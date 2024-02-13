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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

La Ética o Deontología Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre la deontología profesional. Véase también el glosario de Orientador profesional. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Deontología profesional

A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Deontología profesional

Véase la definición de Deontología profesional en el diccionario. Dentro del amplio campo de la deontología aplicada, la deontología profesional evalúa la dimensión moral de la actividad humana en las ocupaciones clásicas del derecho, la medicina, el ministerio y, por extensión, la enseñanza superior, la ingeniería, el periodismo, la gestión y otras ocupaciones que aspiran a un estatus profesional. La deontología profesional se ocupa de las normas y la conducta moral que rigen la profesión y a sus miembros. Más concretamente, la deontología profesional examina cuestiones, problemas y la responsabilidad social de la propia profesión y de los profesionales individuales a la luz de principios filosóficos, morales y jurídicos, entre los que se encuentran el deber y la obligación.

Deontología Médica

Los fundamentos de la organización profesional y la deontología

En Francia, el derecho médico está ampliamente codificado. Se encuentra en el Código de Salud Pública, promulgado por decreto de 5 de octubre de 1953 y modificado varias veces, así como en los Códigos Deontológicos de las distintas profesiones médicas (para los médicos: decreto de 28 de junio de 1979). Cualquier adaptación de la ley a las nuevas posibilidades que ofrece la ciencia se confía a las recomendaciones del Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Salud, creado por decreto de 23 de febrero de 1983.

La profesión médica está regulada por ley. Nadie puede ejercerla sin estar inscrito en el Colegio de Médicos. En virtud del artículo 382 del Código de Salud Pública francés, "la Orden de Médicos vela por el respeto de los principios de moralidad, probidad y abnegación indispensables para el ejercicio de la medicina y por la observancia por parte de todos sus miembros de sus deberes profesionales y de las normas establecidas en el Código Deontológico [...]. Defiende el honor y la independencia de la profesión médica [...]. Cumple su misión a través de los consejos departamentales, los consejos regionales y el consejo nacional de la Orden".

Los consejos regionales pueden imponer sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta la inhabilitación. Las sanciones deben estar motivadas y pueden recurrirse ante una sección del consejo nacional presidida por un Conseiller d'État. También se ha producido cierta codificación en Alemania Occidental, donde la Cámara Federal de Médicos, en la que se han delegado competencias normativas, promulgó en 1956 un Código Deontológico que se aplica en todo el país. Del mismo modo, en Italia, el ejercicio de la profesión está regulado por un decreto de 1946 y por un Código Deontológico elaborado por la Federación Nacional de Órdenes Médicas. La situación es diferente en Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos: allí las leyes han establecido colegios profesionales, pero éstos sólo ejercen sus competencias disciplinarias sobre la base de la costumbre y de su propia jurisprudencia.

Evolución de la ética médica

La deontología médica trata de los deberes profesionales de los médicos. Su "padre" sería Hipócrates, y su juramento la máxima referencia. En la Edad Media, la ética médica seguía los preceptos eclesiásticos; durante el Renacimiento, reflejaba las aspiraciones humanistas de la época. En la Ilustración, se hizo hincapié en los derechos del individuo y, por tanto, en el deber del médico de no revelar nada sobre las confidencias del paciente. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fue el siglo XIX el que resucitó el juramento hipocrático. A finales de siglo, se había actualizado y daba legitimidad al código deontológico que los sindicatos médicos, ahora oficiales, exigían a sus miembros. El cumplimiento de la "carta médica" se convirtió en la piedra de toque en los años veinte: libre elección del médico por el paciente, libertad de prescripción, acuerdo directo sobre honorarios, pago directo de honorarios por el paciente al médico. El incumplimiento del código deontológico, determinado por un "consejo de familia" sindical, justificaba una sanción, que sólo podía ser teórica. (Todo ello también lo hemos consultado con otros expertos) Fue la creación del Colegio de Médicos lo que condujo a la publicación, en 1949, de un decreto que contenía el código deontológico. A partir de entonces, las disposiciones del código son obligatorias para todos los médicos, so pena de sanciones disciplinarias.

