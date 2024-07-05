Carreras

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Salvador Lorca 📚
Jul 5, 2024

Interesante esta cita del artículo:

“No importa lo ocupado que crea estar, debe encontrar tiempo para la lectura o entregarse a la ignorancia elegida por usted mismo”.

– Atwood H. Townsend

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Por supuesto, sigue adelante.

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