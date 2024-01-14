A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

El Descenso de Categoría Profesional: Hechos Clave

Este artículo es una expansión del contenido de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Algunas observaciones adicionales: Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Visualización Jerárquica de Descenso de categoría profesional

Trabajo y Empleo > Administración y remuneración del personal > Administración del personal > Carrera profesional A continuación se examinará el significado.

¿Cómo se define? Concepto de Descenso de categoría profesional

Véase la definición de Descenso de categoría profesional en el diccionario.

Reacciones a un Descenso de categoría profesional

Pensaba el profesional le iba bien, que incluso estaba ascendiendo en la empresa profesional, y entonces le llamaron al despacho del jefe profesional. El profesional pensó que se trataba de un ascenso o un aumento de sueldo o, con una oleada de pánico, ¿podría tratarse de un despido? No, el motivo de la reunión era que el profesional iba a ser degradado.

¿Cómo? Un descenso de categoría se define como una reducción del nivel de trabajo. Es el descenso de categoría, rango o estatus del profesional, con términos como "reorganización" o "reasignación". No es infrecuente en el lugar de trabajo.

Las razones de un descenso de categoría en el trabajo

¿Por qué se degrada a alguien? Puede ser el resultado de algo que haya hecho o dejado de hacer, o puede estar fuera de su control. Las personas pueden ser degradadas por diversas razones, entre las que se incluyen las siguientes:

Problemas de rendimiento: Si un empleado no está cumpliendo las normas o expectativas de su puesto actual, puede ser degradado a un puesto inferior en el que sus habilidades y capacidades sean más adecuadas.

Asistencia y puntualidad: Llegar tarde o ausentarse del trabajo de forma sistemática puede dar lugar a un descenso de categoría.

Comportamiento poco profesional: Incurrir en conductas poco éticas o poco profesionales, como el acoso, la insubordinación o el robo, puede dar lugar a un descenso de categoría.

Mala actitud: Una actitud negativa hacia el trabajo o los compañeros puede afectar a la capacidad de un empleado para desempeñar su trabajo con eficacia y puede dar lugar a un descenso de categoría.

Reestructuración: Las empresas pueden sufrir una reestructuración que provoque la degradación de los empleados como consecuencia de cambios en sus funciones o responsabilidades.

Falta de competencias: Si los empleados carecen de las habilidades o conocimientos necesarios para su función actual, pueden ser degradados a un puesto en el que sus habilidades sean más adecuadas.

Qué hacer si el profesional es degradado

Una degradación involuntaria puede ser un golpe para el ego profesional, la carrera profesional y la cuenta bancaria profesional. Puede ser una llamada de atención de que las habilidades profesionales no están a la altura o simplemente el resultado de una reducción de personal en la empresa o de una fusión. Cuestión Aparte: ▷ La N.B.A.: Un sistema deportivo que garantiza la estabilidad económica" box_color="#242256. La National Basketball Association es, ante todo, una gigantesca máquina económica: en 2013, su facturación total ascendió a 4.600 millones de dólares, y el valor medio de una "franquicia" se situó en 634 millones de dólares. La mayoría de los jugadores de la N.B.A. proceden de competiciones universitarias organizadas por la National Collegiate Athletic Association (N.C.A.A.), en la que participan 12.000 equipos. El campeonato de la N.B.A. reúne a treinta equipos ("franquicias") repartidos en dos conferencias (Oeste y Este), divididas a su vez en tres divisiones (Noroeste, Suroeste y Pacífico para el Oeste; Atlántico, Sureste y Central para el Este). Durante la temporada regular, cada equipo juega contra los demás equipos de su división cuatro veces, contra los equipos de las otras dos divisiones de su conferencia tres o cuatro veces y contra los equipos de la otra conferencia dos veces, lo que da un total de 82 partidos. Los ocho mejores equipos de cada conferencia participan en las eliminatorias: a partir de ahora, la primera ronda, las semifinales de conferencia, las finales de conferencia y la final se juegan al mejor de siete partidos. Lo que hace tan especial al Campeonato de la N.B.A. es que no hay descensos deportivos basados en los resultados. Para participar en la competición de la N.B.A., una franquicia tenía que pagar un "canon de entrada" cuando se creó. La garantía de jugar un número mínimo de partidos cada temporada y de participar en la competición la temporada siguiente proporciona a cada franquicia una estabilidad financiera prácticamente independiente de los resultados. Además, los beneficios generados por la comercialización de los productos de la marca "N.B.A." se reparten a partes iguales entre las franquicias, independientemente de sus resultados deportivos, lo que garantiza que -a diferencia de lo que ocurre en el fútbol europeo- los mejores clubes no se hagan cada vez más ricos, contraten a los mejores jugadores y dominen siempre la competición. Además, en caso de dificultades económicas, una franquicia puede transferirse de una ciudad a otra. En 2001, por ejemplo, los Grizzlies se trasladaron de Vancouver a Memphis. Sin embargo, se trató de un acontecimiento poco frecuente: no se producía una operación de este tipo desde 1985 (traslado de los Clippers de San Diego a Los Ángeles). Una franquicia también puede cambiar de nombre cuando se traslada: en 2008, los Seattle SuperSonics se convirtieron en los Oklahoma City Thunder. [/su_box] Lo primero que puedes pensar es en presentar la carta de dimisión profesional y empezar a buscar otro trabajo. Pero esa no es necesariamente la mejor decisión profesional. A continuación, cinco pasos a seguir tras un descenso de categoría en el trabajo.