Además del respeto imperativo del secreto médico, este primer código reiteraba los preceptos tradicionales, en particular en materia de información ("se puede ocultar un pronóstico grave") y de consentimiento del paciente (considerado incapaz de tomar una decisión lúcida debido a su estado emocional). Algunos años más tarde, los cambios de mentalidad llevaron a algunos a sospechar que ciertas disposiciones eran manifestaciones de espíritu de cuerpo, o incluso de corporativismo. La deontología está pensada para el profesional, cercano al individuo por su misión, pero también responsable ante la sociedad por su posición. Por tanto, debe estar abierta a la "ciudad". Ya en 1953, Henri Péquignot señalaba que "la descripción comúnmente hecha del encuentro singular (está) [...] vuelta no hacia el futuro, sino hacia un pasado ya lejano [...]. Incluso en el aislamiento de la práctica, ya hay pantallas". Este Código Ético no puede contener disposiciones contrarias a las leyes de nuestro país. Algunos ejemplos son las limitaciones impuestas a los principios de la carta médica en 1949, la despenalización del aborto en 1975, la autorización de la investigación biomédica, incluso sin beneficio para el sujeto, en 1988, y las nuevas derogaciones legales del secreto profesional en 1993 y 1994. Los cambios sociales, la evolución de las actitudes y la revolución médica científica y técnica de las últimas décadas han influido en la redacción de cada decreto por el que se establece el Código Deontológico.

El Código de 1979 refleja esta evolución, ya que desde el principio se proclaman los deberes para con los pacientes, y en particular : - el respeto de la persona y de su dignidad ; - la prohibición de apoyar, incluso mediante una presencia médica, cualquier atentado contra la integridad o la dignidad de una persona privada de libertad; - los deberes de todo médico en materia de salud pública. Quince años después, el nuevo proyecto de Código Deontológico, que acaba de presentarse a las autoridades, insiste en la necesidad de afirmar más claramente, y de imponer, el respeto de los derechos de todas las personas examinadas. Esta concepción innovadora se traduce en una ampliación de los deberes generales de los médicos, independientemente del modo en que ejerzan. Entre ellos figuran el deber de informar a los pacientes, el deber de aliviar el sufrimiento (con, como contrapartida, la condena de la obstinación terapéutica irrazonable), el deber de apoyar a los pacientes moribundos y el deber de participar en la promoción de la salud, la epidemiología y la información pública. La relación entre médicos se enriquece con disposiciones relativas a las relaciones con las demás profesiones médicas y otros agentes sanitarios, entre los que los pacientes tienen derecho a elegir libremente. Así, a lo largo de su desarrollo, la deontología médica se ha basado en una herencia moral constante: la de una civilización respetuosa de la libertad, del individuo y de su dignidad, así como de la vida humana. De acuerdo con el juramento de Hipócrates y la oración de Maimónides: "¡Oh Dios, aparta de mí la idea de que puedo hacer cualquier cosa! Revisor de hechos: EJ

Noticias, deontología del periodismo y sociedad

Relato de una serie de acontecimientos considerados de poca importancia, la noticia no forma parte de ningún acontecimiento de actualidad: no es política, social, económica o cultural, y sin embargo ocupa un amplio espacio en los periódicos y semanarios. El éxito de la noticia plantea problemas tanto a los periodistas como a los sociólogos. ¿Acaso el gusto del público por las noticias no obliga a veces a la prensa, por razones puramente económicas, a crear pseudoacontecimientos, a distorsionar la realidad para anteponer lo anecdótico a lo social o lo político? Es un hecho que la tirada de los periódicos aumenta cuando el titular se refiere a una noticia típica: un infanticidio o un robo especialmente audaz. Esta magnificación de ciertos acontecimientos puede tener consecuencias dramáticas para las personas implicadas: éste es el tema del cuento de H. Böll, El honor perdido de Katharina Blum, en el que el autor denuncia los peligros de los excesos engañosos de la prensa sensacionalista. Es una cuestión de ética profesional: ¿hasta dónde tiene derecho el periodista a llegar con hipótesis y suposiciones, a riesgo de perjudicar directa o indirectamente a las personas implicadas? G. Wallraff describe en Le Journaliste indésirable el mecanismo de estas investigaciones en profundidad sobre la intimidad de la vida privada que lleva a cabo la prensa sensacionalista, tomando como ejemplo el gran diario alemán Bild Zeitung, que basó su éxito en la explotación de las noticias. Muestra cómo la satisfacción de la curiosidad de los lectores ávidos de más y más detalles prevalece sobre las consideraciones morales y éticas a las que deben atenerse los periodistas. Revisor de hechos: EJ y Mox

