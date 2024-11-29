Por Jennie O'Connor, de Down the Rabbit Hole.

Algunos de vosotros estáis a punto de sentiros realmente interpelados. Pero hay que decirlo, así que me ofrezco como tributo.

Nadie quiere suscribirse al «Substack de John».

Lo siento, pero no eres Pamela Anderson. E incluso Pamela Anderson llama a su publicación algo más convincente que «Pam's Personal Substack».

Sin embargo, antes de que te desanimes, debes saber que muchas personas de esta plataforma lo hacen. De lo contrario, no estaría escribiendo sobre ello. Así que no se trata de una situación en la que te machaques a ti mismo. Es una situación del tipo cuenta-tu-estrella-de-la-suerte-encontraste-este-post-para-que-puedas-darle-la-vuelta-a-las-cosas.

Así es como se hace.

Engánchales desde el principio

Si quieres hacer crecer tu publicación, debes verla como una extensión de tu marca. Puede resultar extraño pensar como una marca cuando eres escritor, sobre todo si escribes ensayos personales, en varios géneros o sobre demasiados temas para «nichos».

Te ayudaré con eso en un minuto.

Lo importante es saber que, tanto si vendes tu chispeante personalidad como si vendes un servicio real a través de tus escritos, tienes un espacio limitado con el que enganchar a tu lector ideal, así que no querrás desperdiciar esos caracteres diciendo algo así como Mis reflexiones sobre la vida.

Siempre estoy buscando formas de maximizar el espacio en Substack, porque es muy limitado. Y aunque los Substackers tienen una capacidad de atención ligeramente superior a la de la mayoría de los mosquitos de las redes sociales, tienes que engancharlos o harán lo mismo que tú temes... hacer clic.

Así que hablemos del espacio en Substack y de cómo sacar el máximo partido a lo que tienes.

La biografía de tu perfil

Aquí es donde puedes mostrar tu personalidad, así que no hagas como yo al principio y desperdicies este espacio repitiendo textualmente de qué trata tu publicación. Habla de ti. En última instancia, tus lectores tendrán una relación contigo. Así que, si tienes dos frases y cinco segundos para hacer que la gente quiera volver otro día y pasar el rato en tu club, utilízalos para decir algo memorable.

¿No estás seguro de qué escribir? Aquí tienes algunas preguntas para que fluya tu creatividad:

¿Qué hay sobre ti que sorprendería a la gente?

¿Cuál es tu cualidad más peculiar?

¿Qué te obsesiona?

¿Quién eres fuera de tu trabajo?

¿Qué hay de único en tu forma de ver el mundo?

Aquí tienes algunos ejemplos de creadores que han hecho un gran trabajo con sus biografías:

Por qué funciona:

Conocer Ash Ambirge es percibir visceralmente su desdén por el marisco: una vez dedicó un post entero a las ostras, a las que llama «terroristas del mar». Por tanto, sería totalmente negligente por su parte omitir este dato curioso de su perfil. El título de su libro, The Middle Finger Project (El proyecto del dedo corazón), también te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo es pasar el tiempo en su club.

Por qué funciona:

Holly Starley me convenció usando «nómada» como verbo, igual que yo uso «conejar» como verbo. Además, rezuma alegría por la reciprocidad de todo ello, ¿y no te gustaría ser amigo de alguien así?

Por qué funciona:

¿Te gusta el sarcasmo? Si es así, sin duda querrás leer un Substack de la más alta calidad imaginable titulado Basura sin valor. Y si no sientes al menos un poco de curiosidad por saber por qué Archer Parquette habla del cuidado de las zarigüeyas, puede que estés muerto por dentro.

(Y sí, está hablando de su bar en su perfil, lo que demuestra que si eres ferozmente ingenioso, puedes romper mis propias reglas y aun así conseguir que te griten).

Consejo profesional: Si tu nombre no aparece en ninguna parte de esta sección, asegúrate de incluirlo en algún sitio. De lo contrario, nadie que interactúe contigo en notas y comentarios sabrá cómo llamarte. No quiero llamarte El Príncipe Hermético: es raro.

¿No sabes dónde ir para cambiar esta configuración? Haz clic aquí.

El discurso de ascensor de tu publicación

En la biografía de tu perfil, tienes que hablar de ti. Pero cuando alguien entra por primera vez en tu perfil, en realidad no se interesa por ti... todavía. Lo ideal es que despiertes su interés con tu personalidad ganadora, pero lo más probable es que pasen de largo buscando lo que les interesa.

Eso es lo que la gente quiere saber cuando te da acceso a su bandeja de entrada. Nadie quiere más correo electrónico. Tienes que ganarte la entrada.

