En el contexto de las madres trabajadoras o empresarias, la primera parte de este artículo explora las amistades como madres primerizas frente a amigas solteras y cómo se ve desde ambos ángulos. Más abajo, la segunda parte explora la dinámica de los costos asociados. También la dinámica de la ayuda remunerada frente a la no remunerada, cómo gestionar la ayuda familiar y las formas de obtener un apoyo más asequible.

Ella tuvo un Bebé. Yo perdí una Amiga.

No seas ridícula, Andrea, todo el mundo quiere esto...

Por: Sabrina Molu, de Work Wife

Durante las últimas semanas, he estado teniendo algunas conversaciones realmente importantes sobre el tema de «la aldea» en mis mensajes directos.

Un mensaje me llamó la atención:

«No tengo una aldea, pero también sé que es porque no tengo tiempo para estar en la aldea de otra persona».

¿Ese nivel de autoconciencia? Sinceramente, la felicité por ello.

¿Puedes hacerme un favor? Si te gusta esto, ¿pulsarías el corazón ❤️ en la parte inferior de tu correo elect…