La ética profesional

La ética profesional (véase más detalles en relación con su responsabilidad) se ocupa de los valores apropiados a ciertos tipos de actividad profesional, como la medicina y el derecho, que se han definido tradicionalmente en términos de un cuerpo de conocimientos y un ideal de servicio a la comunidad; y en los que los profesionales individuales tienen un alto grado de autonomía en su práctica. La clase de ocupaciones que aspiran a lograr el reconocimiento como profesiones ha aumentado hasta incluir, por ejemplo, la enfermería, mientras que, al mismo tiempo, la evolución social y política ha dado lugar a críticas y cuestionamientos de los conceptos de profesión y profesionalidad. Los problemas de la ética profesional incluyen tanto la regulación de la relación profesional-cliente como el papel y el estatus de las profesiones en la sociedad. Una cuestión central para la ética es si existen valores o virtudes específicos de determinadas profesiones o si son aplicables las normas de la moral ordinaria.

Responsabilidades de científicos e intelectuales

¿Tienen los científicos y los intelectuales responsabilidades que les son propias? Si un "intelectual" es quien tiene un interés comprometido en la verdad o la validez de las ideas por sí mismas y un "científico" quien posee una competencia especial en ciencias naturales o sociales, es más probable que se encuentren en determinados puestos de responsabilidad característicos. En el caso de los intelectuales, la importancia de proporcionar una justificación verificable de las afirmaciones realizadas en su búsqueda de la verdad conlleva ciertas responsabilidades. Se puede decir que los científicos tienen responsabilidades en la búsqueda de la verdad en sus propios ámbitos de competencia, en el ejercicio adecuado de su poder social, en el acceso general a sus resultados y en el uso adecuado de los recursos. Sin embargo, estas responsabilidades aparentemente especiales deben entenderse como enraizadas en última instancia en las que cualquier ser humano puede tener, en las circunstancias pertinentes, para con sus semejantes.

La ética de la ingeniería

La ética de la ingeniería es una forma de ética aplicada o profesional que se ocupa de la conducta de los ingenieros en sentido estricto. Ingeniero" tiene varios usos que no vienen al caso aquí, por ejemplo, para conductor de tren. Aunque los ingenieros hacen muchas cosas diferentes, suelen compartir una historia común. Esa historia incluye códigos deontológicos, es decir, normas especiales de conducta (tanto escritas como no escritas). La mayoría de los códigos actuales declaran explícitamente que la salud, la seguridad y el bienestar públicos son "primordiales". Muchas cuestiones de ética de la ingeniería se refieren a la interpretación de los términos "público", "seguridad" y "primordial". Los ingenieros también tienen importantes obligaciones para con el cliente y el empleador, como la confidencialidad, la respuesta adecuada a los conflictos de intereses, la administración de los recursos y la honestidad (no sólo evitar declaraciones falsas, sino también ofrecer voluntariamente cierta información). Cada ingeniero tiene también obligaciones éticas para con los demás ingenieros y para con la profesión en su conjunto. Revisor de hechos: Bouchman

Profesión y Deontología Profesional

Entre las instituciones más importantes de cualquier sociedad se encuentran las estructuras sociales mediante las cuales la sociedad controla el uso de conocimientos y habilidades especializados. Este tema se ha tratado en otro lado:

Perspectivas Cristianas de la Deontología Profesional

Las ocupaciones que por consentimiento social gozan de estatus profesional se caracterizan generalmente por los siguientes criterios: formación técnica que implica conocimientos generalizados, información detallada y habilidades prácticas en un campo específico; un modo institucionalizado de validar o certificar el dominio de estos conocimientos y las habilidades que los acompañan; y, un medio institucionalizado de asegurar que se pondrán al servicio del bien público. Las asociaciones formadas por los propios profesionales establecen normas para garantizar la competencia y la integridad de los miembros que ejercen en el ámbito privado y, en algunos campos como la medicina y el derecho, estructuras para supervisar su conducta. Estas mismas normas se ven reforzadas en muchos casos por el derecho civil a través de un proceso de exámenes y licencias.

