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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Desarrollo Curricular: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Teoría y desarrollo curricular y pedagógico como campo de investigación

Teoría y desarrollo curricular y pedagógico (en inglés: Curriculum and pedagogy theory and development ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre el método pedagógico en esta plataforma digital.

Campos de investigación de programa o plan de estudios y pedagogía

Este artículo cubre el programa y plan de estudios y la pedagogía. Las exclusiones en este campo pueden ser las siguientes:

La formación del profesorado y el desarrollo profesional de los educadores se incluye en el texto de esta plataforma digital sobre estudios especializados en educación.

La lingüística educativa se incluye en el texto de esta plataforma digital sobre lingüística.

La enseñanza de la ingeniería se incluye en el texto de esta plataforma digital sobre práctica y enseñanza de la ingeniería.

El programa o plan de estudios y pedagogía (en inglés: Curriculum and pedagogy ) es parte de Educación, que se basa en una disciplina amplia. Los siguientes campos de investigación se clasifican junto con la teoría y desarrollo curricular y pedagógico en función de que comparten la misma metodología (y de ello, en parte, las exclusiones descritas más arriba). En este sentido, se trata de la metodología utilizada en la investigación y desarrollo lo que se está considerando.

Programa o plan de estudios y pedagogía de las artes creativas, los medios y la comunicación

El programa o plan de estudios y pedagogía de las artes creativas, los medios y la comunicación (en inglés: Creative arts, media and communication curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de las artes creativas, los medios y la comunicación en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la economía, la empresa y la gestión

El programa o plan de estudios y pedagogía de la economía, la empresa y la gestión (en inglés: Economics, business and management curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la economía, la empresa y la gestión, en especial los estudios empresariales en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía del inglés y la alfabetización (excluyendo LOTE, ESL y TESOL)

En el contexto anglosajón (pero también para estudiantes extranjeros), el programa o plan de estudios y pedagogía del inglés y la alfabetización (excluyendo LOTE, ESL y TESOL) (en inglés: English and literacy curriculum and pedagogy (excl. LOTE, ESL and TESOL) ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía del inglés y la alfabetización (excluyendo LOTE, ESL y TESOL) en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la educación ambiental

programa o plan de estudios y pedagogía de la educación ambiental (en inglés: Environmental education curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la educación ambiental en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la educación geográfica

El programa o plan de estudios y pedagogía de la educación geográfica (en inglés: Geography education curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la educación geográfica en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de las humanidades y las ciencias sociales (excluida la economía, la empresa y la gestión)

El programa o plan de estudios y pedagogía de las humanidades y las ciencias sociales (excluida la economía, la empresa y la gestión) (en inglés: Humanities and social sciences curriculum and pedagogy (excl. economics, business and management) ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de las humanidades y, en especial, las ciencias sociales (excluida la economía, la empresa y la gestión) en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de las matemáticas y la aritmética

programa o plan de estudios y pedagogía de las matemáticas y la aritmética (en inglés: Mathematics and numeracy curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de las matemáticas y la aritmética en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la medicina, la enfermería y la salud

El programa o plan de estudios y pedagogía de la medicina, la enfermería y la salud (en inglés: Medicine, nursing and health curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la medicina, la enfermería y la salud en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la educación física y el desarrollo

El programa o plan de estudios y pedagogía de la educación física y el desarrollo (en inglés: Physical education and development curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la educación física y el desarrollo en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la religión

El programa o plan de estudios y pedagogía de la religión (en inglés: Religion curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la religión en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física ), la tecnología y la ingeniería

El programa o plan de estudios y pedagogía de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), la tecnología y la ingeniería (en inglés: Science, technology and engineering curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la ciencia (para un examen del concepto, véase que es la ciencia y que es una ciencia física), la tecnología y la ingeniería en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía de la educación y la formación profesional

programa o plan de estudios y pedagogía de la educación y la formación profesional (en inglés: Vocational education and training curriculum and pedagogy ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre programa o plan de estudios y pedagogía de la educación en esta plataforma digital, y también sobre la formación profesional.

Aprendizaje integrado en el trabajo (incluidas las prácticas)

Aprendizaje integrado en el trabajo (incluidas las prácticas) (en inglés: Work integrated learning (incl. internships) ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Véase más sobre Aprendizaje integrado en el trabajo (incluidas las prácticas) en esta plataforma digital.

Programa o plan de estudios y pedagogía no clasificados en otra parte

programa o plan de estudios y pedagogía no clasificados en otra parte (en inglés: Curriculum and pedagogy not elsewhere classified ) es uno de los campos de investigación y áreas de estudio emergentes investigados por empresas, universidades, instituciones terciarias, instituciones nacionales de investigación y otras organizaciones. Asunto: pedagogia.

Recursos

A continuación, ofrecemos algunos recursos de esta revista sobre carreras y desarrollo profesional que pueden interesar, en el marco de la formación y el desarrollo personal, sobre el tema de este artículo.

Notas y Referencias

Véase También