entrevistados para ese estudio destacaron que decidieron trasladarse al extranjero porque las oportunidades de crecimiento profesional y aprendizaje eran mucho más atractivas que si no se hubieran trasladado. Como nos dijo uno de ellos:

"Quería dirigir una empresa, y luego quería dirigir varias empresas, y luego una región, y una división, y así sucesivamente. Y estas oportunidades llegaron porque yo estaba dispuesto a moverme”.

Si usted es ambicioso y está orientado de esta manera, trasladarse al extranjero puede ser una excelente forma de avanzar en su carrera, incluso si el trabajo que acepta no es el mejor pagado que podría haber encontrado en ese momento.

Remuneración

Si su prioridad número uno es cobrar lo máximo posible ahora, y no en el futuro cuando haya adquirido más experiencia, sea claro consigo mismo y actúe en consecuencia. Tal vez tenga hijos o ancianos que mantener; tal vez necesite saldar deudas. Sean cuales sean sus razones, puede decidir que trasladarse al extranjero no merece la pena una reducción de su salario actual o un camino posiblemente más largo hacia la cima financiera de su carrera. En ese caso, quédese donde está o asegúrese de que sólo se traslada si puede negociar exactamente el paquete salarial que necesita para que merezca la pena.

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Adquiera los conocimientos y habilidades adecuados

Si ya se ha comprometido a trasladarse al extranjero al menos una vez, puede que esté o no pensando en volver a hacerlo. Dependiendo de lo que prefiera, probablemente debería pensar en los tipos de conocimientos y habilidades que le serán más útiles en el futuro para poder centrarse en construirlos.

Quedarse en la localidad

Si ha hecho su "mudanza definitiva" y se encuentra en el país en el que piensa quedarse a largo plazo, entonces los conocimientos y las aptitudes que debe desarrollar para su futura carrera profesional son probablemente los que le proporcionen mayor profundidad en su entorno local. Los conocimientos lingüísticos son cruciales, por supuesto, al igual que el conocimiento de su país y su región, incluidos los contextos cultural, histórico, empresarial, político y económico. Construya redes locales con las personas que importan en el lugar donde se encuentra: líderes empresariales, gubernamentales y de organizaciones sin ánimo de lucro, y las familias y amigos de su barrio y de las escuelas de sus hijos.

Globalizarse

Si, por el contrario, cree que va a querer seguir moviéndose, debe pensar en los conocimientos y habilidades que le darán proyección global y adaptabilidad intercultural. Los conocimientos y aptitudes locales mencionados anteriormente le situarán sin duda en una buena posición allá donde vaya después. De hecho, ésta es una de las mejores formas de ganar proyección global: aprendiendo todo lo que pueda sobre cada lugar en el que pase el tiempo.

Pero hay otro conjunto de aptitudes de orden superior que los entrevistados nos dijeron que les resultaron extremadamente útiles en sus carreras: flexibilidad, adaptabilidad, conciencia intercultural, aprecio por las distintas formas de pensar y actuar, comprensión de la importancia de las diferencias culturales e institucionales y una mentalidad abierta y curiosa. Busque y aproveche cualquier oportunidad para desarrollarlas.

Conozca su valor

Por último, a la hora de reflexionar sobre dónde situar el salario en su lista de prioridades y cómo puede adquirir los conocimientos y habilidades adecuados para maximizar tanto sus ingresos económicos como la satisfacción en su futura carrera, sea a la vez asertivo y realista.

Sea decidido

Asegúrese de hacer las diligencias debidas. Investigue los paquetes salariales a los que podrá optar en la zona a la que desea trasladarse. Busque datos comparativos sobre puestos similares en otras empresas, tanto en el país en el que se encuentra como en el que piensa trasladarse. Hable con personas que ya ocupen esos puestos, trabajen en esas empresas o vivan en esos países para averiguar cómo es realmente su entorno laboral y su estilo de vida.

Sea realista

Al mismo tiempo, comprenda que cuando vea un nivel salarial indicado para un puesto de trabajo, no siempre significará que le vayan a ofrecer el salario más alto de ese rango específico, sobre todo si es la primera vez que se traslada a un país nuevo. Es posible que necesite pasar algún tiempo allí para demostrar su valía antes de que se aprecien plenamente sus aptitudes. Reconozca que trasladarse a otro país suele ser más difícil que quedarse donde está, al menos los primeros días. ¿Está su familia preparada para los cambios que traerá consigo? ¿Podrá crear el tipo de red de apoyo y amistades que desea tener? Si decide aprovechar esa emocionante oportunidad internacional, sea consciente de que los conocimientos y las habilidades que adquiera no siempre serán valorados tanto como usted cree que deberían serlo si decide volver a casa o irse a otro lugar.