Es característico de la deontología profesional que, además de proporcionar directrices que rigen la relación del profesional con los clientes, como en el caso de la relación médico-paciente, defina normas que rigen la responsabilidad del profesional hacia sus colegas y el público en general, como en el caso de los abogados que son funcionarios del tribunal y han jurado servir a la causa de la justicia. Este último punto queda ilustrado por las directrices de la American Bar Association y la American Medical Association que rigen la publicidad. Los abogados y los médicos pueden participar en programas que proporcionen información y eduquen al público sobre los servicios disponibles para que las personas estén en condiciones de elegir con conocimiento de causa a los especialistas que puedan satisfacer sus necesidades. Sin embargo, es impropio que la publicidad promocione a un abogado o médico a expensas de otros.

Cuestiones teóricas y especializadas

La deontología profesional plantea una serie de cuestiones teóricas y especializadas que no son fáciles de resolver. Entre las cuestiones teóricas está hasta qué punto las normas y principios especiales que rigen las profesiones prevalecen sobre los derechos individuales y otros principios morales. La deontología profesional se ocupa de las obligaciones y la responsabilidad que se derivan de un tipo particular de servicio prestado a individuos o grupos, y en ese sentido se aproxima a las obligaciones derivadas de los acuerdos contractuales. En sí mismas, las normas de deontología profesional no definen las relaciones sociales o personales de los individuos entre sí. Cada código deontológico hace mayor o menor hincapié en la confidencialidad intrínseca a toda relación profesional. Consejeros, contables, clérigos y otros profesionales tienen restricciones estrictas en cuanto a lo que pueden hablar de sus clientes, y huelga decir que no pueden revelar información que hayan llegado a conocer a través de conversaciones o exámenes privados. Por un lado, debe salvaguardarse el derecho a la intimidad del cliente y, por otro, el profesional no puede utilizar la información para beneficio o engrandecimiento personal. Sin embargo, el derecho a la confidencialidad no es absoluto. Las leyes de muchos estados exigen que los médicos informen de las heridas de bala, y que los profesores, consejeros, enfermeras y otros informen de las pruebas de abusos a menores. Aportación de la deontología católica. Aunque la deontología filosófica y la religiosa tienen mucho en común cuando el análisis de cada disciplina se aplica a los dilemas a los que se enfrentan los profesionales y a las virtudes y el carácter que se les exigen, hay un significado específico, así como un horizonte o propósito trascendente, que la deontología religiosa en general, y la deontología católica en particular, aportan al debate. La concepción católica romana de la deontología profesional se basa en una teología del trabajo y la vocación. En la enseñanza bíblica y papal, no sólo el trabajo físico es fundamental para la identidad humana, sino que el trabajo incluye también la noción de actividad intelectual y de servicio. La Iglesia se opone a todo sistema económico y político que erosione la conexión entre la dignidad humana y el trabajo. Los valores católicos, compartidos por otros creyentes religiosos, ven el trabajo como una llamada de Dios, una participación en la creatividad divina que se dirige tanto al bien común como al horizonte trascendente, el Reino de Dios. El Concilio Vaticano II declaró en Gaudium et spes, El mensaje cristiano no disuade a los hombres de edificar el mundo, ni los impulsa a descuidar el bien de sus semejantes. Por el contrario, están más bien obligados a ello (n. 34). En laborem exercens, el Papa Juan Pablo II afirmó: "El trabajo sirve para acrecentar el patrimonio de toda la familia humana, de todos los hombres que viven en el mundo" (par. 10). "Profesar" tiene una clara resonancia en la tradición católica. Los miembros de órdenes y congregaciones religiosas profesan sus votos públicamente. Afirman su pertenencia a una comunidad y proclaman su voluntad de cumplir la misión del grupo tal y como se establece en las normas y constituciones. Del mismo modo, la doctrina social católica reafirma que la obligación primordial del profesional es el bien público en alguna de sus formas, desempeñando la remuneración económica un papel claramente subordinado. Crisis de la deontología profesional. En la década de 1980, los medios de comunicación populares informaron de un colapso generalizado de las normas deontologías en general y en las profesiones en particular (Time, 25 de mayo de 1987). Se decía que una de las razones de la crisis de la deontología profesional era que las profesiones