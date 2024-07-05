Estudios de Negocios y Dirección Empresarial

Nota: Un complemento al estudio de negocios es el completo glosario de empresa. Hay más ideas de Negocios de Servicios, como por ejemplo la lista de Ideas de Negocios de Servicios.

Los estudios empresariales son el estudio de la economía y la gestión. Es el estudio de temas relacionados con el dinero y la gestión de un negocio. El término negocio deriva de la palabra ocupado. Por lo tanto, un negocio significa estar ocupado, ya sea como individuo o como sociedad en su conjunto, realizando un trabajo comercialmente viable y rentable. Un negocio también puede definirse como una organización legalmente reconocida y diseñada para proporcionar bienes y servicios a los consumidores. Del mismo modo, un negocio puede definirse como una actividad económica que implica la producción y venta de bienes y servicios realizada con el motivo de obtener beneficios mediante la satisfacción de las necesidades humanas en la sociedad. Véase también:

Las características básicas de una empresa son: (1) una actividad económica, (2) la producción o adquisición de bienes y servicios, (3) el comercio de bienes y servicios de forma regular, (4) la venta y el intercambio de bienes y servicios, (5) la obtención o el motivo del beneficio, y (6) elementos de incertidumbre y riesgo.

El riesgo empresarial se refiere a la posibilidad de una pérdida que escapa al control del empresario.

“No importa lo ocupado que crea estar, debe encontrar tiempo para la lectura o entregarse a la ignorancia elegida por usted mismo”.

– Atwood H. Townsend

Las actividades humanas pueden clasificarse en dos categorías: económicas y no económicas. Las actividades económicas se ocupan de los recursos materiales y tienen que ver con el negocio de vivir. Las actividades no económicas, por su parte, se ocupan de las emociones. Las actividades económicas pueden dividirse a su vez en tres categorías, a saber, negocio, profesión y empleo o servicio. La actividad empresarial implica la asignación de recursos escasos entre usos alternativos. Por profesión se entiende una ocupación que presta un servicio especializado experto y personal. En el empleo o servicio, una persona se compromete a trabajar para otra según los términos de un acuerdo de servicio a cambio de un sueldo o salario o incluso de una comisión.

Otra forma de clasificar las actividades empresariales es sobre la base de su función. Según esta clasificación, las unidades empresariales pueden clasificarse en empresas industriales y comerciales. La industria se refiere a la producción o transformación de bienes destinados al consumo o a la producción ulterior. Las empresas industriales se dedican a la producción de bienes. Las empresas comerciales están implicadas en el comercio y los servicios. El comercio se define como aquellas actividades que implican la eliminación de obstáculos en el proceso de intercambio de bienes.

Mi equipo y yo hemos escrito este artículo lo mejor que hemos podido, teniendo cuidado en dejar contenido que ya hemos tratado en otros artículos de esta revista. Si cree que hay algo esencial que no hemos cubierto, por favor, díganoslo. Le estaré, personalmente, agradecido. Si cree que merecemos que comparta este artículo, nos hace un gran favor; puede hacerlo aquí:

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Estudio de Negocios y el Papel de las Empresas en la Sociedad y el Desarrollo Económico

Significado de Desarrollo Económico

El objetivo principal de una empresa es la creación de riqueza. La riqueza es importante para la vida humana y su creación y distribución son fundamentales para el progreso social. Las actividades empresariales son un mecanismo importante para garantizar tanto la creación como la distribución de la riqueza. Recientemente, el concepto de desarrollo económico se ha ampliado enormemente, de modo que ahora implica no sólo la reducción de la pobreza, la desigualdad y el desempleo, sino también una mejora de la calidad de vida, que incluye un medio ambiente más limpio, una mejor educación, buena salud y nutrición.

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El desarrollo económico se interpreta como el crecimiento del bienestar económico así como de una buena calidad de vida. El crecimiento económico se refiere al proceso por el cual la capacidad productiva de la economía se incrementa de forma constante a lo largo del tiempo, lo que, a su vez, provoca un aumento de la producción y la renta nacionales.

“El rechazo es una oportunidad para su selección”.

