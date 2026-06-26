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El mayor error de posicionamiento en el marketing de IA es vender tu producto como un sustituto de las personas. Si bien capta la atención ahora, te hace perder la confianza más adelante.

En este memorándum:

Por qué el “posicionamiento de sustitución” da una buena sensación a corto plazo pero deteriora su marca a largo plazo.

Los datos demuestran que la IA en realidad no está reemplazando a las personas.

Cómo posicionar mejor la IA.

Por: Kevin Indig, que ha pasado 10 años como operador y líder en empresas de rápido crecimiento como Shopify, G2 y Atlassian. Desde mediados de 2022, ha sido asesor independiente de empresas emergentes de hipercrecimiento como Meta, Reddit, Ramp, Bounce, Snapchat, Dropbox, Toast y Nextdoor. Escribe Growth Memo, una newsletter para personas interesadas en la intersección entre marketing y estrategia empresarial.

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El pecado capital del posicionamiento en la era de la IA es la sustitución . Yo lo llamo «posicionamiento por sustitución». A corto plazo, es tentador. A largo plazo, daña tu percepción.

En enero de 2026, Dario Amodei, CEO de Anthropic, predijo que los puestos de trabajo de ingeniería de software desaparecerían en los siguientes 6 a 12 meses. Sin embargo, la demanda de ingenieros de software está alcanzando niveles sin precedentes en la actualidad.

“Creo que podríamos estar a entre 6 y 12 meses de que el modelo haga la mayor parte, o incluso la totalidad, de lo que hacen los ingenieros de software de principio a fin. ” — Dario Amodei ( fuente )

En septiembre de 2025, Sam Altman, CEO de OpenAI, predijo que los puestos de atención al cliente desaparecerían. Casi inmediatamente después de su declaración, la contratación en el sector de atención al cliente comenzó a crecer a un ritmo superior al del mercado laboral en general.

“Estoy convencido de que muchas de las personas que actualmente brindan atención al cliente por teléfono o computadora perderán sus empleos , y que una IA podrá realizar mejor ese trabajo.” — Sam Altman ( fuente )

Las empresas de IA utilizan el miedo como herramienta de marketing. En concreto, el miedo a ser reemplazado. A mí también me engañaron. Estaba muy preocupado por mi futuro cuando Opus 4.5 empezó a ganar popularidad.

Sin embargo, mientras vea que incluso Anthropic está contratando redactores publicitarios y especialistas en SEO, duermo mucho mejor.

Los tiempos eran más inciertos antes de la llegada de la IA (les ahorraré la charla TED sobre tiempos sin precedentes). El miedo vende. Aprovechar nuestra respuesta primaria de lucha o huida es una forma segura de captar la atención. Y los despidos actúan como un doble agente en este entorno: hacen que las empresas con bajo rendimiento o con exceso de personal parezcan buenas («¡Miren, ya no necesitamos tanta gente porque somos muy innovadores!») y alimentan la narrativa del posicionamiento como sustituto.

Pero los hechos demuestran que los despidos recientes se parecen más a un lavado de imagen por parte de la IA que a una limpieza a fondo por parte de la IA:

El estado de Nueva York añadió una opción para que las empresas indiquen cuándo despiden personal debido a la IA (innovación tecnológica o automatización). En marzo de este año, más de 160 empresas anunciaron despidos masivos de aproximadamente 28 300 trabajadores. Ninguna eligió la IA como motivo. Entre ellas se encuentran Amazon y Goldman Sachs.

Investigadores de Yale analizaron la Encuesta de Población Actual (CPS , por sus siglas en inglés), una encuesta gubernamental que monitorea el empleo en Estados Unidos durante los últimos 33 meses, y no encontraron evidencia de desplazamiento laboral debido a la IA . El impacto de la IA es muy similar a cómo las computadoras e internet transformaron el mundo laboral.

Deja de intentar que se produzca un “reemplazo”. No va a suceder. — Regina George de Chicas malas en un multiverso alternativo

La IA aún no ha llegado...

La inteligencia sintética, en su forma actual, es profundamente paradójica: la IA puede hacer algunas cosas mejor que los humanos y otras ni siquiera al nivel de un chimpancé .

Este fenómeno se denomina Frontera Dentada . Se basa en un estudio en el que investigadores de BCG y Harvard realizaron un ensayo controlado aleatorio con 758 trabajadores del conocimiento y descubrieron que se obtiene el máximo provecho de la IA (un 12,2 % más de tareas y un 25,1 % más de rapidez) si se conocen sus fortalezas y debilidades.

Por eso, algunas personas tienen una visión tibia de la IA, mientras que otras la ven como una nueva salvación.

