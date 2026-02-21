¿Está reemplazando la IA los trabajos de atención al cliente?
¿Reemplazará del todo la IA los trabajos de los centros de llamadas o simplemente la reconstruirá y mejorará el proceso y a los agentes humanos?
Nota: Más abajo hay una selección de artículos y reportajes destacados que analizan si la IA está desplazando de forma “silenciosa” o directa los empleos en atención al cliente.
¿Está la IA eliminando silenciosamente los trabajos de atención al cliente?
Durante años, la IA que reemplazaba empleos parecía una teoría.
Fuente: How AI is changing the job market – BBC News (Podcast). Detalla una caída del 13% en empleos de nivel inicial, como soporte y marketing, debido a la automatización desde finales de 2022.
Ahora empezamos a ver datos limpios.
Jason Lemkin compartió recientemente las cifras de contratación de Pave, que abarcan 386.500 nuevas contrataciones, y el cambio en Atención al Cliente es drástico. En el cuarto trimestre de 2023, los puestos de soporte representaron el 8,30 % de las nuevas contrataciones. Para el tercer trimestre de 2025, esa cifra se redujo al 2,88 %.
Eso representa una disminución de aproximadamente el 65% en dos años. Y casi la mitad de esa caída ocurrió solo en los últimos tres trimestres.
No se trata de una automatización gradual. Es una curva de adopción acelerada.
Lemkin también compartió un ejemplo operativo concreto:
Una empresa pasó de tener más de 20 empleados de soporte a solo 3 personas con el apoyo de agentes de IA, mientras que sus ingresos oscilaron entre un -19 % y un +47 % interanual durante la transición. La IA ahora gestiona la mayor parte del volumen de llamadas entrantes.
Pero la verdadera historia no es que el soporte esté desapareciendo. Se está rediseñando.
¿Qué está pasando realmente dentro de las empresas?
La IA es ahora soporte de nivel 1.
Enrutamiento básico de tickets, preguntas frecuentes, actualizaciones de cuentas, explicaciones de políticas, todo esto es manejado cada vez más por IA a tasas de desvío de entre el 40 % y el 60 % sin degradar la calidad.
Los puestos de entrada para puestos de nivel básico se están reduciendo.
El clásico representante de soporte generalista de $50,000 con tareas repetitivas y de gran volumen está desapareciendo.
Los roles humanos que requieren mayor calificación se están expandiendo.
Lo que queda requiere criterio: escaladas técnicas, implementación, integraciones complejas, cuentas con alta demanda de ingresos. Estos puestos suelen remunerar más de 100 000 $ y se asemejan más a puestos híbridos de Éxito del Cliente.
El soporte se está fusionando hacia arriba en CS.
Cuando la IA gestiona la mitad de los tickets, el trabajo humano restante se vuelve proactivo:
incorporación
conversaciones de expansión
prevención de la rotación de personal
construcción de relaciones
Eso no es eliminación. Es elevación. La implicación más interesante es estratégica.
El soporte es simplemente la categoría más fácil de automatizar primero:
alto volumen
consultas estructuradas
respuestas bien documentadas
baja tolerancia a tiempos de respuesta largos
Es el campo de entrenamiento más limpio para agentes de IA. Y eso lo convierte en un indicador adelantado.
Es probable que se repita el mismo patrón en los siguientes casos:
Funciones de SDR que gestionan llamadas salientes repetitivas
Partes de las operaciones de marketing y flujos de trabajo de contenido
Funciones de control de calidad y pruebas
Trabajo de operaciones de producto de nivel medio
Cualquier función en la que la IA pueda gestionar de forma fiable entre el 40 % y el 60 % del volumen estructurado sin degradar la calidad de salida se vuelve vulnerable al rediseño.
Para los fundadores, la conclusión no es “reducir la plantilla”. Es esto:
Si la IA puede manejar la capa repetitiva de su función, rediseñe la capa humana que está por encima de ella.
Las empresas que simplemente reducen costos pierden las ventajas de este modelo. El verdadero apalancamiento se manifiesta cuando:
Los tiempos de respuesta colapsan
La cobertura pasa a ser 24/7
Los humanos cambian a trabajos que impactan los ingresos
El costo por “ticket” disminuye.
La caída del 65% en la contratación de soporte no significa, en teoría, que las empresas se preocupen menos por los clientes. Significa que las mejores han ideado un nuevo modelo operativo.
El margen de adaptación se está acortando. El soporte fue la primera función porque era más fácil. No será la última.
Fuente: Sahil S.
Bibliografía
La IA en la atención al cliente: ni el ahorro ni el servicio será el esperado – CIO. Explora cómo las empresas que buscan recortes rápidos mediante IA podrían enfrentar un “efecto rebote” al subestimar la complejidad humana.
Los trabajadores que ya han sido sustituidos por la IA – Ian Rose (BBC). Presenta casos reales de redactores y agentes de soporte cuyos roles fueron absorbidos por herramientas generativas, analizando el impacto inmediato en el mercado laboral.
La IA no mató la atención al cliente; la está reconstruyendo – Fast Company. Argumenta que, aunque los roles básicos desaparecen, surge una necesidad de agentes “híbridos” con mayor criterio técnico.
The Great Customer Service AI Rehiring Is Coming – Tue Sottrup (CMSWire). Predice que para 2027, la mitad de las empresas que recortaron personal de soporte por la IA tendrán que volver a contratar humanos debido a la degradación del servicio.
What Impact Will AI Have On Customer Service? – Blake Morgan (Forbes). Analiza cómo la IA actúa más como un aumentador que como un reemplazo total, liberando a los humanos de tareas mundanas para enfocarse en la empatía.
AI Won’t Kill the Customer Service Agent – At Least Not Yet – Rhys Fisher
(CX Today). Cita estudios de Gartner que desmienten la creencia de una eliminación total de agentes en el corto plazo.
Companies Are Laying Off Workers Because of AI’s Potential, Not Its Performance – Harvard Business Review. Discute cómo los CEOs de grandes firmas (Amazon, Salesforce) están proclamando la desaparición de empleos administrativos basados en proyecciones futuras.
Will AI mean the end of call centres? – BBC News. Examina el caso de Klarna, que redujo su fuerza laboral en un 40% apoyándose en IA, pero que luego tuvo que contratar especialistas para casos complejos que el bot no resolvía.
How AI Is Changing the ROI of Customer Service – Harvard Business Review (Sponsored). Explica el cambio de métricas: de medir “cantidad de tickets” a valorar la “resolución humana de alta complejidad”, lo que redefine el valor del empleado.