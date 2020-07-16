A continuación, nuestras ideas y estudios acerca de esta temática.

Dificultades, Discapacidad o Problemas de Aprendizaje: Hechos Clave

Este artículo es una ampliación de la información sobre carreras, formación y desarrollo profesional, en esta revista de carreras profesionales. Aparte de ofrecer nuevas ideas y consejos clásicos, examina el concepto y los conocimientos necesarios para sobresalir, sobre este tema. Te explicamos, en el contexto de la formación y desarrollo profesional, qué es, sus características y contexto. En inglés: Learning disabilities.

Problemas de Aprendizaje y el Proceso de Evaluación Psicoeducativa

Nota: hay más información respecto al Proceso de Evaluación Psicoeducativa aquí. La evaluación de los problemas de aprendizaje será una de las más comunes de las evaluaciones psicoeducativas. La investigación muestra que comprende aproximadamente el 51% de todas las clasificaciones de educación especial con el 7,66% de la població…