“Actualmente, las medidas de exposición, automatización y aumento no muestran indicios de estar relacionadas con cambios en el empleo o el desempleo. ” — De “ Evaluación del impacto de la IA en el mercado laboral: estado actual de las cosas ”, Gimbel et al.

Microsoft llegó a la misma conclusión. En su Informe Anual del Índice de Tendencias Laborales de 2026 , la empresa matriz de Windows descubrió que aproximadamente el 16 % de los 20 000 usuarios de IA encuestados son “Profesionales de Vanguardia” o los usuarios de IA más avanzados del conjunto de datos de la investigación, que utilizan agentes para sistemas de flujo de trabajo de varios pasos.

El 80 % de estos profesionales de vanguardia afirmaron producir trabajos que no podían haber realizado hace un año, en comparación con el 58 % en general. No solo utilizan más la IA, sino que también saben qué modo requiere cada tarea. Tienen el criterio necesario para desenvolverse en este entorno complejo.

Leyenda: Los 4 modos de uso de la IA por parte de Microsoft en el trabajo

A pesar de algunos de los avances que se pueden observar gracias a la IA, estamos lejos de poder reemplazar a las personas.

¿De verdad confía lo suficiente en algún flujo de trabajo de IA como para dejarlo en automatización total sin ningún tipo de mantenimiento ni control de calidad?

Fíjese en una empresa que lo intentó: Klarna se jactó públicamente de que su IA hacía el trabajo de 700 agentes y redujo la plantilla en un 40 %. Luego dieron marcha atrás y volvieron a contratar humanos después de que el director ejecutivo admitiera que la reducción de costes había producido una “menor calidad” y que los clientes querían una opción humana.

En consecuencia, optar por un posicionamiento de sustitución implica captar la atención a corto plazo, pero sacrificar la credibilidad a largo plazo. Anthropic solicitó una pausa pública en el desarrollo de la IA el 4 de junio y lanzó Fable 5 el 9 de junio. OpenAI hizo lo mismo: Altman declaró ante el Senado de EE. UU. en mayo de 2023 que la IA necesita licencias y un organismo de control global , para luego oponerse a las normas vinculantes y presionar en contra del proyecto de ley SB-1047 de California y la aprobación federal obligatoria previa al lanzamiento. Las palabras no se corresponden con los hechos.

El posicionamiento como producto sustituto podría funcionar si los clientes (1) realmente quisieran el producto de reemplazo y (2) si la tecnología estuviera disponible. Ninguna de las dos cosas es cierta.

Para su información: La presentación «Adaptación para la búsqueda basada en IA» ofrece a los directores una explicación validada y basada en datos para presentar a los ejecutivos que preguntan constantemente qué ha cambiado. Puede encontrarla en la Biblioteca de recursos para suscriptores Premium .

Antagonismo

La reducción de costes es un argumento mucho más sólido a favor del uso de la IA que el aumento de la productividad, ya que repercute inmediatamente en los resultados financieros. Las mejoras en la productividad se manifiestan más tarde. Se acumulan lentamente dentro de una empresa e incluso más lentamente en el resto de la economía, el mismo desfase que observamos con los ordenadores e internet.

Sin embargo, dado que el posicionamiento de reemplazo va mucho más allá de la simple reducción de costos (es una reducción de personal), también se genera antagonismo directo hacia las personas a las que se les vende:

En abril, los ejecutivos de Uber se jactaron de haber agotado su presupuesto anual de tokens en tan solo cuatro meses. Hoy, eso representa un enorme problema. El costo de los tokens está aumentando a pesar de estar fuertemente subvencionado. Pero pronto alcanzará un precio que hará que los empleados jóvenes vuelvan a ser atractivos.

Pronto, los trabajos de nivel básico podrían ser más baratos que los que ofrecen las mismas prestaciones, y los jóvenes no tienen la misma carga ni los mismos reflejos que los expertos con experiencia.

¿Cuál es el sustituto de “sustitución”?

En lugar de intentar reemplazar a las personas, la solución consiste en posicionar el uso de la IA como una mejora. Lo opuesto al marketing basado en el miedo es la aspiración y el empoderamiento.

La IA funciona en ambos sentidos: se puede reducir el número de empleados o aumentar la producción con el mismo número. Y los datos demuestran que las mejoras en la productividad tienen un mayor retorno de la inversión que la sustitución de personal.

En un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica , los investigadores encuestaron a 750 ejecutivos sobre el impacto de la IA en la productividad y los mercados laborales. Si bien las empresas más grandes tienen mayor interés en reemplazar los costos laborales (personal), el mayor retorno de la inversión proviene del aumento de la productividad .

¿La moraleja de la historia? Sacar más partido a lo que tienes funciona mejor que despedir al redactor Alex, porque solo Alex puede juzgar la calidad de un buen texto.

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