– Bernard Branson

Una empresa se ocupa del suministro regular de bienes y servicios para satisfacer los deseos humanos y obtener beneficios. Un negocio incluye una amplia variedad de funciones realizadas por diferentes tipos de organizaciones denominadas empresas comerciales o firmas. La financiación, la producción, la comercialización y la gestión de los recursos humanos son las cuatro funciones principales que realizan las empresas comerciales para llevar a cabo su actividad.

“Aprendí a hacer negocios solo con personas que me gustan, en quienes confío y a quienes admiro. Nunca hemos logrado hacer un buen negocio con una mala persona.” - Warren Buffett

La financiación se ocupa de la movilización y utilización de fondos para el funcionamiento de una empresa comercial. La producción implica la conversión de materias primas en productos acabados o la generación de servicios. El marketing se refiere al proceso mediante el cual las empresas crean un valor para los clientes y construyen relaciones sólidas con ellos para captar a cambio el valor de los clientes. La gestión de los recursos humanos es el proceso de adquisición, formación, evaluación y compensación de los empleados, y de atención a sus relaciones laborales, su salud y seguridad, y sus preocupaciones por la equidad.

El Papel de las Empresas en el Desarrollo de la Sociedad

Una cuestión que está atrayendo la atención de las empresas, los líderes de la sociedad civil, los gobiernos y los académicos de todo el mundo es el papel de la empresa en el desarrollo. En las economías modernas, las empresas hacen muchas contribuciones al proceso de desarrollo económico.

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La primera, y más importante, es el suministro de los bienes y servicios que demanda la sociedad. En su actividad productiva, una empresa transforma insumos como la mano de obra, las materias primas, el capital y los recursos naturales en productos útiles que son demandados por los consumidores. Las empresas existen para utilizar eficazmente los escasos recursos de la sociedad y, de este modo, ayudar a la economía a hacer frente al problema básico de la escasez. Las empresas privadas de las economías de mercado occidentales han demostrado su capacidad tanto para proporcionar una avalancha de bienes y servicios de alta calidad como para generar una enorme riqueza en el proceso.

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En segundo lugar, las empresas son las principales proveedoras de empleo. Las economías de mercado occidentales han demostrado su capacidad para proporcionar empleos productivos a bastante más del 90% de su creciente mano de obra.

En tercer lugar, las empresas son contribuyentes y, por lo tanto, constituyen importantes fuentes de ingresos para los gobiernos a todos los niveles. Las fuentes de ingresos relacionadas con las empresas han incluido los impuestos sobre la propiedad de los activos de la empresa, los impuestos sobre el valor añadido, los impuestos sobre las ventas y los impuestos especiales, los aranceles de importación, las licencias de exportación, las licencias comerciales y las tasas asociadas y los impuestos sobre la renta de las empresas.

En cuarto lugar, todo empresario busca obtener beneficios satisfaciendo los deseos de la gente. Él o ella crea utilidades económicas o formas tangibles de riqueza para la sociedad con la esperanza de obtener beneficios. Añade utilidades de tiempo, lugar, forma y posesión a varios tipos de bienes.

Mensaje Salvador Lorca

Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2024 o antes, y el futuro de esta cuestión):

En quinto lugar, las empresas son necesarias para crear clientes. La creación y satisfacción de clientes (mercado) es un importante objetivo económico de las empresas.

La ciencia y la tecnología han creado un gran margen para la innovación en el mundo empresarial. En estos tiempos de competencia, una empresa comercial sólo puede tener éxito cuando crea nuevos diseños, mejores máquinas, técnicas mejoradas y nuevas variedades. La innovación comprende todos los esfuerzos realizados para perfeccionar el producto, minimizar los costes y maximizar los beneficios para los clientes. Implica un cambio en la gestión, la producción, la comercialización, los métodos de personal y la contabilidad.

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Por último, las empresas son ciudadanos de sus sociedades. Las empresas organizadas como corporaciones también son personas jurídicas. Sean o no empleados de la empresa, los ciudadanos tienen presencia en sus comunidades. Sus oficinas, plantas y almacenes tienen un impacto significativo en la apariencia de las comunidades en las que están situadas.

Véase También