Aquí es donde entra en juego la declaración «Yo ayudo». Por ejemplo, ayudo a los multipotenciales a construir estilos de vida a partir de sus pasiones, amplificar su riqueza y alcanzar la libertad personal.

También puedes haber oído que a esto se le llama declaración de misión o discurso de ascensor. Todos significan aproximadamente lo mismo: explicar brevemente a quién ayudas y qué les ayudas a hacer. La clave está en destacar el resultado o beneficio que tu público obtendrá de tu ayuda.

He aquí algunas preguntas que debes hacerte para empezar:

¿Qué es lo que más desea mi público?

¿Qué conseguirán gracias a mi ayuda?

¿Cómo resuelvo sus retos?

¿Cómo les impulso hacia sus aspiraciones?

Verónica Llorca-Smith es un as en esto. ¿A quién ayuda? A ti, suponiendo que seas escritor (una suposición lógica en Substack). ¿Qué te ayuda a hacer? A crear un ecosistema que te permita escribir más y tener éxito en ello. ¿Cómo he deducido lo de «tener éxito»? Bueno, es una superventas de Substack y ha sido publicada tradicionalmente por Penguin Random House, así que... sí.

Parte de la belleza de Substack, sin embargo, es que no tienes que ser todo negocio todo el tiempo. Quizá no ofrezcas servicios ni enseñes una habilidad a la gente. Tal vez sólo escribas sobre tus reflexiones sobre la vida (lol). Aún puedes hacer que sea un punto de conexión significativo para tu audiencia centrándote en lo que más te importa. Muchos de nosotros utilizamos la escritura para dar sentido al mundo... ¿a qué intentas dar sentido tú en concreto?

Allison Taylor Conway no sólo tiene un nombre de publicación estelar (¿dos frases hechas en una, MÁS un guiño al hecho de que seco significa sin alcohol? Pura genialidad!), sino que también hace un trabajo estupendo al explicarte de qué trata su publicación y lo que significa para ti. Me encanta este ejemplo porque demuestra que realmente puedes escribir para resolver tus propios demonios y beneficiar a los demás en el proceso.

¿No estás seguro de dónde ir para cambiar estos ajustes? Ve al panel de tu publicación «Configuración “Conceptos básicos ”Descripción breve de la publicación.

Consejo profesional: Infunde tu personalidad en cada rincón de tu perfil. Dre Beltrami, cuya marca es de gran corazón, franca y malhablada, se las arregla para meter todas esas cualidades en esta página, hasta el enlace que, en la mayoría de las páginas de bienvenida de Substack, dice simplemente «No, gracias».

Mira lo que dice la de Dre.

¿Dónde ir para cambiar este pequeño detalle? Dirígete al panel de control de tu publicación «Configuración “Sitio web ”Desplázate hasta el final de esta sección, donde encontrarás Página de bienvenida “Botón personalizado ”Omitir» en la página de bienvenida.

¿Qué pasa si no tienes un nicho?

Como multiapasionado, la conversación sobre el nicho ha sido una espina constante para mí. Desde el punto de vista de los servicios, tengo varias habilidades y gano dinero de un millón de formas distintas. He dedicado al menos 100 horas de mi vida a tratar de destilar mis diversas afirmaciones de «yo ayudo» en una sola declaración general.

Spoiler: no funciona.

Si eres escritor de ensayos personales, memorias o reflexiones aleatorias sobre la vida (ésta nos gusta, ¿verdad?), determinar tu nicho es aún más imposible. Pero no temas Saltamontes; Substack te da opciones. Los que no tenemos nicho apreciamos las opciones.

Opción nº 1: Tu promesa es tu personalidad

Si escribes sobre #TodasLasCosas, tu marca, en pocas palabras, es tu personalidad. Lo que significa que puedes utilizar para la descripción de tu boletín gran parte de la misma lluvia de ideas que utilizaste cuando se te ocurrió la biografía de tu perfil. Te recomiendo que no repitas lo que escribiste en tu biografía, sino que infundas algunas de las partes más interesantes en un discurso de ascensor basado en tu personalidad.

Kelly Kearsley es la promesa de desmitificar cosas que no tienen sentido. Si consigue convencerte de que leas un solo post llamando estrafalario a su boletín y agrupando las ollas de cocción lenta con componentes mucho más críticos de la vida adulta, está apostando por el hecho de que te volverás positivamente adicto a sus divertidísimas observaciones sobre la vida.

Y lo harás.