habían perdido su herencia, una herencia que tiene sus raíces en la concepción cristiana de la profesión como compromiso (Campbell, 1982). Sin embargo, esta pérdida de patrimonio no es tanto una acusación contra las profesiones como una afirmación descriptiva de una crisis cultural a la que se enfrenta actualmente la civilización occidental. Esta pérdida de consenso cultural tiene sus raíces en los profundos cambios provocados por la innovación tecnológica y los descubrimientos científicos a mediados del siglo XX: la división del átomo, el desarrollo del ordenador y las telecomunicaciones, y el desciframiento del código genético. El énfasis en el individualismo, la libertad humana y la privacidad (resumidos en los derechos humanos), junto con un poder económico sin precedentes en una sociedad estadounidense pluralista/heterogénea, contribuyen a la pérdida de consenso que explica gran parte de la preocupación actual por la deontología profesional. La pregunta central se convierte en "¿Cuál es la responsabilidad social del médico, el abogado, el ministro y, por extensión, del educador, el directivo, el ingeniero, el contable, el periodista, el trabajador social y el responsable de las políticas públicas?". Es una pregunta que no era probable que se planteara en un contexto social que daba por sentado que ciertas normas y valores se mantenían en común. El comportamiento profesional estaba prácticamente dictado por un consenso entre los profesionales y las expectativas populares entretejidas en el tejido de la vida cotidiana. (Hay que reconocer, sin embargo, que el consenso también dio lugar en cierta medida a una sociedad en la que las mujeres y las minorías, cuyos papeles también estaban claramente definidos, encontraron muchas de las profesiones cerradas para ellas). Aunque la complejidad moral creada por la innovación tecnológica y el pluralismo cultural no es obra del individuo, es responsabilidad del profesional individual -médico, abogado, científico- adoptar una postura. No todo lo que es médica y científicamente posible es permisible. ¿Hasta qué punto el imperativo tecnológico define por sí solo el contexto moral y jurídico? No cabe esperar que los profesionales resuelvan esta cuestión en principio, aunque, por defecto, deban resolverla en la práctica caso por caso. Se enfrentan a dilemas éticos para los que no existen precedentes. Su responsabilidad ante los clientes debe equilibrarse con cuestiones sociales de mayor calado como, por ejemplo, el derecho de un paciente de SIDA al anonimato y la necesidad de proteger al público de una enfermedad infecciosa. Por consiguiente, los requisitos de la responsabilidad social son fundamentales en cualquier debate sobre deontología profesional. La tarea a la que se enfrentan las profesiones en la última década del siglo XX es discernir tentativamente la responsabilidad deontología en una era de cambio, al tiempo que se construye una comunidad en la que prima el bien común. El doble reto de discernir el comportamiento moral personal y el bien común no es un asunto menor. En la deontología católica romana, esta cuestión individual/social se ve clarificada por la tradición de la ley natural, así como por el pensamiento católico contemporáneo, que hace hincapié en la conciencia histórica e interpreta a la persona humana como respuesta a la llamada de Dios en la historia y en la comunidad. Ser designado profesional exige un compromiso con el bien común. Por tanto, ser profesional es ser llamado. Es tener una vocación, no sólo una carrera que connota movilidad ascendente, éxito y riqueza. En la tradición católica, esta llamada viene de Dios y significa que no es sólo en nuestro trabajo (in vocatione ), sino a través de nuestro trabajo (per vocationem ) como llevamos a cabo la tarea de continuar la creatividad y prepararnos para el Reino de Dios. Revisor de hechos: Jethquins

Características de Deontología Profesional

Asunto: trabajo-y-empleo. Asunto: ciencia. Asunto: asuntos-sociales.

Recursos

Traducción de Deontología profesional

Inglés: Professional ethics Francés: Déontologie professionnelle Alemán: Berufsethos Italiano: Deontologia professionale Portugués: Deontologia profissional Polaco: Etyka zawodowa

Tesauro de Deontología profesional

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Véase También

Ética del periodismo Responsabilidades de profesionales Cuidados; Amor compasivo; Competencia; Confidencialidad; Conflicto de intereses; Lealtades divididas en salud mental; Profesionales discapacitados; Divulgación de información, cuestiones éticas de; Consentimiento informado; Medicina, profesión de; Relación profesional-paciente; Enfermería, profesión de; Equipos, atención sanitaria; Psiquiatría, abusos de; Ética sexual y normas profesionales.