Evaluar lo sucedido

Lo primero es averiguar por qué la empresa profesional toma esta medida y reflexionar con calma sobre ello. ¿Fue una medida disciplinaria? ¿Una cuestión relacionada con el rendimiento? ¿La eliminación del puesto profesional? el profesional podría plantearse preguntas como éstas:

"¿Puedo disponer de un poco más de tiempo en el puesto para mejorar?".

"¿Puede el profesional describir la nueva función?".

"¿Puede el profesional esbozar el plan de transición?".

"¿Y si no quiero aceptar el puesto que me ofrecen?".

"¿Cómo se comunicará el descenso de categoría?".

Estar abierto a la retroalimentación

Considere la posibilidad de que el responsable profesional considere al profesional un empleado valioso y desee que tenga éxito en un puesto que se adapte mejor a las habilidades actuales del profesional. Pregunte si le preocupa el rendimiento o la actitud del profesional o si hay formas de que el profesional mejore sus habilidades laborales. Escuche sugerencias útiles y no descarte la posibilidad de que surja una oferta mejor más adelante en la empresa profesional, en el mismo departamento o en otro.

Acudir al sistema de apoyo profesional

El profesional puede sentirse rechazado o poco apreciado, y es posible que necesite buscar el apoyo de amigos, familiares o incluso mentores y consejeros fuera del lugar de trabajo.

Crear un plan de acción

Encontrar una manera de enmarcar el descenso de categoría como una oportunidad para reforzar las habilidades o el rendimiento profesional y elaborar una estrategia sobre hacia dónde quiere ir el profesional con su carrera profesional. Centrarse en identificar los pasos específicos que el profesional puede dar para recuperar la confianza profesional. Buscar oportunidades para invertir en uno mismo con formación de desarrollo profesional. Si el profesional decide permanecer en el puesto de trabajo de nivel inferior, considerar cómo puede dar lo mejor de sí mismo en su carrera profesional.

Decidir si quedarse o marcharse

Si el profesional decide explorar las aguas del empleo y planificar la salida profesional, tendrá que actualizar el currículum profesional, iniciar actividades de creación de redes, pedir referencias, investigar empresas e iniciar la búsqueda de empleo profesional. Este puede ser un momento ideal para trabajar con un reclutador para establecer contactos con empleadores. Revisor de hechos: Mox

Características de Descenso de categoría profesional

Asunto: trabajo-y-empleo.

Recursos

Traducción de Descenso de categoría profesional

Inglés: Demotion Francés: Rétrogradation professionnelle Alemán: Versetzung wegen Nichteignung Italiano: Retrocessione di grado Portugués: Retrogradação profissional Polaco: Degradacja

Tesauro de Descenso de categoría profesional

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Véase También

Pérdida de la categoría profesional

Desarrollo de la Carrera Profesional, Carrera Profesional,