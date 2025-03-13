Estudiantes Internacionales

Estudiar fuera de tu país de origen presenta desafíos y oportunidades únicos. En esta sección encontrarás consejos y actividades diseñadas para que tu tiempo de estudio en el extranjero sea lo más agradable posible.

Esta es la guía definitiva para estudiar con éxito como estudiante internacional (de posgrado o no). Las secciones cubren todas las habilidades académicas básicas.

Se estudia aquí lo siguiente:

Estudiantes internacionales: Tareas

Estudiantes internacionales: Uso de los comentarios

Estudiantes internacionales: Clases

1. Estudiantes internacionales: Tareas

Mejorar tu escritura

Escribir ensayos será inevitablemente parte de tu curso en la universidad, por lo que mejorar tu escritura es importante para lograr las mejores calificaciones. Sin embargo, hay apoyo para ayudarte con esto.

Para más consejos, consulta “habilidades de escritura” en este curso.

Asiste a un taller

Los talleres pueden ser organizados por tu departamento o…