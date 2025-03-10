Cursos de Trabajo Independiente Digital

La senda de aprendizaje aquí comienza con los fundamentos del trabajo independiente digital. Aprenderás estrategias de marketing que te ayudarán a destacar, como crear una presencia profesional en las redes sociales y desarrollar un sitio web personal eficaz. A continuación, te sumergirás en los retos de la gestión de proyectos independientes, como la búsqueda de clientes, la negociación del alcance y el precio de los proyectos y la gestión eficaz de los proyectos hasta su finalización. Obtendrás experiencia práctica en la creación de un sitio web de cartera y practicarás tus habilidades trabajando con un cliente ficticio.

Cada curso es de 3 o 4 semanas.

Próximamente.

Por este orden:

Freelancing 101 y cómo prepararte para promocionarte

Este curso te guía a través de los conceptos básicos del trabajo independiente digital y lo que necesitas saber para ser un profesional independiente exitoso, incluyendo cómo y dónde pr…