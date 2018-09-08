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A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Dificultad de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto.

Consideraciones Generales

En esta plataforma, dificultad de aprendizaje incluye entradas sobre cuestiones tales como Autismo.

Consideraciones Generales

En esta plataforma, los conceptos y temas relacionados con dificultad de aprendizaje incluyen los siguientes: Educación preescolar , Salud mental, Incapacidad mental, Menores, Libros, Alfabetización, Educación primaria. Para más información sobre dificultad de aprendizaje en un contexto más anglosajón, puede verse, en inglés, Learning disabilities (dificultad de aprendizaje).