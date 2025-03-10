Cursos de Trabajo Independiente Digital
Lo que estamos planeando...
Cursos de Trabajo Independiente Digital
La senda de aprendizaje aquí comienza con los fundamentos del trabajo independiente digital. Aprenderás estrategias de marketing que te ayudarán a destacar, como crear una presencia profesional en las redes sociales y desarrollar un sitio web personal eficaz. A continuación, te sumergirás en los retos de la gestión de proyectos independientes, como la búsqueda de clientes, la negociación del alcance y el precio de los proyectos y la gestión eficaz de los proyectos hasta su finalización. Obtendrás experiencia práctica en la creación de un sitio web de cartera y practicarás tus habilidades trabajando con un cliente ficticio.
Cada curso es de 3 o 4 semanas.
Próximamente.
Por este orden:
Freelancing 101 y cómo prepararte para promocionarte
Este curso te guía a través de los conceptos básicos del trabajo independiente digital y lo que necesitas saber para ser un profesional independiente exitoso, incluyendo cómo y dónde pr…