Carreras

Carreras

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Valvanera
Valvanera
May 13

Me ha encantado el post. Y además me ha ayudado a reedefinir mi bio que ahora sí creo que me representa. La parte de los multipotenciales, me he sentido identificada. Así es, en mi caso empecé en substack para narrar la visión del mundo desde mi prisma, pero sobre todo con la intención de ayudar a otros con mis reflexiones y aprendizajes. Ahora bajo el mismo paraguas del AUTOCONOCIMIENTO, tengo varias secciones, y estoy a punto de crear un nuevo boletín solo para escritos de relatos cortos y poesia.

Gracias a tus ejemplos es fácil entender aquello que funciona y por qué. Lo importante manter la esencia y conectar con nuestras pasiones pero teniendo claro para qué y para quién.

Mucho trabajo detrás de este post. Vuelvo a darte las gracias!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Rachel Morgan
Rachel Morgan
Mar 24

¡Muy bueno este post! Es muy admirable ya que hay muchas cosas que se pueden aprender de él... ¡Muchas gracias!

Ver comentario completo
Responder
Compartir
9 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Salvador Lorca · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura