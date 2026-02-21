Nota: Más abajo hay una selección de artículos y reportajes destacados que analizan si la IA está desplazando de forma “silenciosa” o directa los empleos en atención al cliente.

¿Está la IA eliminando silenciosamente los trabajos de atención al cliente?

Durante años, la IA que reemplazaba empleos parecía una teoría.

Fuente: How AI is changing the job market – BBC News (Podcast). Detalla una caída del 13% en empleos de nivel inicial, como soporte y marketing, debido a la automatización desde finales de 2022.

Ahora empezamos a ver datos limpios.

Jason Lemkin compartió recientemente las cifras de contratación de Pave, que abarcan 386.500 nuevas contrataciones, y el cambio en Atención al Cliente es drástico. En el cuarto trimestre de 2023, los puestos de soporte representaron el 8,30 % de las nuevas contrataciones. Para el tercer trimestre de 2025, esa cifra se redujo al 2,88 %.

Eso representa una disminución de aproximadamente el 65% en dos años. Y casi la mitad de esa caída ocurrió solo en los últimos tres trimestres.

No se trata de una automatización gradual. Es una curva de adopción acelerada.

Lemkin también compartió un ejemplo operativo concreto:

Una empresa pasó de tener más de 20 empleados de soporte a solo 3 personas con el apoyo de agentes de IA, mientras que sus ingresos oscilaron entre un -19 % y un +47 % interanual durante la transición. La IA ahora gestiona la mayor parte del volumen de llamadas entrantes.

Pero la verdadera historia no es que el soporte esté desapareciendo. Se está rediseñando.

¿Qué está pasando realmente dentro de las empresas?

La IA es ahora soporte de nivel 1.

Enrutamiento básico de tickets, preguntas frecuentes, actualizaciones de cuentas, explicaciones de políticas, todo esto es manejado cada vez más por IA a tasas de desvío de entre el 40 % y el 60 % sin degradar la calidad.

Los puestos de entrada para puestos de nivel básico se están reduciendo.

El clásico representante de soporte generalista de $50,000 con tareas repetitivas y de gran volumen está desapareciendo.

Los roles humanos que requieren mayor calificación se están expandiendo.

Lo que queda requiere criterio: escaladas técnicas, implementación, integraciones complejas, cuentas con alta demanda de ingresos. Estos puestos suelen remunerar más de 100 000 $ y se asemejan más a puestos híbridos de Éxito del Cliente.

El soporte se está fusionando hacia arriba en CS.

Cuando la IA gestiona la mitad de los tickets, el trabajo humano restante se vuelve proactivo:

incorporación

conversaciones de expansión

prevención de la rotación de personal

construcción de relaciones

Eso no es eliminación. Es elevación. La implicación más interesante es estratégica.

El soporte es simplemente la categoría más fácil de automatizar primero:

alto volumen

consultas estructuradas

respuestas bien documentadas

baja tolerancia a tiempos de respuesta largos

Es el campo de entrenamiento más limpio para agentes de IA. Y eso lo convierte en un indicador adelantado.

Es probable que se repita el mismo patrón en los siguientes casos:

Funciones de SDR que gestionan llamadas salientes repetitivas

Partes de las operaciones de marketing y flujos de trabajo de contenido

Funciones de control de calidad y pruebas

Trabajo de operaciones de producto de nivel medio

Cualquier función en la que la IA pueda gestionar de forma fiable entre el 40 % y el 60 % del volumen estructurado sin degradar la calidad de salida se vuelve vulnerable al rediseño.

Para los fundadores, la conclusión no es “reducir la plantilla”. Es esto:

Si la IA puede manejar la capa repetitiva de su función, rediseñe la capa humana que está por encima de ella.

Las empresas que simplemente reducen costos pierden las ventajas de este modelo. El verdadero apalancamiento se manifiesta cuando:

Los tiempos de respuesta colapsan

La cobertura pasa a ser 24/7

Los humanos cambian a trabajos que impactan los ingresos

El costo por “ticket” disminuye.

La caída del 65% en la contratación de soporte no significa, en teoría, que las empresas se preocupen menos por los clientes. Significa que las mejores han ideado un nuevo modelo operativo.

El margen de adaptación se está acortando. El soporte fue la primera función porque era más fácil. No será la última.

Fuente: Sahil S.

Bibliografía