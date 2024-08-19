Después del Trabajo a Distancia: El Trabajo Asíncrono es el Futuro

Desde la pandemia, hay millones de personas trabajando a distancia (parcialmente o no), pero la mayoría sigue teniendo que trabajar en horarios concretos, estar a la espera, atender llamadas y asistir a reuniones virtuales.

¿Qué es lo próximo después de que el trabajo a distancia sea ya la corriente dominante? Creo que es el trabajo asíncrono.

¿Qué es el trabajo asíncrono?

“Async”, en inglés, es la abreviatura de asíncrono y en este caso significa poder trabajar sin tener que esperar a que otra persona responda.

Con el trabajo asíncrono usted decide cuándo trabaja, es autónomo y lo único que importa es si consigue hacer su trabajo. No hay ningún jefe mirando por encima de tu hombro y no tienes que estar de guardia. Tienes mucha responsabilidad y por eso te aseguras de hacer un gran trabajo. Porque si no lo haces, pierdes tu trabajo. Pero la evaluación de tu rendimiento deja de ser sobre aparecer, empieza a ser sobre la calidad de tu trabajo.

Muchos de los que hemos estado trabajando a distancia durante la última década también hemos sido asíncronos porque van bien juntos.

El trabajo asíncrono cambia la vida, como veremos a continuación:

El trabajo asíncrono para dormir

Los estudios demuestran cada vez más que las personas tienen diferentes cronotipos genéticamente predispuestos, lo que significa que algunas personas se despiertan de forma natural temprano por la mañana, mientras que otras lo hacen más cerca del mediodía. Desde la revolución industrial, hemos vivido en una sociedad dominada por los madrugadores, mientras que los noctámbulos han salido mal parados.

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Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

Si trabaja de forma asíncrona, podrá hacerlo a las horas más óptimas para usted.

El trabajo asíncrono para la independencia de la ubicación

Tener que estar de guardia a horas concretas significa que no podrá viajar o trasladarse y vivir en zonas horarias diferentes. Es difícil para los estadounidenses trabajar desde Asia (las 8 de la mañana en Nueva York son las 8 de la tarde en Taipei), y es difícil para los europeos trabajar desde América (las 8 de la mañana en Ámsterdam son las 3 de la madrugada en Nueva York).

Si trabaja de forma asíncrona, no estará limitado por las zonas horarias y podrá vivir en el lugar del mundo que desee.

El trabajo asíncrono para un trabajo profundo

Mientras que el trabajo síncrono está plagado de distracciones de gente que quiere su atención, el trabajo asíncrono significa que puede estar a solas con sus propios pensamientos y entrar en un estado de flujo creativo también conocido como trabajo profundo. Esto escribió Cal Newport en Deep Work:

«la capacidad de realizar un trabajo profundo es cada vez más rara exactamente al mismo tiempo que es cada vez más valiosa en nuestra economía. Como consecuencia, los pocos que cultiven esta habilidad y la conviertan en el núcleo de su vida laboral, prosperarán».

Esto significa que, cada vez más, las personas asíncronas podrán producir trabajos de mayor calidad que las personas sincronizadas.

El trabajo asíncrono para evitar aglomeraciones

Quizá el mayor superpoder de una vida laboral asíncrona signifique que puede hacerlo todo fuera de las horas punta:

Puede conducir cuando las carreteras están vacías.

Ir a la playa cuando todos los demás están trabajando.

Ir al gimnasio a mediodía cuando todos los equipos están disponibles.

Vaya al supermercado cuando no haya aglomeraciones, como después de las 5 de la tarde, cuando la gente sale de trabajar.

Reserve viajes divertidos a mitad de semana, cuando los hoteles son baratos y no hay aglomeraciones como en fin de semana.

Fuera de las horas punta, lo consigue todo casi al instante.

El trabajo asíncrono para la salud y la felicidad

Creo que todas estas cosas culminan en un menor estrés, una mejor salud y una mayor felicidad para los asíncronos.

Poder vivir una vida más equilibrada en la que el trabajo no dicte la estructura de tu vida diaria, sino que tú mismo la elijas, parece una idea mucho más saludable.

La división asíncrono-síncrono

Se trata de una ventaja tan grande que creo que veremos una división cada vez mayor entre las personas que pueden trabajar de forma asíncrona y las que no.

Los que pueden (los asíncronos) podrán tener una vida más libre y tranquila con menos estrés, menos aglomeraciones, más concentración en el trabajo profundo de alta calidad, más oportunidades para divertirse, además de poder vivir donde quieran.

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Los que no puedan (los “syncers”) seguirán estancados trabajando en horarios arcaicos de lunes a viernes de 9 a 5, distraídos por los compañeros de trabajo, con un rendimiento laboral mediocre, mientras viven su vida de ocio en los fines de semana, pagando los precios más altos por pasar en lugares abarrotados con otros syncers mientras se estresan por estar atrapados en el tráfico y haciendo colas por todas partes, y atados a una única zona horaria para trabajar.

El factor divisorio es que los sincronizadores perturban la vida de los asincronizadores porque uno no tiene la misma libertad. El asincronizador tendrá que limitar su vida a las horas de trabajo del sincronizador. Al final, un asincronizador inteligente decidirá que o bien el asincronizador tiene que hacerse asincronizador también o bien el asincronizador se da por vencido.

Creo que por eso los asincronizadores se congregarán entre sí. Es una vida mejor.

La gente asincronizada espera toda la semana al viernes, todo el año al verano, toda la vida a la jubilación. La gente asíncrona vive un año lleno de domingos.

La próxima frontera por la que luchar

Creo que el trabajo asíncrono se encuentra en el mismo punto en el que se encontraba el trabajo a distancia hace unos años.

La mayoría de la gente no está convencida de que funcione. Pero toda la gente inteligente ya lo está haciendo.

No sé qué hará falta para convencer a todo el mundo de los méritos del trabajo asíncrono, pero espero que este artículo de la presente revista sobre carreras profesionales ayude. Y creo que debemos luchar para que el trabajo asíncrono sea el predeterminado, porque como ve probablemente mejorará la calidad de vida de millones y quizá miles de millones de personas. Como el auge del trabajo a distancia lo está haciendo ahora para tantos.

El futuro es asíncrono.