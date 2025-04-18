El Estudiante Universitario Medio de Hoy en Día

Por: Hilarius Bookbinder

Soy de la generación X. Era bastante joven cuando obtuve mi doctorado, así que he sido profesor durante mucho tiempo, más de 30 años. Si no estás en el mundo académico, o si hace tiempo que no vas a la universidad, puede que no sepas esto: los estudiantes no son lo que solían ser. El problema de hablar de este tema es la respuesta instintiva de «sí, otro viejo quejándose de los jóvenes de hoy, como todos desde Gilgamesh. Agita el puño hacia las nubes, tío». (1) Así que sí, estoy dispuesto a oírlo. Adelante. Porque la gente necesita saberlo.

Primero, un poco de contexto. Doy clases en una universidad pública regional de EE. UU. Nuestros estudiantes son normales en casi cualquier aspecto que te interese: aspiraciones, intelecto, estatus socioeconómico, condición física. Visten sudaderas con capucha y pan…