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Discusión sobre este post

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Salvador Lorca 📚
Aug 19, 2024

El trabajo asíncrono para un trabajo profundo:

Mientras que el trabajo asíncrono está plagado de distracciones de gente que quiere su atención, el trabajo asíncrono significa que puede estar a solas con sus propios pensamientos y entrar en un estado de flujo creativo también conocido como trabajo profundo. Esto escribió Cal Newport en Deep Work:

«la capacidad de realizar un trabajo profundo es cada vez más rara exactamente al mismo tiempo que es cada vez más valiosa en nuestra economía. Como consecuencia, los pocos que cultiven esta habilidad y la conviertan en el núcleo de su vida laboral, prosperarán».

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1 respuesta de Salvador Lorca 📚
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David
Sep 5, 2024

Se trata de una ventaja tan grande que creo que veremos una división cada vez mayor entre las personas que pueden trabajar de forma asíncrona y las que no.

Los que pueden (los asíncronos) podrán tener una vida más libre y tranquila con menos estrés, menos aglomeraciones, más concentración en el trabajo profundo de alta calidad, más oportunidades para divertirse, además de poder vivir donde quieran.

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Por supuesto, sigue adelante.

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