A Andrea Hoffmann le ocurren cosas -el tipo de cosas raras que te hacen decir «¿Qué posibilidades hay?» una y otra vez. Esto no sólo es convincente en sí mismo, sino que además incluye un par de pepitas de oro con las que un público específico puede identificarse totalmente. ¿Adolescentes con tetas? ¿Los sofocos? ¿Intentar mantener la cabeza fuera del agua mientras te enfrentas a todo lo anterior y al retorcido sentido del humor del universo? Si eres un padre, un GenXer o alguien que de vez en cuando levanta las manos y dice: «¿Qué posibilidades hay?», probablemente vas a darle al botón de suscribirte, ¿verdad?

Opción nº 2: Tienes más de una publicación

La idea de que podía escribir ensayos personales y piezas prescriptivas de autodesarrollo en la misma plataforma fue positivamente liberadora para mí. Antes de encontrar Substack, tenía que mantener mi blog y mi podcast relacionados con la creación de empresas y no tenía un lugar real para mis elucubraciones sobre la vida 😉 a menos que quisiera enviarlas a algún lugar escurridizo.

El hecho de que Substack te permita tener varias publicaciones significa que puedes tener distintos elevator pitch para cada una. Eso te permite ser hiperespecífico y dirigirte exactamente al público adecuado, aunque los temas sobre los que escribas sean diametralmente opuestos. ¿Quieres escribir ficción de terror para una publicación y humor político para otra? El mundo es tuyo. Sólo tienes que prestar la misma atención a cada uno de tus elevator pitches para convertirlos en máquinas de generar suscripciones.

¿No sabes cómo crear una segunda publicación? Haz clic en tu foto de perfil en la parte inferior izquierda del escritorio «Configuración “Publicaciones ”Crear otra publicación.

Opción 3: Tienes varias secciones dentro de la misma publicación

¿Sabías que esto existe? Porque es muy emocionante para los multiapasionados. Si los temas sobre los que escribes son distintos, pero entran dentro del mismo paraguas, puedes crear secciones dentro de una misma publicación, y cada sección proporciona otro lugar para un discurso de ascensor. Esto es lo que parece en acción:

Prince Matharu escribe sobre crecimiento personal y todo lo que ello implica. Luego, destila esa sabiduría en subtemas para que sus lectores puedan encontrar fácilmente lo que necesitan. Y, como prometí, aquí tienes otro lugar para ser específico con tus descripciones:

Alexander Semenyuk utiliza las secciones de forma un poco diferente. Tiene una para la cultura ucraniana, pero las demás están dedicadas a las publicaciones en serie de sus libros.

Como puedes ver, las secciones proporcionan flexibilidad, permitiéndote organizar tu publicación de forma que parezca nítida y evite la saturación de información.

Para añadir secciones, ve al panel de tu pub «Configuración “Secciones ”Añadir. Una vez que hayas añadido una sección, haz clic en Editar para incluir una imagen y una presentación específica de la sección.

Consejo final - y es importante

Mira tus nuevas y relucientes biografías, descripciones de publicación y encabezados de sección en el móvil, porque si te has enrollado un poco, lo más probable es que tus nuevos lectores potenciales no puedan verlo todo. Por desgracia, no puedes hacer clic en la descripción e ir a otra página para leer el resto: es invisible. Lo que significa que esas palabras adicionales son totalmente desechables si la gente te encuentra en sus teléfonos inteligentes en lugar de en sus ordenadores de sobremesa, que es lo que hacen muchos de ellos, si no la mayoría.

No dejes que tus preciosas palabras sean absorbidas por el éter cibernético. En lugar de eso, refina tus mensajes hasta que sean lo suficientemente cortos como para que puedan verse en todos los dispositivos en su totalidad.

Si haces un uso inteligente de la propiedad de tu Substack y dices las cosas de esa forma atractiva y llena de personalidad que es única en ti, verás cómo aumenta el número de suscriptores. Y si realmente quieres redoblar tus esfuerzos de crecimiento (de formas que ni siquiera yo estoy dispuesto a hacer pero que está demostrado que funcionan), no dejes de consultar este post:

Sobre Jennie O'Connor y su Newsletter

El boletín Down the Rabbit Hole trata de ayudarte a traer más placer a tu vida. A construir tu País de las Maravillas, por así decirlo.

Con él, Jennie O'Connor está para demostrarte que perseguir tus curiosidades -ya sea celebrar tus no-cumpleaños, darte un capricho con té y pasteles con amigos o seguir tus pasiones más salvajes- no es una distracción. Es la vía rápida hacia la vida que realmente quieres, aunque la sociedad insista en lo contrario.

Los multipotencialistas son muy conscientes de lo que les hace sentirse bien, que resultan ser los objetos brillantes. Cuando no nos permitimos tenerlos, sentimos ese rechazo como una planta que se marchita en la enredadera.

Jennie nos ha dado, amablemente, permiso para traducir su artículo.

El artículo original está aquí:

